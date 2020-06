Opravdu ubohé, sobecké, hazarduje s reputací. Nejen Američanky ryjí do Djokoviče

Ačkoli patří mezi nejlepší tenisty historie, rozhodně není nedoknutelný. Na světovou jedničku Novaka Djokoviče znovu směřuje výrazná kritika, v posledních dnech a týdnech dokonce z vícero stran.

Vítěz sedmnácti grandslamových turnajů rozhodně nedisponuje tak silným respektem, kterému se obecně v tenisové branži těší Roger Federer a Rafael Nadal. Srb někdy nedokáže být diplomatický a jeho odpůrci toho dokáží náležitě využít.

Naposledy se do rodáka z Bělehradu opřely dvě americké tenistky za jeho postoj ke konání letošního US Open.

Newyorský grandslam se na přelomu srpna a září nakonec odehraje bez diváků a za přísných bezpečnostních podmínek, které například tenistům zásadně zúží jejich týmový doprovod. Djokovič už se před časem k případné účasti vyjádřil zamítavě.

"Pravidla, která chystají a která budeme muset dodržovat, jsou extrémní a neudržitelná," nechal se slyšet. "Nesměli bychom na Manhattan, museli bychom spát v hotelích u letiště a testovali by nás dvakrát nebo třikrát týdně," postěžoval si srbské televizi televizi Prva.

Ve hře je i karanténa po návratu z turnaje, nejvíc mu však vadilo, že by hráče do areálu směla doprovázet jen jedna osoba. "A to nejde. Potřebujete kouče, fitness trenéra a fyzioterapeuta."

Djokovič deklaroval: pokud se něco výrazně nezlepší, bude v sezoně pravděpodobně pokračovat až v září na antuce.

"Většina hráčů, se kterými jsem mluvil, se také rozhoduje, jestli do New Yorku pojede," poukázal ještě trojnásobný šampion US Open a řada dalších hvězd mu dala za pravdu.

Pochybuje Nadal, Thiem i Bartyová

Nadal uvedl, že ho představa cesty do New Yorku, kde má obhajovat loňský triumf, příliš neláká.

"Jet tam za takových podmínek mi dělá starosti. Pandemie stále není pod kontrolou, cestování je teď risk, nejspíše by nás čekala karanténa a turnaj bude hodně jiný než obvykle, mám z toho obavy," přidala se Rumunka Simona Halepová.

"Všechna tato opatření jsou velmi přísná. Myslím si, že se budou muset poupravit, aby mělo smysl tam vůbec jet," řekl třetí hráč světa Dominic Thiem. Že se hráči budou cítit nepohodlně prohlásili i Němec Alexander Zverev či Bulhar Grigor Dimitrov.

A aby toho nebylo málo, pochybnosti vyřkla i další vlivná osobnost, ženská světová jednička Ashleigh Bartyová. "Nejsem si jistá. Chápu, že turnaje už se chtějí rozběhnout, ale bezpečnost všech musí mít prioritu," podotkla.

Nick Kyrgios označil pořadatele amerického grandslamu za sobce. Společnost podle něj musí nejdříve překonat výzvy v podobě koronaviru i rasových nepokojů, až poté se může vrátit tenis. Co se přísných opatření týče, nelíbí se mu zejména dvoutýdenní karanténa.

Následný příval reakcí ovšem mířil takřka výhradně na Djokoviče.

"Novak by se měl smířit s tím, že bude chvíli cestovat jen s jedním člověkem. Nemyslím si, že mít s sebou jen jednoho člověka je takový problém. Většina účastníků cestuje jen s koučem. Neberu to jako argument," oponoval Srbovi Brit Daniel Evans, 28. hráč světa.

On i další vyčítají Djokovičovi, že se na jedné straně snaží pomáhat žebříčkově níže postaveným tenistům vytvořením finančního fondu během krize, na druhou stranu bojkotuje turnaj, na kterém si hráči a hráčky mohou konečně vydělat svou vlastní prací.

S ostrou kritikou pak přišly hned dvě americké tenistky. Nejprve Danielle Collinsová.

"Novaku, tohle je v rozporu s tím, cos po nás žádal, když jsi chtěl, aby hráči v elitní stovce přispěli žebříčkově níže postaveným hráčům. Nikdo z nás nemá už od února možnost hrát turnaje a vydělat si. US Open je tak skvělou možností, jak se konečně vrátit k naší práci," napsala na Instagram.

"Pro někoho, kdo za svou kariéru vydělal 150 milionů dolarů, je snadné lidem říkat, co mají s penězi dělat. Ale většina z nás, kteří necestují s početným realizačním týmem, musí zase pracovat. Bylo by hezké, kdybys raději myšlenku konání US Open podporoval a nekazil ji nám ani fanouškům," pokračovala.

O pár dní později se připojila také Sachia Vickeryová, a ta byla k Djokovičovi ještě tvrdší. "Měl by zkusit turnaj ITF s dotací šedesát tisíc dolarů v Alabamě. Pak by poznal, co jsou to opravdu těžké podmínky. Je to od něj celkem sobecké, většina z nás cestuje s jedním člověkem," poznamenala.

Nevybíravý byl i expert a bývalý hráč Patrick McEnroe. "Pokud Djokovič a Nadal nepřijedou kvůli tomu, že si nemohou přivézt celý tým, bude to od nich ubohé. Opravdu ubohé. Myslím, že tím ztratí něco ze své hvězdné síly," uvedl mladší bratr slavnějšího Johna.

Plné hlediště, fotbálek a večírek v Bělehradu

Nebyly to jediné výtky, které musel Djokovič v posledních dnech vyslechnout.

Během svého podniku Adria Tour sklidil kritiku za to, že bylo v Bělehradě plné hlediště, po sociální distanci ani památky. "To rozhodnutí přece vůbec nebylo na mně, o opatřeních rozhoduje vláda a my ji posloucháme," marně vysvětloval světu, že v Srbsku problém s koronavirem prakticky neexistuje.

Když si ještě před akcí zahrál s dalšími tenisty fotbálek a poté unikly záběry z jejich divokého večírku v jednom z bělehradských podniků, které se zúčastnil i na covid-19 později pozitivně testovaný basketbalista Nikola Jankovič, kritické hlasy zesílily.

Do Djokoviče se pustil viceprezident německé tenisové federace Dirk Hordorff. Vyčítal mu, že se jako prezident hráčské rady nezúčastnil jedné z videokonferencí.

"Raději slavíš a hraješ fotbálek v Bělehradě," napsal na Twitter, aby zanedlouho příspěvek smazal.

Mimochodem, Hordorff kdysi patnáctiletého Djokoviče připravoval v rakouské akademii. Z období pochází historka, kterou dřív německý funkcionář rád dával k dobru. Poslední den jednoho ze soustředění přišel srbský talent za Hordorffem a zeptal se ho, zda může jít na závěrečnou party pro hráče.

"Řekl jsem mu, že odvedl výbornou práci a měl by si trochu užít. On ale odpověděl: Ty mi nerozumíš. Ptám se, je to pro mě dobré jít na party? A jak to pomůže mému tenisu? Překvapilo mě, jak o všem přemýšlí s ohledem na svou kariéru."

Teď už se Djokovič, s vědomím toho, co všechno dokázal, pobaví uvolněněji. Navzdory veškeré kritice. Bělehradskou Adria Tour si nemohl vynachválit a po porážce s Filipem Krajinovičem jej na kurtu dokonce přemohly slzy.

"Nebrečím, protože jsem vypadl z turnaje. Připomíná mi to tady mé dětství," svěřil se zaplněným tribunám.

Perné Djokovičovy dny ale zdá se nekončí. Všechny uši tenisového světa teď čekají, zda své rozhodnutí ohledně US Open přece jen nepřehodnotí.

"Djokovič dává v sázku svou reputaci. Pokud nebude hrát v New Yorku kvůli tomu, že není v pětihvězdičkovém hotelu a nemůže si vzít maséra, tenisoví fanoušci mu to jen tak neodpustí," napsal renomovaný tenisový sloupkař Kevin Palmer.

Srba se zastal jeden z jeho trenérů Goran Ivaniševič. "Lidé mají vždycky něco proti, když jste upřímný. Hlavně tito samozvaní kritici. Novak jen vyjádřil svůj názor. Neříká nikomu, ať do New Yorku nejezdí," podotkl někdejší wimbledonský šampion.