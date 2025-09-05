Tenis

Američanka má šanci napravit wimbledonskou ostudu. Ve finále jde proti obhájkyni

Sport ČTK Sport, ČTK
před 3 hodinami
Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se utkají o titul úřadující šampionka Běloruska Aryna Sabalenková a domácí Američanka Amanda Anisimovová.
Americká tenistka Amanda Anisimovová po postupu do finále US Open 2025
Americká tenistka Amanda Anisimovová po postupu do finále US Open 2025 | Foto: Reuters

Světová jednička Sabalenková porazila dnes na newyorském betonu domácí Jessicu Pegulaovou 4:6, 6:3, 6:4.

Anisimovová zdolala po obratu Japonku Naomi Ósakaovou 6:7, 7:6, 6:3. Finále se uskuteční v sobotu.

Sedmadvacetiletá Sabalenková otočila duel proti světové čtyřce Pegulaové, který byl zároveň reprízou loňského finále, po více než dvou hodinách.

Americkou soupeřku porazila v počtu vítězných míčů 43:21. Zdolala ji v osmém z deseti vzájemných zápasů a počtvrté za sebou. Vloni ji v boji o titul ve Flushing Meadows porazila 7:5, 7:5.

Rodačka z Minsku měla do utkání lepší vstup a díky brejku v šesté hře získala v prvním setu vedení 4:2.

Od té doby ale získala jen čtyři fiftýny a Pegulaová čtyřmi gamy v řadě vývoj otočila. Sadu zakončila čistou hrou na servisu.

Do druhého setu vstoupila Sabalenková bojovně. Brzy prolomila soupeřčin servis a utekla do vedení 3:0. Díky stoprocentnímu servisu poté sadu dotáhla a srovnala.

Rozhodl třetí set, kde Sabalenková získala v úvodním gamu další brejk. V šesté hře odvrátila tři brejkboly, další smazala v osmém gamu. Duel poté zakončila třetím využitým mečbolem.

"Jessica dnes hrála neuvěřitelný tenis. Musela jsem opravdu tvrdě pracovat, abych tuhle výhru získala," řekla Sabalenková.

Čtvrtfinálová přemožitelka Barbory Krejčíkové Pegulaová nevyužila šanci probojovat se do druhého grandslamového finále. Na turnajích "velké čtyřky" tak dál čeká na premiérový titul.

Související

"Co tady ještě děláš?" Frustrovaná Šwiateková se pustila do hádky se známým novinářem

Tennis: US Open

Sabalenková postoupila letos do třetího grandslamového finále a sedmého v kariéře. Bude usilovat o první letošní titul z turnajů "velké čtyřky" a čtvrtý celkově.

Na Australian Open prohrála v rozhodujícím utkání s Američankou Madison Keysovou, na Roland Garros nestačila na její krajanku Coco Gauffovou. Ve finále US Open je potřetí za sebou.

Čtyřiadvacetiletá Anisimovová, která plní na newyorském betonu roli nasazené osmičky, porazila Ósakaovou i ve třetím vzájemném duelu. V poměru vítězných míčů ji dnes předčila 50:32. Utkání otočila po necelých třech hodinách.

První set patřil Ósakaové, která sice nevyužila dvakrát náskok brejku a nepododávala sadu za stavu 5:4. V následném tie-breaku ale uspěla 7:4.

Ve druhém setu měla pro změnu třikrát výhodu brejku Anisimovová. Ani ona sadu v 10. gamu nedoservírovala, ve zkrácené hře ale zvítězila 7:3.

Rozhodlo se ve třetím setu. Zde již byla Anisimovová na servisu stoprocentní a díky brejku ve čtvrté hře, získala klíčový náskok.

Související

Nejlepší ruce světa, loučí se New York s Muchovou. Naomi si užívá komickou "pomstu"

Karolína Muchová - Naomi Ósakaová, čtvrtfinále US Open 2025

Za stavu 5:3 nevyužila nejprve dva mečboly, vzápětí odvrátila stejný počet brejkbolů. Poté již třetí možnost na ukončení zápasu proměnila.

Anisimovová postoupila do druhého grandslamového finále za sebou a zabojuje o premiérový grandslamový titul.

V červenci neuspěla v rozhodujícím duelu ve Wimbledonu s Polkou Igou Šwiatekovou, které ostudně podlehla dvakrát 0:6.

Čtyřnásobné grandslamové vítězce Ósakaové nepomohlo ani 15 es. Čtvrtfinálová přemožitelka Karolíny Muchové přesto zaznamenala nejlepší grandslamový výsledek od loňského návratu po mateřské přestávce.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - semifinále: Sabalenková (1-Běl.) - Pegulaová (4-USA) 4:6, 6:3, 6:4, Anisimovová (8-USA) - Ósakaová (23-Jap.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejsme něco míň, boříme mýty, burcuje partnerka Siniakové. Další velké finále je tady

Nejsme něco míň, boříme mýty, burcuje partnerka Siniakové. Další velké finále je tady

Podceňovaný Djokovič jde do boje bez bílé vlajky. Alcaraz mluví o odplatě

Podceňovaný Djokovič jde do boje bez bílé vlajky. Alcaraz mluví o odplatě

Borg se podrobil operaci rakoviny prostaty. Nyní je bez příznaků

Borg se podrobil operaci rakoviny prostaty. Nyní je bez příznaků

Šance pro Berdychovu družinu? Američanům před Davis Cupem vypadli Shelton a Paul

Šance pro Berdychovu družinu? Američanům před Davis Cupem vypadli Shelton a Paul
Tenis sport US Open Obsah

Právě se děje

teď
Auto

Za pár let budou taková všechna BMW. Nová iX3 přiváží revoluci s nečekanou cenou

Za pár let budou taková všechna BMW. Nová iX3 přiváží revoluci s nečekanou cenou
Prohlédnout si 29 fotografií
Jmenuje se iX3, ale s někdejším elektrickým SUV má společné jen to jméno. Jinak je toto BMW od základů nové.
Aktuální rodina Neue Klasse bude hlavně o přechodu k elektrickému pohonu. Třeba iX3 bude mít jen elektrický pohon, spalovací nabízí podobně velká, ale jinak naprosto odlišná X3.
teď
Do kin jde další film Nepela. Slavného krasobruslaře v něm bude hrát Josef Trojan
1:28
Film

Do kin jde další film Nepela. Slavného krasobruslaře v něm bude hrát Josef Trojan

Snímek je celovečerním debutem režiséra Gregora Valentoviče. Do kin vstoupí letos v říjnu. Druhý film se stejným názvem pak diváci uvidí v roce 2026.
před 6 minutami
Unikátní rukopis bude k vidění. Olomoucká knihovna vystaví středověký graduál
Literatura

Unikátní rukopis bude k vidění. Olomoucká knihovna vystaví středověký graduál

Iluminovaný rukopis, považovaný za vrchol středoevropské knižní malby, bude k vidění v Červeném kostele do 14. září.
před 31 minutami
Odvolací soud zrušil rozhodnutí o vyklizení Žofína, spor o palác se protahuje
Domácí

Odvolací soud zrušil rozhodnutí o vyklizení Žofína, spor o palác se protahuje

Obě strany vedou mezi sebou několik dalších soudních sporů, což už devátý měsíc paralyzuje provoz jedné z nejlukrativnějších reprezentačních prostor.
Aktualizováno před 34 minutami
Nejsme něco míň, boříme mýty, burcuje partnerka Siniakové. Další velké finále je tady
Tenis

Nejsme něco míň, boříme mýty, burcuje partnerka Siniakové. Další velké finále je tady

Jsou spolu teprve patnáct měsíců, v pátek ale mohou vyhrát už třetí společný grandslamový titul. Siniakovou a Townsendovou čeká finále US Open.
před 52 minutami
Americký exprezident Biden podstoupil operaci kvůli rakovině kůže, daří se mu dobře
Zahraničí

Americký exprezident Biden podstoupil operaci kvůli rakovině kůže, daří se mu dobře

Dvaaosmdesátiletý demokratický politik, který v prezidentském úřadu skončil v lednu, v květnu oznámil, že má rakovinu prostaty s metastází v kosti.
před 59 minutami
"Náhrada za Haraslína? Z Lea jsem unešený." Hancko žasl nad výkonem slovenské naděje
Fotbal

"Náhrada za Haraslína? Z Lea jsem unešený." Hancko žasl nad výkonem slovenské naděje

Stopera Dávida Hancka nadchl výkon slovenských fotbalistů ve čtvrtečním úvodním utkání kvalifikace o mistrovství světa 2026 proti Německu.
Další zprávy