Američané v transu. Básní o Muchové, jenže comeback Sereny budí i nelibost

Berlín bude během úterního podvečera dějištěm druhého dílu návratu jedné z největších legend světového tenisu, Američanky Sereny Williamsové. Čtyřiačtyřicetiletá šampionka se ve čtyřhře tentokrát spojí s Češkou Karolínou Muchovou. Zejména Američané jsou z comebacku jako takového i z nové spoluhráčky u vytržení, ozývají se ale i kritické hlasy.
Minulý týden si Williamsová nakonec v londýnském Queen‘s Clubu zahrála jediný zápas.
S mladou vycházející hvězdou Victorií Mbokovou sice slavně vyhrály, druhé kolo ovšem zhatilo následné zranění Kanaďanky v singlovém utkání proti Češce Karolíně Plíškové.
Držitelka 23 grandslamových titulů ve dvouhře a dalších 14 ve čtyřhře musela vybrat novou partnerku.
A ukázala na Muchovou. Hráčku, která sice debl nehraje kdovíjak pravidelně, její pestrá, chytrá hra s vynikajícím volejem je však i tady mimořádnou zbraní.
Američané jsou proto před startem travnatého berlínského podniku, jedné z posledních příprav na Wimbledon, z nového partnerství nadšení.
„Musím říct, že je to nesmírně zajímavě sestavený pár, strašně se na to těším. Muchová je neuvěřitelná deblová hráčka,“ uvedla bývalá hráčka Danielle Collinsová ve vysílání Tennis Channelu.
„Má vynikající schopnost měnit tempo hry, sázet loby, nepředvídatelné slicy, což vnímám tak trochu jako ztracené umění,“ přidala.
„Ale být Muchovou, bych byl z toho pořádně nervózní. Třásly by se mi nohy, je to obrovský tlak hrát s takovou legendou,“ smál se další Američan Sam Querrey.
Devětadvacetiletá Češka po oznámení spolupráce se Serenou vzkázala: „Nestává se každý den, aby mě tak úžasná sportovkyně – nejen v tenise, ale ve sportu obecně – požádala, abych si s ní zahrála. Doufám, že to bude zábava.“
Také podle Querreyho bude pro Williamsovou vhodnou partnerkou. „Pasují mi k sobě. Muchová je velmi šikovná a rafinovaná, má výborný volej. Mohly by dojít daleko,“ doplnil.
Zejména Američané jsou z návratu ikony nadšení, zajímavý opačný pohled ovšem před několika dny nabídla bývalá německá hráčka Andrea Petkovicová, která nyní působí v roli expertky a moderátorky.
Ta se vyjádřila kriticky k mediální pozornosti, kterou comeback Sereny vyvolal během nedávného Roland Garros.
„Vadilo mi to. Moderovala jsem pořad pro CNN a v den, kdy byl oznámen její návrat, chtěli, abych tím zahájila vysílání. Odmítla jsem. Serena je absolutní legenda, ale pokud se hraje grandslam, chci mluvit především o tenistech a tenistkách, kteří právě bojují o titul,“ objasnila.
Petkovicová také nevěří opakovaným vyjádřením Williamsové o tom, že se při návratu zaměří pouze na čtyřhru.
„Žádný sportovec se dobrovolně nevrací do antidopingového programu jen kvůli tomu, aby si občas zahrál čtyřhru. A u Sereny Williamsové to platí dvojnásob. Přijdete o část soukromí. Každý den musí vědět, kde se nacházíte, kdykoliv vás mohou zkontrolovat. Nikdo tím vším neprochází jen kvůli několika deblovým zápasům,“ vysvětlila.
Zároveň však vyjádřila obdiv nad tím, jak se Serena při prvním ostrém utkání po čtyřech letech prezentovala.
„Viděla jsem její zápas a musím říct, že byla fantastická. Podávala rychlostí okolo 120 mil za hodinu. Stadion byl vyprodaný do posledního místa. Pokud dokáže něco podobného přenést i do dvouhry, bude to obdivuhodné,“ řekla Petkovicová.
Soupeřkami Williamsové a Muchové v berlínském prvním kole budou v úterý Mexičanka Giuliana Olmosová s Novozélanďankou Erin Routliffeovou.
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