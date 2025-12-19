Američané pořád nerozdýchali, co jim Krejčíková provedla. Teď bude napůl jejich

Ve čtvrtek oslavila třicáté narozeniny a odhalila světu, kdo bude její deblovou partnerkou v nadcházející sezoně. Barbora Krejčíková vytvoří podobně jako její bývalá spoluhráčka Kateřina Siniaková česko-americký pár. Právě Američané přitom stále živě vzpomínají na to, co jim provedla před pár měsíci v jednom z jejich tenisových chrámů.
Kateřina Siniaková už dobře ví, jaké to je. Američané ji milují, svou stálou partnerku Taylor Townsendovou totiž dovedla ke třem deblovým grandslamovým titulům. Na loňském French Open navíc triumfovala po boku jiné americké hvězdy - Coco Gauffové.
Pár má ve Státech hodně fanoušků a ti už berou českou tenistku takřka za svou. Během loňského US Open se dokonce oficiální stránky turnaje s nadsázkou zamýšlely nad tím, zda by nebylo možné Siniakovou „adoptovat“, tedy uvažovat o tom, že by se stala Američankou.
V textu s titulkem „Siniaková, Češka s americkým fanklubem“ tehdy autor napsal:
„Siniaková se nejspíš nevydá cestou amerického občanství jako členové Síně slávy Martina Navrátilová a Ivan Lendl před ní, i tak se ale bezesporu dostala do srdcí amerických tenisových fanoušků.“
Světová jednička pak v newyorském Flushing Meadows nadšeně popisovala, jak ji nabíjela „domácí“ atmosféra a jak si podpory amerického publika váží.
Krejčíkovou v příští sezoně možná čeká něco podobného. Debla totiž bude hrát po boku Caty McNallyové.
„Je to legenda. Je mi ctí s ní hrát. Ona byla upřímně jedním z mých vzorů,“ řekla čtyřiadvacetiletá hráčka o Krejčíkové.
„Ona je jednou z těch, které ukazují, že můžete vyhrát také grandslam ve dvouhře. Nechci být označována jako deblistka. Ne, jsem tenistka. Stále chci vyhrát grandslam ve dvouhře. Barbora s tím má spoustu zkušeností. Těším se, že se od ní budu učit,“ dodala.
Rodačka ze Cincinnati už byla v deblu světovou jedenáctkou, s tenistkou z Ivančic tedy může vytvořit elitní pár. A Američané mohou mít další českou oblíbenkyni.
Za mořem se přitom o Krejčíkové aktuálně píše ještě v jedné souvislosti. Stále totiž rezonuje její velkolepý kousek z letošního US Open.
Když americký magazín Tennis.com vybíral nejúžasnější zápasy uplynulé sezony, velmi vysoko (na třetí pozici) umístil bitvu mezi Krejčíkovou a Townsendovou, v němž Češka předvedla těžko uvěřitelný obrat a na stadionu Louise Armstronga zlomila srdce mnoha amerických fanoušků.
„Osmifinále US Open nenabídlo ty největší hvězdy WTA, Krejčíková byla na žebříčku 62. a Townsendová 139. Přesto odehrály jeden z nejneuvěřitelnějších duelů, při kterém se zastavovalo srdce,“ napsal autor Steve Tignor.
Podívejte se, jak Krejčíková v New Yorku odvrátila osm mečbolů:
Američanka vedla 6:1, 3:1, až potom se Češka začala postupně dostávat do hry. Vynutila si tie-break, který přinesl nevídané drama. Krejčíková v něm odvrátila osm mečbolů, takřka při každém z nich přitom hrála na obrovské riziko.
Vyšlo to. Zkrácenou hru doslova vydřela poměrem 15:13 a ve třetím dějství už poměrně logicky dominovala.
„I když se v tu chvíli stala pro New York jakýmsi padouchem, po zápase si Krejčíková pochvalovala atmosféru, která byla skutečně elektrizující,“ připomněl Tignor s tím, že - v nadsázce řečeno - mnozí Američané tenhle tenisový thriller dodnes nerozdýchali.
