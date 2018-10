Američané analyzují boj o tenisový trůn. Plíškovou úplně opomněli, Kvitové už nevěří

před 34 minutami

Nastává čas bilancování a spekulací o tom, které tenistky budou v následujícím období bojovat o post královny.

New York/Praha - Hledání pokračuje. Přestože Simona Halepová vládne světovému pořadí nepřetržitě už od února, tenisoví odborníci nepřestávají dokola řešit, kdo převezme po dlouhatánské nadvládě Sereny Williamsové roli novodobé tenisové královny.

Jejich snaze nahrává fakt, že Rumunka laboruje s nepříjemností v podobě vyhřezlé ploténky a přes její optimistická prohlášení zůstává start na Turnaji mistryň nadále zahalen v dýmu nejistoty.

Není pochyb o tom, že už tak vyrovnané pole nejlepších hráček v letošní sezoně ještě výrazně nabobtnalo. Kdo má největší šance?

O analytickou odpověď se pokusili v americké ESPN. Konkrétně renomovaný tenisový novinář Peter Bodo ve spolupráci s bývalou světovou trojkou a jednou z nejlepších hráček čtyřhry historie Pam Shriverovou.

A ačkoli jsou v elitní desítce světového pořadí stále k vidění dvě české tenistky, šance na jejich průlom k absolutnímu vrcholu nepovažují zmíněné kapacity za nikterak výrazné.

Ve své analýze je opomínají Karolínu Plíškovou úplně. Petru Kvitovou pak zmiňují pouze velmi okrajově a spíše v pesimistických konotacích.

"Během sezony měla třináctizápasovou vítěznou sérii na antuce, jen aby pak prohrála první kolo na preferované trávě ve Wimbledonu. Z toho se dosud nevzpamatovala," napsal Bodo.

Zařadil ji do kategorie "veteránek" s grandslamovými tituly a položil si řečnickou otázku: Dokáží tyto tenistky ještě najít motivaci a dostatek energie získávat další velké tituly? Odpověděl si sám mezititulkem: "Pro některé šampionky-veteránky přichází čas ústupu."

Kvitová podle něj měla v sezoně velké problémy s konzistencí svých výkonů, stejně jako vítězka Australian Open Caroline Wozniacká, Španělka Garbině Muguruzaová nebo finalistka French Open Američanka Sloane Stephensová, která na dvou letošních grandslamech vypadla hned v prvním kole.

Společně se Shriverovou tak Bodo tipuje, že v závěru roku budou zářit jiné hráčky. A poperou se o trůn.

Nejvýše v těchto dostizích oba američtí experti staví dvacetiletou Japonku Naomi Ósakaovou, vítězku US Open a momentálně světovou čtyřku.

"Speciálně nyní na konci roku bude pro starší tenistky těžší se prosadit," podotkla Shriverová. Ta vítá, že se závod o číslo jedno v závěru sezony výrazně dramatizuje. "Jsou to skvělé dostihy, obzvlášť díky Ósakaové. Ta může na konci roku stanout na tenisové špičce, takřka přes noc."

Zatímco osmadvacetileté Kvitové tolik nevěří, šanci má podle ní ještě o dva roky starší Kerberová. "Dobře se na ni podívejte. Naučila se hodně v sezoně, kdy byla světovou jedničkou a dost se natrápila. Teď je zpět, má s tím zkušenosti a spojila se s jedním nejlepších trenérů na okruhu, Wimem Fissettem," zmínila Shriverová kouče, jehož v září 2016 krátce zkoušela právě dvojnásobná česká šampionka Wimbledonu.

Ale zpět k Ósakaové. Klíčové podle Boda bude zodpovězení otázky kladené vždy v souvislosti s premiérovými grandslamovými vítězkami: "Dokáží takové věci zopakovat?" Ukáží následující týdny, zejména ten v Singapuru na Turnaji mistryň, kam se fantasticky hrající Japonka pochopitelně kvalifikovala.

Shriverová jí věří. "Dosud byla nespolehlivá, podívejte se jak šla dolů po svém prvním velkém titulu v Indian Wells. Teď se ale zdá, že si posunula laťku a daří se jí na ni dosahovat. V prvním kole v Tokiu dovolila Dominice Cibulkové jen tři hry. To mi ukázalo hodně," zmínila šestapadesátiletá Američanka klíčové turnaje po US Open. Ósakaová došla doma do finále (kde prohrála s Plíškovou), následně v Pekingu hrála semifinále.

Bodo a Shriverová se také zastavili u Sereny Williamsové. Na jejích výkonech lze podle nich nejlépe ilustrovat, jak nadstandardně těžká konkurence panovala na turnajích WTA v letošní sezoně.

"Sedmatřicetiletá Williamsová má stále auru velikosti, ale nyní jako světová sedmnáctka přece jen trochu ztrácí záři neporazitelnosti," poznamenal trefně Bodo.

Ještě jedno jméno se na závěr predikcí stanice ESPN do textu dostalo. Aryna Sabalenková. Dvacetiletá Běloruska stále živí naději na premiérový postup na turnaj pro osm nejlepších tenistek sezony. Pokud by se do Singapuru dostala, urychlil by se její už tak raketový vzestup do absolutní špičky.