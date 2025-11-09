Tenis

Američan už slavil, pak přišel kolaps. Alcaraz a Zverev vyhráli na Turnaji mistrů

před 2 hodinami
Nejvýše nasazený Španěl Carlos Alcaraz vstoupil do tenisového Turnaje mistrů v Turíně vítězstvím nad Australanem Alexem de Minaurem 7:6, 6:2. Druhý hráč světového žebříčku uspěl i v pátém vzájemném zápase.
Carlos Alcaraz na Turnaji mistrů
Carlos Alcaraz na Turnaji mistrů | Foto: Reuters

Ve večerním duelu Alcaraze napodobil Němec Alexander Zverev, jenž zdolal 6:3, 7:6 debutanta Bena Sheltona z USA a také on svého soupeře porazil i v pátém utkání.

Po vyrovnaném prvním setu Alcaraz ve druhé sadě prolomil třikrát soupeřův servis, zatímco sám ztratil podání jednou. Z výhry se radoval po hodině a 42 minutách, když proměnil druhý mečbol.

Šestinásobný grandslamový šampion Alcaraz usiluje nejen o první titul z Turnaje mistrů, ale také o post světové jedničky, který drží Ital Jannik Sinner.

Ve skupině Jimmyho Connorse čekají dvaadvacetiletého Španěla ještě Američan Taylor Fritz a Ital Lorenzo Musetti, který se dostal do soutěže jako poslední, když v sobotu účast odřekl Srb Novak Djokovič.

Vítěz Turnaje mistrů z let 2018 a 2021 Zverev byl suverénní na podání, při němž vyhrál 44 z 54 bodů a nečelil ani jednomu brejkbolu.

V tie-breaku druhého setu tři setboly Sheltonovi odvrátil a pěti vyhranými míči za sebou dokráčel po hodině a půl k výhře. Americký tenista po parádním prohozu, kterým zvýšil na 6:3, slavil mohutným řevem. Jenže předčasně.

V druhém utkání skupiny Björna Borga se v pondělí střetnou Sinner a Kanaďan Félix Auger-Aliassime.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):

Dvouhra:

Skupina Jimmyho Connorse:

Alcaraz (1-Šp.) - De Minaur (7-Austr.) 7:6 (7:5), 6:2

Skupina Björna Borga:

Zverev (3-Něm.) - Shelton (5-USA) 6:3, 7:6 (8:6).

Čtyřhra:

Skupina Petera Fleminga:

Granollers, Zeballos (3-Šp./Arg.) - Krawietz, Pütz (6-Něm.) 6:4, 4:6, 10:6, Bolelli, Vavassori (7-It.) - Glasspool, Cash (1-Brit.) 7:5, 6:3.

Tabulka:

1. Bolelli, Vavassori 1 1 0 2:0 1
2. Granollers, Zeballos 1 1 0 2:1 1
3. Krawietz, Pütz 1 0 1 1:2 0
4. Glasspool, Cash 1 0 1 0:2 0
 
