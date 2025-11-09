Američan už slavil, pak přišel kolaps. Alcaraz a Zverev vyhráli na Turnaji mistrů

Ve večerním duelu Alcaraze napodobil Němec Alexander Zverev, jenž zdolal 6:3, 7:6 debutanta Bena Sheltona z USA a také on svého soupeře porazil i v pátém utkání.
Po vyrovnaném prvním setu Alcaraz ve druhé sadě prolomil třikrát soupeřův servis, zatímco sám ztratil podání jednou. Z výhry se radoval po hodině a 42 minutách, když proměnil druhý mečbol.
Šestinásobný grandslamový šampion Alcaraz usiluje nejen o první titul z Turnaje mistrů, ale také o post světové jedničky, který drží Ital Jannik Sinner.
Ve skupině Jimmyho Connorse čekají dvaadvacetiletého Španěla ještě Američan Taylor Fritz a Ital Lorenzo Musetti, který se dostal do soutěže jako poslední, když v sobotu účast odřekl Srb Novak Djokovič.
Vítěz Turnaje mistrů z let 2018 a 2021 Zverev byl suverénní na podání, při němž vyhrál 44 z 54 bodů a nečelil ani jednomu brejkbolu.
V tie-breaku druhého setu tři setboly Sheltonovi odvrátil a pěti vyhranými míči za sebou dokráčel po hodině a půl k výhře. Americký tenista po parádním prohozu, kterým zvýšil na 6:3, slavil mohutným řevem. Jenže předčasně.
V druhém utkání skupiny Björna Borga se v pondělí střetnou Sinner a Kanaďan Félix Auger-Aliassime.
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):
Dvouhra:
Skupina Jimmyho Connorse:
Alcaraz (1-Šp.) - De Minaur (7-Austr.) 7:6 (7:5), 6:2
Skupina Björna Borga:
Zverev (3-Něm.) - Shelton (5-USA) 6:3, 7:6 (8:6).
Čtyřhra:
Skupina Petera Fleminga:
Granollers, Zeballos (3-Šp./Arg.) - Krawietz, Pütz (6-Něm.) 6:4, 4:6, 10:6, Bolelli, Vavassori (7-It.) - Glasspool, Cash (1-Brit.) 7:5, 6:3.
Tabulka:
|1.
|Bolelli, Vavassori
|1
|1
|0
|2:0
|1
|2.
|Granollers, Zeballos
|1
|1
|0
|2:1
|1
|3.
|Krawietz, Pütz
|1
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|Glasspool, Cash
|1
|0
|1
|0:2
|0