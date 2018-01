Allertová vydělá čtyři miliony. Úleva, odpadnou nervy s financemi, řekla po senzační jízdě

před 1 hodinou

Stylový konec depresivních sezon protkaných zraněními. Čtyřiadvacetiletá Češka slaví překvapivý postup do osmifinále Australian Open.

Praha/Melbourne - Dojetí na ní bylo patrné už při rozhovoru, který absolvovala přímo na dvorci Margaret Courtové v Melbourne.

"Chci strašně poděkovat svému týmu, své rodině i příteli za to, že mi tak pomáhají. Je úžasné hrát tady takové zápasy a vyhrávat," vyprávěla nervózně Denisa Allertová.

Právě dokonala nejlepší počin své sportovní kariéry. Šest zápasů v řadě bez ztracené sady jí vyneslo z kvalifikace až do osmifinále grandslamu. Po táhlých zdravotních problémech zase ukazuje svůj talent. Po Australian Open se zase vrátí do elitní stovky žebříčku. Tam, kam jednoznačně patří.

"Pořád to vstřebávám, ani nevím, jak se to celé odehrálo," řekla 130. hráčka světa českým novinářům na místě. O tom, že jde o její životní úspěch, ale nepochybovala, i když pocity z něj zatím nedokázala slovy popsat.

V utkání třetího kola s Polkou Magdou Linetteovou překonala velkou krizi. Na začátku druhé sady přišla nervozita, vyčerpání způsobené vedrem i bolest nohy. A zničehonic to bylo 1:4.

"To jsem bojovala sama se sebou. Ale nezpanikařila jsem. Dávala jsem si často ledový ručník, snažila se zklidnit. Vyšlo to, díky bohu. Byla jsem zpátky," popisovala Allertová zrod velkého obratu. Češka získala pět her za sebou a bylo hotovo.

"Když nad tím zpětně přemýšlím, jsem ráda, že jsem zápas vůbec zvládla. Bylo to dost vysilující, šlo to na krev," citoval českou tenistku web tenisovysvet.cz.

Allertová logicky po šesti zápasech trpí výrazným úbytkem sil. Na odpočinek před bitvou o čtvrtfinále proti Elině Svitolinové má jeden volný den. "Snad to zvládnu. Nemají už být taková vedra, což mi pomůže i psychicky," prohlásila.

Zase může po čase koukat vstříc budoucnosti s optimismem. A nejde jen o vítaný postup v žebříčku a výraznější šanci na přímé starty na větších turnajích. Ale také o peníze. Za postup mezi šestnáct nejlepších tenistek zinkasuje Allertová bezmála čtyři miliony korun.

"To bude úleva, můžu si trochu oddychnout. Je příjemnější, že odpadnou nervy s financemi. Je docela náročné platit si všechny náklady," přiznala pražská rodačka.

Myslela i na rodinu. Blízkým bude chtít udělat radost. "Oslavíme to s rodinkou, mamka má narozeniny, tak všechny pozvu na večeři. Zaslouží si odměnu, trpí se mnou všichni celý život," smála se tenistka.