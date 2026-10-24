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Sport

Alisa je Češkou a ohromuje. Zhrzení Rusové? Boss buď lhal, nebo o ní nic neví

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra
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Z ruské naděje je česká. Osmnáctiletá vycházející hvězda Alisa Okťabreva letos změnila občanství a v posledních týdnech svými výkony ohromuje. Aktuálně nastřádala fantastickou sérii dvaceti vyhraných zápasů v řadě, na čtyřech turnajích během jediného měsíce nenašla přemožitelku a už v lednu v Melbourne může zažít grandslamovou premiéru.

Livesport Prague Open 2026, tenis
Alisa Okťabreva na Livesport Prague Open 2026Foto: Profimedia – Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia
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Když 20. září v italské Santa Margheritě di Pula pózovala s vítěznou trofejí, těžko mohla předpokládat, že o sedm dní později tam pozvedne další.

Totéž následovalo po přesunu do řeckého Herákleionu. 11. října tam slavila třetí titul v řadě, 18. října dokonce čtvrtý.

Během dvaceti posledních zápasů ztratila rodačka z Moskvy pouhé tři sety a podmanila si nižší okruh ITF.

Zčistajasna tak může pomýšlet na premiérovou účast na dospělých grandslamech. Pozici zaručující kvalifikaci Australian Open nemá daleko. V živém žebříčku vyskočila na 270. místo, ještě na konci léta se přitom krčila hluboko v šesté stovce.

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Od chvíle, co se v červnu stala oficiálně Češkou, má na kontě 20 vítězství a 1 porážku. „Tohle jsem v životě nezažila. Moc si toho vážím, je to pro mě vynikající úspěch,“ ohodnotila vlastní sérii v rozhovoru pro Tenisový svět.

V Česku žije od dvou let, tenis hraje od čtyř. Odmala je hráčkou pražské Sparty a mluví plynně česky.

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„Za mě je to jasné. Já se cítím Češkou. Vyrůstala jsem tu, mám tu rodinu, kamarády a blízké. Cítím se jako Češka,“ vysvětlila při změně občanství, o které zažádala už v roce 2021. Šlo o nestandardně dlouhý proces.

„Čekání bylo hodně těžké a frustrující. V nějaký moment jsem to musela pustit z hlavy a nesoustředit se na to. Bohužel to, co se děje ve světě, neovlivníme a bohužel se s tím nedalo nic dělat. Jsem ráda, že se to podařilo dotáhnout," uvedla.

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V Rusku se Okťabrevy dávno vzdali. Z posledních let jsou navíc zvyklí, že obrovské množství jejich nadějí mění občanství. V českých barvách už hraje třeba další moskevská rodačka Darja Viďmanová.

Okťabreva však paradoxně v červnu vyhrála juniorské Roland Garros. Pro svět tenisu se na první pohled jednalo o triumf ruské tenisové školy, nic ale nemohlo být vzdálenější pravdě.

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„S výchovou Okťabrevy nemáme nic společného. Už dávno není naše,“ reagoval lakonicky kontroverzní šéf ruského tenisu Šamil Tarpiščev po dotazu agentury TASS.

V jiném rozhovoru pro RBC.ru se od tenistky také distancoval, přitom ale uvedl celou řadu až podivně špatných informací.

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„Okťabreva není naše. Už pět let žije v Česku. Měli jsme ji u sebe v úplných začátcích, finančně jsme ji podporovali, ale pak se její rodiče v roce 2022 přestěhovali. Je to fajn holka, ale není naším produktem,“ citoval jeden z největších ruských zpravodajských webů Tarpiščeva.

Ruská média si v poslední době stále výrazněji všímají rostoucího trendu, kterým je odliv tenistů či tenistek do jiných zemí.

Dokonce se s obavami spekuluje o tom, jak se v budoucnu zachová mladá superstar Mirra Andrejevová, devatenáctiletá vítězka letošního Roland Garros. Dohady zesílily poté, co bývalý hráč Andrej Česnokov předpověděl, že se do několika let stane Francouzkou.

Tarpiščev sice vytrvale jakoukoli zhrzenost odmítá, často však veřejně shazuje tenisovou kvalitu a význam těch, kteří odešli.

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Na začátku letošního ruku sám poraženecky hlesl: „Nepořádáme turnaje, nehrají se ligy, tím pádem ani nemáme peníze, kterými bychom mohli tenisty podporovat. Spousta hráčů už hraje v zahraničí a další je budou následovat."

Darja Kasatkinová už je Australankou, Anastasia Potapovová Rakušankou. Jelena Rybakinová sbírá velké tituly pod vlajkou Kazachstánu. Tutéž zemi reprezentuje Alexander Bublik nebo další ruský rodák Alexander Ševčenko. Varvara Gračevová a Anna Blinkovová hrají za Francii, Kamila Rachimovová, Polina Kuděrmetovová nebo Maria Timofejevová za Uzbekistán, Oksana Selechmetěvová za Španělsko.

Podle dostupných informací změnilo od začátku války na Ukrajině občanství už šestnáct ruských tenistek a jeden tenista.

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