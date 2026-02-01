Alcaraz - Djokovič 3:1. Španěl obrátil a slaví vysněný triumf na Australian Open

Sledovali jste online přenos z finále tenisového Australian Open mezi Carlosem Alcarazem ze Španělska a Novakem Djokovičem ze Srbska.
Krejčího čeká v NBA velký přestup, píše ESPN. Z Atlanty poputuje do Portlandu
Basketbalista Vít Krejčí odchází v NBA z Atlanty do Portlandu. Za Hawks nastupoval pětadvacetiletý český rozehrávač od roku 2022. Podle ESPN za něj Atlanta získá pivota Duopa Reatha a dvě volby v druhém kole draftu.
Stačí být lepší než Rusové. Zvládne NATO přežít bez Ameriky?
Evropa čelí největší bezpečnostní zkoušce od konce druhé světové války. Nepředvídatelná politika Donalda Trumpa výrazně oslabila dlouhodobé partnerství mezi oběma kontinenty. Evropští lídři hledají, jak si zajistit vlastní bezpečí. Analytici ale varují, že bez americké pomoci nemá Evropa šanci.
Sparta vyhrála dohrávku proti Budějovicím, Shore si připsal tři body
Hokejisté sedmé Sparty zvítězili v dohrávce 40. kola extraligy doma nad desátými Českými Budějovicemi 4:3 a připsali si třetí výhru za sebou. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl kanadský útočník Devin Shore. Motor venku prohrál poosmé za sebou a na ledě Sparty si připsal už dvanáctou porážku v řadě.
Probudili jste spícího lva. Minář přivedl do ulic desítky tisíc kritiků vlády
Když Mikuláš Minář oznámil v roce 2020 odchod z čela Milionu chvilek pro demokracii, vypadalo to, že čas velkých demonstrací skončil. Jenže uteklo šest let, Minář je opět v čele tohoto spolku a s ním také desítky tisíc lidí na demonstraci v centru Prahy. Aktuálně.cz přibližuje, jak vypadala v neděli odpoledne demonstrace s názvem Stojíme za prezidentem.
ŽIVĚ"Bude z toho válka." Chameneí varuje USA před útokem na režim v Íránu
Pokud USA zaútočí na Írán, tentokrát z toho bude regionální konflikt, varoval v nedělním živém televizním vysílání íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou 86letý ajatolláh směrem k Washingtonu pronesl. Krátce předtím předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf prohlásil, že Teherán považuje ozbrojené síly zemí EU za teroristické skupiny.