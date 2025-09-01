Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Francouzský veterán Adrian Mannarino, hráč s mimořádně neobvyklým a nepříjemným stylem hry, českého favorita v osmifinále potrápil. Poslední slovo měl ale Lehečka.
Po jasně prohrané třetí sadě ztrácel i ve čtvrté, potom však zapnul na vyšší rychlost a šesti vyhranými gamy v řadě bitvu uzavřel.
"Adrian působí tak, že vůbec nepotřebuje vyvíjet žádnou sílu. Myslím, že ho uvidíme na okruhu dalších deset let. Přeju mu jen to nejlepší, je to úžasný hráč," chválil Čech soupeře po duelu na kurtu Louise Armstronga.
"Jiří Lehečka překonal neortodoxní dokonalost Adriana Mannarina," psal oficiální web US Open v reportáži.
Český tenista si vysloužil celou řadu komplimentů.
"Pokud je zdravý, diktuje hru s mechanickou přesností, je agresivní a mlátí do míče tak silně a rychle jako málokdo. Navíc má cit a jemnost hráče první světové desítky," velebili Lehečku organizátoři.
Velký newyorský úspěch pro něj bude znamenat kariérní milník. Po turnaji se premiérově posune do první dvacítky, zatím to vypadá dokonce na patnácté místo. Vystřídá tedy Jakuba Menšíka na postu české jedničky.
Když Lehečkovi tohle všechno moderátor sdělil přímo na kurtu po utkání, český hráč se jen usmíval.
"Musím říct, že se na žebříček vůbec nekoukám. Můj trenér ale počítá každý bodík. Sleduje živý ranking každý den, každou chvíli. V podstatě nedělá nic jiného, než že počítá body," vtipně "natřel" smějícího se kouče Michala Navrátila.
Potom už vážněji dodal: "Je to velký milník a byl to jeden z mých cílů na tenhle rok. Jsem šťastný, že jsem to dokázal tady ve Flushing Meadows."
Jen krátce po jeho postupu byl jasný i následující soupeř. Podle očekávání se jím stal zatím zcela suverénní Alcaraz. Druhý hráč světa a vítěz turnaje z roku 2022 to má po čtyřech zápasech 12:0 na sety.
Fenomenální Španěl po vítězství nešetřil úsměvy při rozhovorech, přece jen mu však tvář mírně ztuhla, když byl na tiskovce tázán právě na dalšího soupeře.
"Je opravdu tvrdý, velmi konzistentní. Velké rány, velký servis. Pokaždé jsem se proti němu pořádně nadřel, o tom není pochyb," konstatoval.
S Lehečkou v New Yorku uzavře letošní velkolepou trilogii. Sehráli spolu dvě třísetové bitvy. Nejprve v Dauhá slavně triumfoval Čech, ve finále travnatého turnaje v londýnském Queen's Clubu mu ovšem Španěl porážku vrátil.
Fantastický okamžik Carlose Alcaraze v osmifinále:
I tehdy českého soupeře vyzdvihoval a přiznával, jak moc mu jeho styl nesedí.
"Musím říct, Jiří, neuvěřitelný týden. Upřímně, tvá úroveň je opravdu vysoko. Vždycky je pro mě noční můrou proti tobě hrát. Ukazuje se, jak jsi tvrdý. Skvělá práce, pokračuj v ní," vysekl pětinásobný grandslamový šampion soupeři poklonu v závěrečném projevu.
Hra třiadvacetiletého Čecha skutečně španělskému velikánovi příliš nesedí. Lehečka vrací míče extrémně rychle a Alcaraz nemá prakticky žádný čas na vymýšlení.
Teď ultimátní favorit přiznal, že bude minulé duely před úterním čtvrtfinále podrobně studovat. "Musím přijít na to, co jsem proti němu dělal dobře a co špatně. Budu muset být perfektní," podotkl Alcaraz.