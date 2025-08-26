Tenis

Alcaraz šokoval sestřihem, bratrovi "ujela ruka". Absolutně hrozné, reagoval soupeř

Sport
26. 8. 2025 10:47
Carlos Alcaraz šokoval při startu US Open fanoušky i tenisové spoluhráče novou vizáží a superkrátkým sestřihem.
Carlos Alcaraz v utkání 1. kola US Open 2025
Španělský talent, jenž si potrpí na upravený účes, ale po vítězství nad Reillym Opelkou přiznal, že oholená hlava nebyl původní záměr. Zamýšlené zkrácení vlasů totiž nedopadlo podle představ.

"Bratrovi se to se strojkem trochu nepovedlo. Prostě mu to ujelo. Pak už nebyla jiná možnost, než to prostě oholit," komentoval sestřih pětinásobný grandslamový šampion.

Holou hlavu vzal Alcaraz s nadhledem. "Někomu se to líbí, někomu ne. Baví mě, jak lidé reagují," řekl dvaadvacetiletý Španěl a dodal, že za pár dní mu vlasy stejně zase dorostou. Vtipkoval, že je takhle alespoň rychlejší.

Novou vizáží šokoval například amerického tenistu Francese Tiafoea, který ho potkal v útrobách stadionu ve Flushing Meadows a nevěřícně Alcarazovu hlavu obhlížel.

"Bylo to vtipné. Podíval jsem se na něj a pomyslel si: Je úplně aerodynamický," vyprávěl pobavený Tiafoe.

"A Juan Carlos (trenér Ferrero) se smál a říkal, že bude ještě rychlejší, než byl. A já si řekl: Hmm, to bude problém," popsal setkání.

Se špičkováním nepřestal, ani když měl zhodnotit Alcarazův vzhled. "Jako chlap, který se nechává stříhat týden co týden a je hrdý na to, že má dobré účesy, musím říct, že je to absolutně hrozné," prohlásil.

 
