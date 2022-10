Plíšková dostala kanára a v Ostravě končí. Fruhvirtová nezvládla první kolo v Tunisku

Karolína Plíšková vypadla na domácím turnaji Agel Open v Ostravě už v 1. kole. Devatenáctá tenistka světa a nejvýše postavená Češka podlehla nečekaně americké hráčce z kvalifikace Alycii Parksové 0:6 a 6:7. Se soupeřkou, které patří v žebříčku 144. místo, prohrála za hodinu a 29 minut.

Čtvrtfinalistka letošního US Open Plíšková se stala první českou tenistkou, která v Ostravě skončila. Do druhého kola se probojovaly Petra Kvitová a Tereza Martincová. Barbora Krejčíková a Karolína Muchová vstoupí do turnaje ve středu.

Třicetiletá Plíšková neuspěla ve slezské metropoli ani na druhý pokus. Předloni vypadla po volném losu ve druhém kole, minulý rok na tvrdém povrchu v Ostravar aréně nestartovala kvůli zraněnému zápěstí.

Plíšková prohrála počtvrté v sezoně s hráčkou mimo první stovku světového žebříčku. Parksová si naopak připsala první triumf proti tenistce z Top 20. Ve druhém kole vyzve nasazenou čtyřku Řekyni Marii Sakkariovou.

Rodačce z Loun se úvod zápasu vůbec nevydařil. Jednadvacetiletá Američanka, která v kvalifikaci vyřadila Němku Annu-Lenu Friedsamovou a Rusku Oksanu Selechmetěvovou, jí nedovolila ani jednu hru a Plíšková dostala po sedmadvaceti minutách hry "kanára".

Ve druhém setu získala Češka ve třetí hře brejk. Od stavu 3:1 ale prohrála čtyři hry za sebou a Parksová podávala na vítězství. Plíšková sice dokázala duel vyrovnat a vynutit si zkrácenou hru, v ní ale uhrála jen tři míčky. Utkání zakončila osmou dvojchybou.

Fruhvirtová znovu skončila v prvním kole

Sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová vypadla na druhém turnaji za sebou v prvním kole. Dnes v Munastíru podlehla 2:6 a 5:7 čtvrté nasazené Petře Martičové z Chorvatska.

Fruhvirtová před necelými třemi týdny v Čennaí získala první titul v kariéře, pak ale skončila v prvním kole v Soulu. Úvodní zápas nezvládla 77. hráčka světového žebříčku ani v Munastíru.

První set prohrála Fruhvirtová jednoznačně, ve druhém se však zlepšila a zápas zdramatizovala. Martičová se sice ujala vedení 2:0, ale sedmnáctiletá Češka skóre otočila a držela s favoritkou krok až do stavu 5:5.

Pak však Fruhvirtová, která si musela účast v hlavní fázi vybojovat v kvalifikaci, přišla o podání. Jednatřicetiletá Chorvatka, jíž patří v pořadí WTA 41. příčka, další drama nepřipustila a vzápětí utkání ukončila.

Alcaraz první zápas jako jednička prohrál

Španělský tenista Carlos Alcaraz prohrál na turnaji v Astaně svůj první zápas ATP Tour v roli světové jedničky. Devatenáctiletý šampion US Open podlehl v 1. kole 5:7, 3:6 o dvanáct let staršímu Davidu Goffinovi z Belgie, jenž se do hlavní soutěže dostal až jako šťastný poražený z kvalifikace.

Alcaraz se po zářijovém triumfu na newyorském grandslamu stal nejmladší mužskou světovou jedničkou v historii a od té doby se představil jen v Davis Cupu, v němž si připsal výhru a porážku. V utkání proti 66. hráči žebříčku Goffinovi měl problémy se správným načasováním úderů, přišel pětkrát o servis a zápas prohrál za hodinu a tři čtvrtě.

Bývalý sedmý tenista žebříčku Goffin si připsal třetí výhru v kariéře nad aktuální světovou jedničkou. V letech 2017 a 2020 porazil Alcarazova krajana Rafaela Nadala.

V Ostravě vypadly Ostapenková i Raducanuová

V ostravském turnaji pokračuje nasazená pětka Darja Kasatkinová. Pětadvacetiletá rodačka z ruského Togliati porazila Britku a loňskou vítězku US Open Emmu Raducanuovou z 7:5, 6:4. Jedenáctá hráčka světa Kasatkinová sebrala soupeřce čtyřikrát servis a po vítězství v prvním vzájemném utkání vyzve v další fázi krajanku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Postoupila také Američanka Caty McNallyová, jež přehrála Rusku Annu Blinkovovou 6:1, 6:2. V osmifinále narazí buď na Karolínu Muchovou, nebo Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Končí naopak turnajová osmička Jelena Ostapenková z Lotyšska. Někdejší šampionka Roland Garros prohrála dvakrát 2:6 s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou. Pětadvacetiletá Ostapenková prohrála na okruhu WTA potřetí za sebou, před týdnem vypadla také v prvním kole v Tallinnu. Sasnovičová porazila o tři roky mladší soupeřku na pátý pokus a ve 2. kole se utká s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.

Tenisový turnaj žen WTA Agel Open 2022 v Ostravě (tvrdý povrch, dotace 611.210 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Parksová (USA) - Karolína Plíšková (ČR) 6:0, 7:6 (7:3), Sasnovičová (Běl.) - Ostapenková (8-Lot.) 6:2, 6:2, McNallyová (USA) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:2, Kasatkinová (5-Rus.) - Raducanuová (Brit.) 7:5, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo: Haddadová Maiaová, Danilinová (2-Braz./Kaz.) - Voráčová, Wang Si-jü (ČR/Čína) 6:2, 6:4.

Tenisový turnaj žen v Munastíru (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Martičová (4-Chorv.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 7:5, Potapovová (6-Rus.) - Andrejevová (Rus.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, Rodinová (Rus.) - Ruseová (Rum.) 6:1, 6:3, Dartová (Brit.) - Párrizasová (Šp.) 6:2, 6:4, Učidžimová (Jap.) - Rachimovová (Rus.) 6:3, 6:3, Parryová - Tanová (obě Fr.) 6:4, 2:6, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo: Siniaková, Mladenovicová (1-ČR/Fr.) - Lechemiaová, Lohoffová (Fr./Něm.) 6:4, 7:5.

Tenisový turnaj mužů v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 2,108.110 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Kyrgios (5-Austr.) - Čchun Hsin Tseng (Tchaj-wan) 6:3, 6:1, Noguči (Jap.) - Ramanathan (Indie) 6:4, 3:6, 7:6 (7:1), Majchrzak (Pol.) - Šimabukuro (Jap.) 7:6 (7:2), 6:2, Morija - Šimizu (oba Jap.) 6:1, 6:3, Munar (Šp.) - Ruud (1-Nor.) 6:3, 6:3, Kwon Sun-u (Korea) - De Minaur (6-Austr.) 6:3, 6:2, Evans (8-Brit.) - Albot (Mold.) 6:7 (3:7), 6:1, 6:4, Čorič (9-Chorv.) - Kokkinakis (Austr.) 6:4, 7:6 (7:4), McDonald (USA) - Učida (Jap.) 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:3.

Tenisový turnaj mužů v Astaně (tvrdý povrch, dotace 2 054 825 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Goffin (Belg.) - Alcaraz (1-Šp.) 7:5, 6:3, Tsitsipas (3-Řec.) - Kukuškin (Kaz.) 6:3, 6:4, Chačanov (Rus.) - Cressy (USA) 6:4, 7:6 (7:3), Kotov (Rus.) - Davidovich (Šp.) 6:4, 6:4, Nardi (It.) - Ševčenko (Rus.) 7:6 (7:4), 6:2, Medveděv (2-Rus.) - Ramos (Šp.) 6:3, 6:1, Bublik (Kaz.) - Griekspoor (Niz.) 6:0, 4:6, 6:3.