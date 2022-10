Alcaraz první ATP duel jako světová jednička prohrál, v Ostravě padla Ostapenková

Španělský tenista Carlos Alcaraz prohrál na turnaji v Astaně svůj první zápas ATP Tour v roli světové jedničky. Devatenáctiletý šampion US Open podlehl v 1. kole 5:7, 3:6 o dvanáct let staršímu Davidu Goffinovi z Belgie, jenž se do hlavní soutěže dostal až jako šťastný poražený z kvalifikace.

Alcaraz se po zářijovém triumfu na newyorském grandslamu stal nejmladší mužskou světovou jedničkou v historii a od té doby se představil jen v Davis Cupu, v němž si připsal výhru a porážku. V utkání proti 66. hráči žebříčku Goffinovi měl problémy se správným načasováním úderů, přišel pětkrát o servis a zápas prohrál za hodinu a tři čtvrtě. Bývalý sedmý tenista žebříčku Goffin si připsal třetí výhru v kariéře nad aktuální světovou jedničkou. V letech 2017 a 2020 porazil Alcarazova krajana Rafaela Nadala. Ostapenková končí po jediném zápase Nasazená osmička Jelena Ostapenková z Lotyšska vypadla na turnaji Agel Open v Ostravě v 1. kole. S Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou prohrála někdejší šampionka Roland Garros dvakrát 2:6. Jednatřicátá hráčka světa Sasnovičová vyzve v dalším kole wimbledonskou vítězku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. Pětadvacetiletá Ostapenková prohrála na okruhu WTA potřetí za sebou. Minulý týden vypadla také v prvním kole turnaje v Tallinnu. Sasnovičová porazila o tři roky mladší soupeřku na pátý pokus. Postoupila také Američanka Caty McNallyová, jež přehrála Rusku Annu Blinkovovou 6:1, 6:2. V osmifinále narazí na Karolínu Muchovou, nebo Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou. V dalším utkání dnešního programu vyzve Britka Emma Raducanuová turnajovou pětku Darju Kasatkinovou z Ruska. Po nich nastoupí Karolína Plíšková proti Američance Shelby Rogersové. Na závěr půjde do akce Švýcarka Belinda Bencicová, jež bude čelit Kanaďance Eugenii Bouchardové. Tenisový turnaj mužů v Astaně (tvrdý povrch, dotace 2 054 825 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Goffin (Belg.) - Alcaraz (1-Šp.) 7:5, 6:3, Tsitsipas (3-Řec.) - Kukuškin (Kaz.) 6:3, 6:4, Chačanov (Rus.) - Cressy (USA) 6:4, 7:6 (7:3), Kotov (Rus.) - Davidovich (Šp.) 6:4, 6:4, Nardi (It.) - Ševčenko (Rus.) 7:6 (7:4), 6:2. Tenisový turnaj žen WTA Agel Open 2022 v Ostravě (tvrdý povrch, dotace 611.210 eur): Dvouhra - 1. kolo: Sasnovičová (Běl.) - Ostapenková (8-Lot.) 6:2, 6:2, McNallyová (USA) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:2. Čtyřhra - 1. kolo: Haddadová Maiaová, Danilinová (2-Braz./Kaz.) - Voráčová, Wang Si-jü (ČR/Čína) 6:2, 6:4. Tenisový turnaj mužů v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 2,108.110 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Kyrgios (5-Austr.) - Čchun Hsin Tseng (Tchaj-wan) 6:3, 6:1, Noguči (Jap.) - Ramanathan (Indie) 6:4, 3:6, 7:6 (7:1), Majchrzak (Pol.) - Šimabukuro (Jap.) 7:6 (7:2), 6:2, Morija - Šimizu (oba Jap.) 6:1, 6:3, Munar (Šp.) - Ruud (1-Nor.) 6:3, 6:3, Kwon Sun-u (Korea) - De Minaur (6-Austr.) 6:3, 6:2, Evans (8-Brit.) - Albot (Mold.) 6:7 (3:7), 6:1, 6:4, Čorič (9-Chorv.) - Kokkinakis (Austr.) 6:4, 7:6 (7:4), McDonald (USA) - Učida (Jap.) 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:3.