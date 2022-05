Alcaraz předčil učitele. Porazí každého, na adrenalinu je nezastavitelný, uznal Nadal

Carlos Alcaraz i na domácím turnaji v Madridu potvrzuje, že není jen tenisovou hvězdou budoucnosti, ale v pouhých devatenácti letech už právoplatným členem aktuální světové špičky. Španělský úkaz poprvé v kariéře porazil svůj velký idol, jednadvacetinásobného grandslamového šampiona Rafaela Nadala.

Pětatřicetiletý antukový král Nadal už před zápasem prohlásil, že Alcaraze považuje za favorita čtvrtfinálového duelu. Co mnozí brali jen jako vyjádření respektu mladému nastupujícímu supertalentu se však v pátečním duelu ukázalo jako tvrdá realita. Student předčil svého učitele.

"Je to porážka, kterou je snadné strávit. Carlos má totiž bezpochyby úroveň na to, aby porazil kohokoli na světě," chválil španělský šampion o bezmála sedmnáct let mladšího krajana.

Alcaraz na kurtu po většinu času dominoval. Nadal se často pouze marně bránil, výrazně zaostával v tvrdosti úderů a dokonce i ve své výstavní disciplíně - horní rotaci forhendu.

Jeho mladý nástupce hýřil ofenzivními nápady i energií a první set vyhrál jasně 6:2. Nevídaně odevzdaného a pohybem šetřícího Nadala dostal zpět do hry až Alcarazův pád na začátku druhého dějství, jehož následkem byly nepříjemně pochroumaný kotník i problémy s rukou.

Nadal zčistajasna ožil, rychle vycítil slabost soupeře a rozdrtil ho poměrem 6:1.

Do třetího setu ale Alcaraz pošetřil síly, vyklepal bolístky a dostal se zpět na vlnu. Nadal už neměl odpověď. Po výsledku 2:6, 6:1, 3:6 u sítě mladíkovi gratuloval a obdivně ho poplácal po hrudníku.

Rafael Nadal gratuluje Carlosi Alcarazovi:

"Znamená to pro mě hodně. Všechna tvrdá práce, kterou podstupuji každý den, se dnes vyplatila. Porazit Rafu, nejlepšího hráče na antuce v historii, je prostě neuvěřitelné," usmíval se tenista, který se narodil dva roky před prvním Nadalovým triumfem na French Open.

Alcaraz se stal prvním teenagerem historie, jenž dokázal na antuce Nadala porazit a přidal tak další střípek ke svému letošnímu impozantnímu nástupu mezi nejlepší tenisty světa.

Hráč narozený v El Palmaru se už stihl stát nejmladším šampionem turnaje kategorie ATP 500 v dějinách, nejmladším tenistou, který kdy vyhrál podnik v Miami a nemladším mužem v elitní desítce žebříčku za posledních sedmnáct let.

Proti Nadalovi po pádu na začátku druhého setu ukázal potřebnou odolnost a schopnost rychle se oklepat.

"Ten moment mě hodně ovlivnil," přiznal Alcaraz po utkání. "Když jsem ztratil druhý set, jen jsem myslel na to, že se musím vrátit, udělat všechno, co dokážu a bojovat do posledního míče. To byl můj klíč."

Fenomenální poslední míč zápasu Alcaraz - Nadal:

Nadal se v Madridu vrátil na turnaje po více než měsíční pauze zaviněné zraněním žebra, a tak nebyl ze svého nevýrazného výkonu tolik zklamaný.

"Hrál jsem jen tři zápasy, přijel jsem prakticky bez přípravy. A prohrál jsem s jedním z fyzicky nejzdatnějších hráčů na světě," glosoval.

"Byl lepší než já v mnoha aspektech hry a já se musím zlepšit. Musím být rychlejší, lépe reagovat, lépe číst hru," vyjmenoval Nadal.

Čtvrtý hráč současného světového žebříčku na pozápasovou tiskovou konferenci dokulhal, přítomné novináře ale uklidňoval, že nejde o nic vážného. "Kdybyste mě viděli každý den, neřešili byste to, protože kulhám velice často," usmíval se.

"Pořád mě bolí noha, obzvlášť po třísetovém zápasu nebo dlouhém tréninku. Je normální, že chodím trochu špatně. Je to chronické zranění, součást mého života," vysvětloval Nadal.

Alcaraz se v čerstvých devatenácti letech, které oslavil předevčírem, probojoval už do svého třetího semifinále na turnajích kategorie Masters 1000. V živém žebříčku se posunul už na šesté místo a vítěznou sérii proti hráčům elitní desítky prodloužil na pět zápasů.

V sobotu ho čeká další výzva. Poprvé se střetne se světovou jedničkou Novakem Djokovičem ze Srbska.

"Nevím, co se stane. Jeden z nejlepších hráčů historie bude hrát proti mladíkovi, jehož level je velmi vysoký. Carlos může vyhrát, nevidím důvod, proč by nemohl. Když se mu zvedne adrenalin, je prakticky nezastavitelný," prohlásil k semifinálovému šlágru Rafael Nadal.