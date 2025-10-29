"Byl to šílený zážitek." Francouz prohrál nejdelší zápas, teď ukončil kariéru

Třiačtyřicetiletý hráč získal pět grandslamových deblových titulů, ale nejvíce se proslavil tím, že v roce 2010 odehrál ve Wimbledonu nejdelší zápas v historii.
Mahutovo utkání prvního kola s Američanem Johnem Isnerem trvalo 11 hodin a pět minut a protáhlo se na tři dny. V pátém setu Isner zvítězil 70:68.
Mahut byl po mečbolu nesmírně zklamaný, v úterý však prohlásil, že o rekordním zápasu hovoří rád. "Byl to šílený zážitek. Hodně mi to přineslo jako hráči i jako člověku," citovala ho agentura Reuters.
S tenisem se v Paříži rozloučil po boku Grigora Dimitrova, ve třech setech podlehli páru Hugo Nys, Édouard Roger-Vasselin.
"Byla to velmi bohatá kariéra. Vyhrát grandslam, to je to, co si budu pamatovat," řekl po zápase dojatý Mahut, který dokázal čtyřhru ovládnout na všech čtyřech grandslamových turnajích, pokaždé s krajanem Pierrem-Huguesem Herbertem.
