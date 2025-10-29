Tenis

"Byl to šílený zážitek." Francouz prohrál nejdelší zápas, teď ukončil kariéru

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Francouzský tenista Nicolas Mahut se po úterní porážce ve čtyřhře na pařížském turnaji Masters rozloučil s profesionální kariérou.
Nicolas Mahut v památném zápase na Wimbledonu 2010
Nicolas Mahut v památném zápase na Wimbledonu 2010 | Foto: Reuters

Třiačtyřicetiletý hráč získal pět grandslamových deblových titulů, ale nejvíce se proslavil tím, že v roce 2010 odehrál ve Wimbledonu nejdelší zápas v historii.

Mahutovo utkání prvního kola s Američanem Johnem Isnerem trvalo 11 hodin a pět minut a protáhlo se na tři dny. V pátém setu Isner zvítězil 70:68.

Související

Chytrá levačka i nová ranařka. Český tenisový mix bude brzy zlobit, míní Lojda

Sára Bejlek

Mahut byl po mečbolu nesmírně zklamaný, v úterý však prohlásil, že o rekordním zápasu hovoří rád. "Byl to šílený zážitek. Hodně mi to přineslo jako hráči i jako člověku," citovala ho agentura Reuters.

S tenisem se v Paříži rozloučil po boku Grigora Dimitrova, ve třech setech podlehli páru Hugo Nys, Édouard Roger-Vasselin.

"Byla to velmi bohatá kariéra. Vyhrát grandslam, to je to, co si budu pamatovat," řekl po zápase dojatý Mahut, který dokázal čtyřhru ovládnout na všech čtyřech grandslamových turnajích, pokaždé s krajanem Pierrem-Huguesem Herbertem.

Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2

Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.

 
Mohlo by vás zajímat

Je to tady. Strhující jízda vede k nástupu mladé Češky. Řeší se i její "vyčůranost"

Je to tady. Strhující jízda vede k nástupu mladé Češky. Řeší se i její "vyčůranost"

Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Tenisová hvězda prolomila mlčení, randí s ex Schumacherova syna

Tenisová hvězda prolomila mlčení, randí s ex Schumacherova syna

Chytrá levačka i nová ranařka. Český tenisový mix bude brzy zlobit, míní Lojda

Chytrá levačka i nová ranařka. Český tenisový mix bude brzy zlobit, míní Lojda
Tenis sport Obsah Nicolas Mahut

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Selhání rozhodčího u videa. Dva odvolané góly v derby na Letné měly platit
Česká liga

Selhání rozhodčího u videa. Dva odvolané góly v derby na Letné měly platit

Rozhodčí nejprve chybně neuznali branku Vlasije Sinjavského z Bohemians a pak rovněž za stavu 0:0 trefu sparťana Jakuba Martince.
před 8 minutami
Horská dráha Baráka. Vypískali ho fanoušci, setřel kouč, teď slyšel chválu a ocenění
Fotbal

Horská dráha Baráka. Vypískali ho fanoušci, setřel kouč, teď slyšel chválu a ocenění

V sobotu si Antonín Barák vyslechl pískot od vlastních fanoušků i kritiku trenéra, v úterý už prožíval zcela opačné pocity.
Aktualizováno před 9 minutami
Náhradu za Turka nehledáme, říká šéf Motoristů. Do čela sněmovny míří Okamura
Domácí

ŽIVĚ
Náhradu za Turka nehledáme, říká šéf Motoristů. Do čela sněmovny míří Okamura

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 27 minutami
Češi letos za elektřinu platili nejvíc z celé EU, hlásí po přepočtu statistici
Ekonomika

Češi letos za elektřinu platili nejvíc z celé EU, hlásí po přepočtu statistici

Ceny elektřiny pro domácnosti zůstaly v České republice v prvním pololetí podle standardu kupní síly nejvyšší z celé Evropské unie.
Aktualizováno před 38 minutami
Putin prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo zbraň s jaderným pohonem Poseidon
Zahraničí

ŽIVĚ
Putin prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo zbraň s jaderným pohonem Poseidon

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Auto

Opravdu je to nová Octavia? Do Ruska pašovaná auta jsou levnější než Lada či Moskvič

Opravdu je to nová Octavia? Do Ruska pašovaná auta jsou levnější než Lada či Moskvič
Prohlédnout si 4 fotografie
Tato Octavia se v Číně vyráběla do roku 2023. Teď se objevila v nabídce v Rusku jako nové auto.
Třetí generace Octavie skončila v Česku už v roce 2020, aktuálně vypadá nejprodávanější model z Mladé Boleslavi takto.
před 1 hodinou

Národní identitní autorita, která slouží pro fungování eDokladů, je nedostupná

Národní identitní autorita (NIA), která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je nedostupná. Digitální informační agentura, která systém provozuje, na nápravě pracuje. Agentura…
Přečíst zprávu
Další zprávy