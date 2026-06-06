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Sport

Agassi, další Američané i Wozniacká se smáli Menšíkovi. Na sítích za to schytali kritiku

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Jakub Menšík sklidil za svou pohádkovou jízdu na grandslamovém Roland Garros chválu ze všech stran, jakákoli negativa se na jeho pařížském představení hledala velmi složitě. Ale přece jen: jedno z rozhodnutí mladého Čecha se nepozdávalo legendárnímu Andre Agassimu ani dalším bývalým tenisovým hvězdám včetně Dánky Caroline Wozniacké.

French Open
Jakub Menšík na Roland GarrosFoto: REUTERS
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Osazenstvo studia stanice TNT Sports se před pátečním očekávaným semifinále pozastavilo nad rozhodnutím českého hráče dopravit na poslední chvíli do Paříže svého dlouholetého mentálního kouče Dragana Vujoviče.

„Nejsem velkým příznivcem toho, přivést si do semifinále grandslamu mentálního kouče. V téhle fázi turnaje by měl pozvat spíš svou mámu,“ nesouhlasil Američan Agassi, bývalý první hráč světa a spoluautor knihy Open, jedné z nejoceňovanějších autobiografií sportovní historie.

Rozesmál tím ostatní experty, neměl ale správné informace, rodiče Jakuba Menšíka totiž byli v Paříži už dávno před semifinále.

„Mami, musíš přijet, jdu hrát semifinále. Ale mentální kouč? Nevím, připadá mi, že z toho pro toho kouče mohou plynout jen nevýhody,“ naznačoval Agassi, že pokud by Menšík vyhrál, zásluhy půjdou za ním, zatímco pokud prohraje, lidé se mohou ptát, proč si mentálního kouče na poslední chvíli zval.

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S Agassim souzněl další bývalý americký hráč Sam Querrey.

„Pokud budeme mluvit o Menšíkově psychice, tak ve druhém kole ho prakticky odváželi z kurtu na vozíku, v tom dalším zase otočil zápas z 0:6 s De Minaurem. Zkrátka, když došlo na psychiku, byl prakticky bezchybný a překonával jednu překážku za druhou. Takže proč něco měnit v téhle fázi? Přiveď raději mámu, sestru, bratra, kamaráda, a ne mentálního kouče,“ uvedl. „Nebo psa,“ doplnil další z účinkujících a spustil tím salvu smíchu.

Zapojila se i bývalá světová jednička Caroline Wozniacká. Ani ona Menšíkův krok nechápala.

„Vždyť existují telefony, ne? Mentálnímu kouči můžeš zavolat, pokud máš nějaké otázky nebo cítíš nervozitu. Může ti dát pár tipů. Ale trávit s ním čas a plýtvat energií vysedáváním před semifinále? To se mi nelíbí,“ vysvětlila Dánka.

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Po zápase, v němž Němec Alexander Zverev potvrdil roli největšího favorita a českého tenistu zdolal 3:1 na sety, se Agassi k tématu ještě vrátil.

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„Kdybych byl Menšík a zaplatil mentálnímu kouči cestu první třídou, zpátky by letěl ekonomickou. Nebo by šel pěšky,“ vtipkoval rodák z Las Vegas s tím, že Čech tentokrát v rozhodujících chvílích neukázal to nejlepší.

Vítěz osmi grandslamu následně přiznal, že ho semifinále zklamalo, postrádalo prý potřebné drama.

Na sociálních sítích schytal Agassi i další protagonisté, mezi nimiž byli i další Američané John Isner a Sloane Stephensová, ostrou kritiku. Spousta fanoušků chápala jejich poznámky jako výsměch.

„Nejsem si jistý, co na tom záleží. Může se připravovat, jak uzná za vhodné. Občas prostě jen něco plácají,“ zněl jeden z ohlasů. „Naprosto směšné prohlášení. Zvlášť od Agassiho, který se během kariéry sám potýkal s řadou psychických a mentálních problémů. Opravdu zklamání,“ dodal další fanoušek.

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Jiný správně upozorňoval na to, že s Vujovičem spolupracuje Menšík od svých třinácti let, není to teda žádný „náhodný“ mentální kouč, ale spíše plnohodnotný člen týmu.

Podívejte se, jak dostal Jakub Menšík křeče na tiskové konferenci:

Jakub Menšík dostal křeče na tiskové konferenci po vítězství nad Joaem Fonsecou | Video: AP
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