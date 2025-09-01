"Absurdní, co to právě udělala?" Vondroušová smetla hvězdu nevídaným stylem

Byl to boj jako hrom. Přetahovaná dvou wimbledonských šampionek o každý míček až do třetího rozhodujícího setu, kde se rodačka ze Sokolova utrhla do vedení 5:2.
Pak měla doservírovat zápas k postupu do čtvrtfinále US Open, ale jako by ji trochu přemohly emoce.
Rybakinová dostala Češku pod tlak, ta tak rázem čelila dvěma brejkbolům.
Jenže pak přišlo něco, co se ve hře Vondroušové objevuje opravdu zřídka. Eso, eso, eso a přímý bod z podání. Hotovo, konec zápasu a slzy dojetí.
Marketa Vondrousova was facing double break point.— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025
Then did this 👇 pic.twitter.com/Io4DhGENNE
"Co to Markéta Vondroušová právě udělala?" napsali na sociálních sítích pořadatelé posledního grandslamu sezony.
"Tři esa v řadě, absurdní," napsal na síti X známý portugalský tenisový reportér José Morgado.
Češka před čekáním na pozápasový rozhovor na kurtu schovala hlavu do ručníku a viditelně sušila slzy. Před mikrofon se tak postavila ještě s červenýma očima.
"Byla to úžasná bitva. Jsem strašně šťastná, že jsem ten těžký průběh zvládla a po tom všem, čím jsem si prošla, zase stojím ve čtvrtfinále," zářila Vondroušová.
Tenistka I. ČLTK se vrátila na začátku sezony na okruh po vleklých potížích s ramenem. Záhy ale přišla o Australian Open, protože si natáhla sval.
Na pár turnajů se vrátila, ale pak se potíže s rukou objevily znovu a od února do května si nezahrála.
"Mám kolem sebe skvělý tým, úžasnou podporu. Je to tady v New Yorku zatím parádní týden," líčila svěřenkyně Jana Hernycha.
Osmifinálový triumf si navíc připsala na centrálním dvorci Arthura Ashe, před zaplněnými tribunami.
"Tolik lidí vydrželo tak dlouho do noci. Vlastně jsem tu v rámci večerního programu vyhrála úplně poprvé, moc jsem si to užila," dodala Vondroušová.
Nejspíš bude mít šanci si zážitek zopakovat. Ve čtvrtfinále ji čeká papírově nejtěžší možný kalibr v podobě aktuální světové jedničky Aryny Sabalenkové, kterou ale letos už porazila na cestě za travnatým titulem v Berlíně.