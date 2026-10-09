„Absolutní kouzelník!“ V Šanghaji zírali, co Čech předvedl. Zaujal i divokou oslavou

Daniel Svrčina září v Šanghaji. Český tenista na velkém turnaji prošel dvoukolovou kvalifikací a v prvním kole po skvělém výkonu vyřadil světovou čtyřicítku Brita Camerona Norrieho. Znovu přitom dokázal vzbudit pozornost úderem, za který mu v letošní sezoně tleskal i samotný Jannik Sinner.
Loni v srpnu to Svrčina dokázal. Po letitém snažení se konečně prokousal do elitní světové stovky. Ve vybrané společnosti stanul jako druhý ostravský hráč po slavném Ivanu Lendlovi.
Jak se ale znovu potvrdilo, dostat se mezi nejlepší je jedna věc, udržet se mezi nimi ale představuje další extrémně náročný úkol.
Ve stovce vydržel Svrčina třiadvacet týdnů, v březnu letošního roku z ní ale vypadl a od té doby se marně snaží prokousat zpět. Momentálně mu patří 126. příčka.
V posledních týdnech však Čech stále častěji nabízí tenisovému světu záblesky svého výrazného talentu. Na US Open zvládl tři kola kvalifikace a dobyl druhé kolo, kde potrápil italského favorita Luciana Darderiho.
A rozruch působí i nyní v Šanghaji. 40. hráče světa Norrieho zdolal Svrčina po setech 6:3, 3:6, 6:4 a výhru na kurtu oslavil pořádným řevem a vítěznými gesty.
„Je to jeho druhé kariérní vítězství nad hráčem první padesátky. Jen se podívejte, co to pro něj znamená,“ všimla si Tennis TV divoké oslavy.
Čínské publikum čtyřiadvacetiletému Čechovi hned několikrát aplaudovalo za atraktivní herní projev. Pozornost si vysloužil už tento fantastický forhend na lajnu.
Po jedné z nejlepších výměn ale psala organizace ATP o „bláznivém lobu“ a „šikovném Čechovi. Komentátor po ní dokonce opakovaně nazval Svrčinu "kouzelníkem".
„Kouzelník. Absolutní kouzelník! Jako by si tady s Norriem doslova pohrával,“ zaznělo v komentáři.
„Tohle je nejlepší možná verze Svrčiny,“ referovala Tennis TV.
Lob začíná být Svrčinovou specialitou. V březnu obletěly svět záběry z Indian Wells, kde dostal český šikula ve 2. kole možnost změřit síly s pozdějším šampionem a v tehdejším období prakticky neporazitelným Jannikem Sinnerem.
Proti Italovi sice neměl nárok a prohrál 1:6, 1:6, ve druhém setu jej ale nádherně přehodil ve chvíli, kdy něco podobného Sinner ani trochu nečekal.
Tehdy se Svrčina dočkal nejen obdivných reakcí tenisových médií, ale také upřímného potlesku samotné megahvězdy. Italský šampion preciznímu úderu aplaudoval ještě před tím, než míček dopadl na zem. Okamžitě totiž věděl, že jde o dokonalé provedení.
Ve třetím kole se Svrčina v Šanghaji utká s 31. hráčem žebříčku Tomásem Martínem Etcheverrym.
Asijský finiš a velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se na podzim stěhuje do Číny a Japonska. Slavné turnaje v Pekingu a ve Wu-chanu můžete sledovat živě na CANAL+ Sport 2, stejně jako velkolepá WTA Finals, jež se v listopadu konají v americkém Indian Wells.
ŽIVĚ Česko volí. K urnám dorazil Babiš i prezident Pavel
Hlasovat lidé mohou tradičně od pátečních 14 do 22 hodin a v sobotu od osmi do 14 hodin. V komunálních volbách si vybírají své zástupce do obecních a městských zastupitelstev, v některých městech také do zastupitelstev městských částí či obvodů. Senátní volby probíhají letos v celkem 27 obvodech.
„Všichni dělají chyby, i prezidenti.“ Pavel se vrátil do Česka a odvolil v Černoučku
Po dohadech, jestli se prezident Petr Pavel vrátí, nebo nevrátí z dovolené v Africe, je jasno. Prezident v pátek krátce před třetí hodinou odpolední odvolil ve svém bydlišti v Černoučku.
Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou
Maximální prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti pátku zvýší o 38 haléřů na 47,67 koruny za litr, u benzinu vzroste o 17 haléřů na 46,48 koruny za litr.
Sucho zasáhlo výrobu elektřiny. Vltavské elektrárny jedou na zlomek obvyklého výkonu
Elektrárny na vltavské kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50 procent elektřiny oproti dlouhodobému průměru. Z vodního díla Vrané nyní do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu, elektrárna na Orlíku může vyrábět elektřinu jen z odtoku 15 metrů krychlových za sekundu.
ŽIVĚ Rusko útočilo na Záporoží, Ukrajina na ruská datacentra. Obě strany hlásí mrtvé
Ruské údery na ukrajinská města si vyžádaly několik mrtvých a zraněných, jeden člověk zemřel v Záporoží, kde ruská armáda zasáhla obytnou čtvrť. Ukrajinské drony druhou noc po sobě zaútočily na datové centrum ruské technologické společnosti Jandeks, tentokrát v Kalužské oblasti. Ruské úřady zároveň hlásí dva mrtvé po ukrajinském útoku v Belgorodské oblasti.