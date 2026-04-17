Absolutní klasika, zní ze světa. Muchovou otrávil divný rozhovor, zaujala reakce poražené Coco

Strašidelná série je minulostí: Karolína Muchová konečně zlomila šampionku Coco Gauffovou. Po šesti porážkách a nelichotivém skóre 1:12 na sety dokázala česká tenistka vyzrát na americkou superstar v prvním vzájemném antukovém souboji. Ve Stuttgartu po oslnivém výkonu postoupila do semifinále.
Kdy jindy než teď, řekla si Karolína Muchová. Na Coco Gauffovou nenašla protizbraň ve všech šesti předchozích duelech, ty se ale většinou odehrály na tvrdém povrchu. Minulý měsíc schytala od Američanky debakl 1:6, 1:6 v Miami.
„Nemyslela jsem na to. Na antuce jsme spolu ještě nehrály, takže jsem si říkala, že je to 0:0. Musela jsem myslet pozitivně,“ usmívala se devětadvacetiletá hráčka po utkání.
Světovou trojku a dvojnásobnou grandslamovou vítězku Gauffovou ve Stuttgartu přehrála za dvě hodiny a 23 minut 6:3, 5:7, 6:3. Trefila 33 vítězných úderů a proměnila pět ze sedmi brejkbolových šancí. Naopak sama soupeřce odvrátila dvanáct z patnácti příležitostí.
Finalistka French Open z roku 2023 v dramatickém duelu plném vysoce kvalitních, dlouhých, pestrých a náročných výměn udolala tenistku, která na pařížském grandslamu loni triumfovala.
„Konec šokující série,“ napsal Tennis.com ve své reportáži. „Neuvěřitelné. Muchová slaví po absolutní klasice proti Gauffové,“ uvedla WTA.
Na tváři olomoucké rodačky se po proměněném mečbolu rozzářil úlevný úsměv, který mířil k intenzivně fandícímu týmu složenému z trenéra Svena Groenevelda a kondičního kouče Jaroslava Blažka.
Muchová si poté došla k síti pro vřelou gratulaci.
Dvaadvacetiletá Gauffová vítězku, o níž vždy v minulosti mluvila s velkým respektem a obdivem k její hře, objala. A bez známky jakékoli frustrace reagovala úsměvem.
„Je to jedna z nejlepších hráček na světě,“ zalichotila jí Muchová v pozápasovém rozhovoru přímo na kurtu. „V minulosti jsem s ní neodehrála moc dobrých zápasů, takže jsem moc ráda, že jsem to konečně dokázala,“ usmívala se Češka.
Když ji moderátor vyzval, aby ohodnotila svůj výkon známkou od 1 do 10, skromně zvolila lepší osmičku. „Byla to skvělá bitva. Jsem moc šťastná, že jsem ji konečně porazila,“ zopakovala.
Netradičně dlouhý rozhovor se potom začal odebírat trochu nečekaným směrem. Moderátor upozornil Muchovou na debakl z Miami. „Moc díky, že mi to připomínáš,“ hlesla česká hráčka.
Ani se nestihla vzpamatovat a přišla další rána. „Podívejme se teď dopředu. S Gauffovou jsi to měla 0:6 na zápasy a zítra hraješ s Elinou Svitolinovou. S ní to máš 0:3. Takže dohromady 0:9. Ale teď to trochu začínáš dohánět,“ vytasil na evidentně zaskočenou Muchovou další negativní statistiku.
„Ty mě vážně v tomhle rozhovoru docela srážíš k zemi. Ani jsem nevěděla, že to mám s Elinou 0:3. Takže díky,“ odpověděla. „Ne, já opravdu nevím, co bych na to řekla. Nedívám se tak dopředu, teď bych si chtěla jen užít tohle vítězství,“ dodala.
Muchová zvláštní rozhovor nakonec ustála s úsměvem, řada fanoušků na sociálních sítích ale podrobila moderátora kritice. „Těmihle otázkami Muchové vyloženě kazí radost z úspěchu. Prostě ji nech užít si výhru,“ reagoval například jeden z nich.