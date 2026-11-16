Absolutní „doják“ v poušti. Taylor plakala opodál, Siniaková rozesmála i Navrátilovou

Fenomén jménem „Taylorina“ má i poslední velkou trofej, kterou dosud ve sbírce postrádal. Nejlepší deblový pár světa tenisu tvořený Češkou Kateřinou Siniakovou a Američankou Taylor Townsendovou ovládl v kalifornském Indian Wells Turnaj mistryň a během velmi emotivního ceremoniálu převzal pohár Martiny Navrátilové přímo z rukou Martiny Navrátilové.
Dva roky poté, co jim na prestižním Turnaji mistryň chyběla jediná výhra k titulu, dostaly další šanci. Tentokrát ji využily. V nedělním finále porazily Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou 6:4, 6:3, přestože do celého podniku vstoupily porážkou právě s nimi.
Pro Townsendovou jde o premiérový triumf na WTA Finals, Siniaková slaví podruhé, soutěž ovládla už v roce 2021 po boku krajanky Barbory Krejčíkové.
„Miluju to tady. Moc děkuji za fantastickou podporu, každý zápas tady bylo narváno a my jsme vás slyšeli. Moc si toho vážíme,“ poděkovala třicetiletá Češka divákům, kteří vytvořili skutečně důstojnou atmosféru, tak rozdílnou oproti nepovedeným ročníkům konaným v Číně, Mexiku či Saúdské Arábii.
Poté, co pogratulovala poraženým finalistkám, se na okamžik zasekla, dlouze se zadívala na Townsendovou a pravila: „Ok, já pokračuju.“ Nenuceným momentem rozesmála nejen svou americkou spoluhráčku, ale i legendu Navrátilovou a šéfku WTA Valerii Camillovou.
„Děkuju ti, Taylor, že jsi v tom se mnou. Je to dlouhá cesta a já se na ní opravdu moc bavím,“ řekla Siniaková do očí Townsendové.
„Tenhle týden pro mě byl moc důležitý, chtěla jsem vyhrát a zakončit sezonu jako světová jednička. Ty jsi mě podporovala, byla pořád se mnou, ne každý by to udělal. Moc děkuji,“ dodala a chytla Američanku za ruku.
Když se pak u mikrofonu vystřídaly, rodačka z Chicaga už se jen ztěžka bránila slzám. „Bože. Ach můj bože,“ zněla její první slova.
Hned po nich američtí fanoušci aplaudovali ve stoje.
„To je ale příběh. A jaká fenomenální sezona. Pane bože, já nechci brečet,“ svíjela se pod tlakem emocí. „No tak, Taylor, vzchop se,“ nadechla se přece jen k projevu.
Ve své závěrečné řeči pak ještě jednou, jako už mnohokrát předtím, vyzdvihla svou českou partnerku, díky níž zažívá obrovský příval úspěchů, o kterých si dříve mohla jen nechat zdát.
„Kat, je pro mě ctí a výsadou stát vedle tebe, hrát s tebou, být svědkem toho, jak píšeš historii, a být toho součástí. Ne každý může říct, že hraje s nejlepší hráčkou historie. Jsi fenomenální žena a skvělý člověk, a na tom záleží nejvíc. Děkuju ti, že mě necháváš být ti po boku,“ dojala Townsendová všechny přítomné.
Když dělala Siniaková rozhovor pro Canal+ Sport, zabraly kamery Townsendovou, která seděla opodál na lavičce a plakala s hlavou v dlaních a zpracovávala emocemi nabitý večer v kalifornské poušti.
Šlo o dokonalou tečku za sezonou, ve které česko-americký pár decimoval konkurenci i přes limitovaný počet společných turnajů. Ovládly Roland Garros i US Open, čímž dovršily kariérní grandslam. Uspěly na tisícovkách v Madridu, Miami i Indian Wells. Celkově spolu letos získaly šest trofejí.
Velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
ŽIVĚ Rekordní počet ukrajinských dronů nad Ruskem. Moskva jich hlásí 1336 sestřelených
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Kolik nepilotovaných letounů do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejňuje.
Hrála s Belmondem i Noiretem. Krásná Francouzka a bond girl Sophie Marceauová slaví 60 let
Francouzská herečka Sophie Marceauová začala svoji filmovou kariéru jako teenagerka ve filmu Večírek (1980). Po jeho úspěchu (a pokračování Večírek 2) si zahrála po boku největších hvězd francouzského filmu - Jeana-Paula Belmonda (Veselé velikonoce), Gérarda Depardieu (Pevnost Saganne) či Philippa Noireta (Šuani, D'Artagnanova dcera). Herečka v úterý 17. listopadu oslaví šedesátiny.
Šéf Unie sociálních služeb Kubát byl odvolán, skončil i celý výkonný výbor
Předseda Unie sociálních služeb Viktor Kubát byl minulý týden odvolán z funkce. Skončil i výkonný výbor unie, která je největším zástupcem sociálních služeb v Česku. Odhlasovala to většina z přítomných členských organizací.
Nejenom VW, také Mercedes-Benz přestal věřit německým továrnám. Ve hře je jejich konec
Mercedes-Benz zastavil veškeré nové investice do svých německých závodů a začal prověřovat možnost jejich uzavření. Vedení automobilky se nedokáže dohodnout s odbory na snížení nákladů na práci. Spor se točí mimo jiné kolem 35hodinového pracovního týdne a snížení nákladů na práci.
Zůstali tu pohrobci SSSR. V Pobaltí se stalo to, před čím varovaly tajné služby
Estonsko v neděli oznámilo, že za sobotní pokus o zapálení budovy podniku Threod vyrábějícího drony může ruská tajná služba GRU. Potvrdily se tak obavy z posledních dob o narůstajícím množství sabotáží v Evropě a zároveň varování před využitím občanů EU a Ukrajiny k nim. Policie totiž zadržela hned osm lidí z Lotyšska. Estonci v reakci na kauzu oznámili, že uzavřou hranice s Ruskem.