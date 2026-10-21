„Absolutně brutální.“ Český úkaz znovu řádil, záběry letí světem tenisu

Zdánlivě nenápadné, ale velmi cenné vítězství zaznamenala na turnaji v čínském Ning-po česká tenistka Sára Bejlek. Dvacetiletá kometa popáté v kariéře zdolala hráčku nejlepší světové dvacítky, sehrála přitom „absolutně brutální“ set a vyvolala pozdvižení hned několika oslnivými výměnami.
Revoluční rok v kariéře Sáry Bejlek pokračuje. Ještě na začátku února figurovala mimo elitní stovku světového žebříčku, krátce poté ale zazářila na velkém turnaji v Abú Zabí, na kterém z kvalifikace došla až k šokujícímu titulu.
Právě tam započal její rychlý výstřel vzhůru, který kulminoval v létě na „tisícovce“ v Cincinnati, kde dokázala dobýt semifinále přes celou řadu velkých hvězd včetně tehdejší světové jedničky Aryny Sabalenkové.
Momentálně už je tenistka z Hrušovan nad Jevišovkou členkou první třicítky a pravidelně ukazuje, že její progres může ještě výrazně gradovat.
V Ning-po si po setech 7:6, 6:4 dokázala poradit s letos výborně hrající rumunskou favoritkou Soranou Cirsteaovou, toho času 17. hráčkou světa.
„V nesmírně vypjatém prvním setu odvrátila dva setboly a zaznamenala své páté vítězství nad tenistkou první dvacítky. Letos už postoupila do svého šestého čtvrtfinále,“ připomněla v reportáži asociace WTA a svým čtenářům dala okamžitě k dispozici sestřih parádních úderů, které atraktivně hrající Češka znovu nabídla tenisovému publiku.
Nejvíce rezonovaly dva momenty.
Svou nadstandardní pohybovou výbavu, úderovou pestrost a kreativní tenisové myšlení ve velké rychlosti předvedla během této výměny:
Krátce poté se dvacetiletému úkazu tleskalo znovu. To když skvěle předvídala směr, kam bude Cirsteaová „zabíjet“ svou smeč. Okamžitě se přesunula do rohu a šestatřicetiletou hvězdu, která po sezoně ukončí kariéru, bez milosti prohodila.
Jestliže WTA referovala o vypjaté první sadě, někteří v hodnocení zašli ještě dál. „Absolutně brutální první set,“ žasl na sociální síti X populární tenisový novinář José Morgado.
Předmětem diskusí byla zejména osmá hra, jejíž rozřešení zabralo bezmála dvacet minut. Bejlek potvrzovala brejk z předchozího gamu, její snaha se ale zvrtla v nekonečnou přestřelku. Celkově se na výsledkové tabuli dvanáctkrát objevil stav 40:40, tedy shoda. Češka odvrátila tři brejkboly a sama proměnila až desátou šanci na ukončení hry.
Stalo se tak po jejím fenomenálně umístěném bekhendu k čáře.
Náskok 5:3 ale Bejlek v první sadě neudržela, najednou prohrávala 5:6 a čelila dvěma setbolům. Ty odvrátila a v tie-breaku už Rumunku přehrála. První dějství trvalo naprosto nestandardních 79 minut.
Druhý set rozhodla česká tenistka v závěru. První brejk na 5:3 ještě nepotvrdila, následně ale soupeřce sebrala servis podruhé.
„Jsem šťastná, jak to dnes dopadlo. Ve Wimbledonu jsem se Soranou prohrála, věděla jsem, do čeho jdu. Zvládla jsem to fyzicky i psychicky. Je to velmi cenná výhra,“ uvedla Bejlek po duelu, v němž nasázela 29 vítězných míčů a zaznamenala 28 nevynucených chyb. V pátečním čtvrtfinále ji čeká krajanka Marie Bouzková.
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