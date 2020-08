Abrakada-Brenda. Třináctileté Češce přezdívají Zázrak. Jsem rychlá a zběsilá, říká

V elitní společnosti dospělých hvězd rozhodně ostudu neudělala. A v tenisovém světě se o ní dál mluví. Brenda Fruhvirtová, třináctiletý tenisový zázrak z České republiky.

Právě takovou přezdívku ostatně v rámci prestižního podniku Ultimate Tennis Showdown v Nice česká tenistka obdržela. The Prodigy neboli Zázrak či přímo Zázračné dítě.

Fruhvirtovou do premiérového ženského víkendu svého odvážného a originálního projektu vytáhl slovutný kouč Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou.

O výjimečném talentu české hráčky - i její o dva roky starší sestry Lindy - moc dobře ví. Fruhvirtovy jsou členkami jeho akademie, která v posledních letech vyprodukovala světové hvězdy typu Stefanose Tsitsipase nebo Coco Gauffové.

České sestry by mohly být další na řadě.

Brendino víkendové vystoupení proti zkušené Francouzce Alizé Cornetové výrazný potenciál potvrdilo, byť nebylo vítězné. V duelu hraném na desetiminutové sety vyhrála 59. hráčka světového žebříčku a bývalá světová jedenáctka 16:10, 16:11 a 13:12.

Před zápasem přiznávala, že netuší, kdo to vlastně bude stát na druhé straně dvorce.

Podívejte se na sestřih zápasu mezi Fruhvirtovou a Cornetovou:

Fruhvirtová - Cornetová highlights | Video: www.youtube.com

"Je jí třináct, přichází odnikud, takže jsem velmi zvědavá na to, jak hraje. Slyšela jsem na ni jen samé chvalozpěvy," tvrdila Cornetová, v turnaji vystupující pod přezdívkou The Volcano, tedy Sopka.

Proti o sedmnáct let mladší dívce to pak skutečně neměla jednoduché a po duelu musela vyseknout české sotva teenagerce poklonu: "Neskutečné. Na to, že je jí třináct let, hraje neuvěřitelně. Má před sebou zářivou kariéru. Budu ji sledovat a nemůžu se dočkat, až ji uvidím hrát třeba za tři čtyři roky."

Fruhvirtová děkovala za příležitost, mluvila o náročnosti speciálního pravidla, kdy musí hráčka servírovat do patnácti sekund.

"Bylo to něco úplně jiného. Ale v pohodě, zvykla jsem si. Jsem opravdu šťastná za šanci tady hrát, užila jsem si to," podotkla.

Ve svém podařeném medailonku natočeném pro Ultimate Tennis Showdown sebevědomě hlásila: "Jen se dívejte, jak kouzlím. Abrakada-Brenda. Jsem sotva teenager, ale už teď jsem rychlá a zběsilá."

Podívejte se, jak se Fruhvirtová představila fanouškům:

Brenda Fruhvirtová The Prodigy | Video: www.youtube.com

Třináctiletá česká senzace upoutala velkou pozornost na únorovém prestižním turnaji Les Petits As, neoficiálním mistrovství světa do 14 let. Ovládla jej jako nejmladší dívka v historii a navázala na sestru Lindu, která slavila před rokem.

Brenda poté zazářila i ve Stockholmu, kde stále ještě ve věku dvanácti let ovládla podnik čtrnáctiletých. Coby nenasazená hráčka drtila soupeřky a na cestě do finále ztratila pouhých šest her.

O tom, že je schopná konkurovat i dospělým tenistkám otřískaným bitvami na okruhu WTA i grandslamech, Fruhvirtová přesvědčila v polovině července v Prostějově.

Na turnaji O trofej solidarity a naděje ČTS si tvrdě vyšlápla na osmifinalistku French Open z minulé sezony Kateřinu Siniakovou. Členku elitní světové šedesátky vyprovodila z kurtu po setech 7:6, 6:1.