A zase Češka... Venus vyprovodila Siniaková. Nic takového jsem nezažila, říká vítězka

Po dvou letech si zahrála grandslamový turnaj a dvakrát ji vyřadila Češka. Legendární americká tenistka Venus Williamsová nejprve na US Open vypadla v 1. kole dvouhry s Karolínou Muchovou, teď ji a její kanadskou parťačku Leylah Fernandezovou vyprovodila ve čtvrtfinále čtyřhry Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, které vyhrály 6:1, 6:2.
Tennis: US Open
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve čtvrtfinále čtyřhry US Open 2025
U.S. Open
Venus Williamsová ve čtvrtfinále čtyřhry US Open 2025
Venus Williamsová a Leylah Fernandezová (v červeném) ve čtvrtfinále čtyřhry US Open 2025 Zobrazit 20 fotografií

Stejně jako po prohře s Muchovou se pětačtyřicetileté Williamsové dostalo dlouhých ovací ve stoje i po skončení čtvrtfinálového souboje v deblu na druhém největším dvorci Louise Armstronga.

"Čekala jsem, že bude narváno a že to bude hlasité," přikývla po utkání vítězná Siniaková.

"Asi jsem nic takového nezažila. Možná naposledy v O2 areně, když jsme hrály Fed Cup," přemítala česká tenistka.

Bouřlivé prostředí ji ale nezaskočilo. "Dnes to bylo skvělé. Jsem hrozně moc ráda, jak jsme to zvládly a užila jsem si to," líčila spokojeně.

Legendární Williamsová, jež na grandslamech vybojovala s mladší sestrou Serenou čtrnáct deblových trofejí, si zahrála turnaj velké čtyřky po dvou letech.

Po prohře v 1. kole dvouhry s Karolínou Muchovou, vyhrála po boku dvaadvacetileté Fernandezové tři zápasy v deblu. 

"Klobouk dolů před Venus," ocenila devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové slavnou rivalku. "Na začátku kariéry jsem s ní párkrát hrála, takže už jsem měla tu čest, čehož si hrozně vážím," doplnila.

"Stát znovu proti ní na kurtu je něco neuvěřitelného. Stále to má v ruce a je mi ctí, že jsem to mohla znovu zažít," složila Williamsové poklonu.

Nasazené jedničky Siniaková a Townsendová zvítězily za 56 minut. Turnajem dál prochází bez ztráty setu.

Po loňském Wimbledonu a letošním Australian Open usilují o třetí společný titul. Siniaková může získat v ženské čtyřhře jedenáctou grandslamovou trofej. Na US Open zatím triumfovala jen v roce 2022 po boku Barbory Krejčíkové.

V semifinále se Siniaková a Townsendová utkají s nasazenými čtyřkami, rusko-belgickou dvojicí Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová

Druhou semifinálovou dvojici tvoří turnajové dvojky Italky Sara Erraniová, Jasmine Paolinová a třetí nasazený kanadsko-novozélandský pár Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.

V mužské čtyřhře pokračují také Tomáš Macháč a Matěj Vocel. Česká dvojice zdolala britsko-polskou dvojici Marcus Willis, Karol Drzewiecki 4:6, 6:3, 6:1. Příště je čekají nasazené šestky Britové Joe Salisbury, Neal Skupski.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):

Ženy:

Čtyřhra - čtvrtfinále: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - V. Williamsová, Fernandezová (USA/Kan.) 6:1, 6:2.

Muži:

Čtyřhra - 3. kolo: Macháč, Vocel (ČR) - Willis, Drzewiecki (Brit./Pol.) 4:6, 6:3, 6:1, Granollers, Zeballos (5-Šp./Arg.) - Pavlásek, Zieliňski (ČR/Pol.) 6:7 (1:7), 6:3, 7:6 (10:4).

 
