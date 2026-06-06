„A pak mě v nemocnici navštívil otec...“ Zlomený Borg popsal největší ostudu v životě

Vyhrál 11 grandslamů, Davis Cup, byl světovou jedničkou. Když ale ukončil kariéru, nikdo vlastně nevěděl, proč. Švédská tenisová legenda Björn Borg, který v sobotu slaví 70. narozeniny, ve své autobiografii popsal, co se s jeho životem dělo, když opouštěl okruh ATP.
S blížícími se kulatinami začal Borg bilancovat nad svým životem a loni vydal tenisovou autobiografii, která vzbudila poprask mezi sportovními fanoušky.
Borg se v knize s názvem „Heartbeats“ pouští do vzpomínek mimo jiné i na dobu, kdy končil s kariérou prakticky ve 26 letech a nikdo nevěděl, co za tím stojí.
Autobiografie nahlíží pod slupku muže, který byl hlavní rivalem „ohnivého“ Američana Johna McEnroea, zatímco sám byl „ledovým“ protikladem. Hráč bez emocí, klidný, vyrovnaný.
„Už léta mě to trápí. Lidé mě znají jako tenistu, ale nevědí, čím jsem si prošel. Rozhodnutí, která jsem v životě udělal, byla hloupá, takže jsem chtěl ten příběh vyprávět celý,“ uvedl v rozhovoru pro Times.
Čtenáři se tak ponoří do jeho dětství, do jeho mysli po nejslavnější porážce s McEnroem, která ho přinutila přemýšlet o odchodu z okruhu, a i do bouřlivého období po kariéře, které by u něj tenisoví fanoušci netipovali.
„Když jsem přestal hrát tenis, najednou jsem neměl žádný rozvrh, žádný řád. Ráno jsem se probudil a říkal si: Můžu dělat cokoli. Jsem tak šťastný,“ popisoval.
Jenže řád nebylo to jediné, co Borg odchodem z tenisového prostředí ztratil a za co potřeboval v životě najít náhradu.
„Opustil jsem své tenisové přátele. To byla velká chyba. Opustil jsem lidi v tenise, se kterými jsem byl, a všechny ty lidi jsem měl rád. Jenže já to nevnímal jako problém,“ přiznal.
Hráč, kterého celý svět vnímal jako slušňáka, který by na rozdíl od McEnroea v zápase nikdy nerozlámal nebo nezahodil raketu, začal hýřit.
„Vůbec jsem nevěděl, co se životem. A tak jsem začal s drogami, prášky a alkoholem. Byl to únik od života, únik od reality,“ popsal.
Sice prý věděl, že není šťastný, ale problémy si nechtěl připouštět a do světa zakázaných látek se nořil stále hlouběji a hlouběji.
„Na Manhattanu se pořádaly večírky, tak jsem na jeden z nich šel. Říkal jsem si, že už nehraju tenis, tak bych mohl zkusit kokain. Neviděl jsem v tom problém. Rázem jsem cítil pocit vzrušení, jaký mi navozoval tenis,“ vzpomíná.
Několikrát to s dávkami drog přehnal a dostal se i do nemocnice. Tam prý zažil asi nejhorší situaci v životě.
„Když mě v nemocnici po předávkování navštívil můj otec, byla to ta největší ostuda, kterou jsem kdy cítil,“ dodal.
Na podzim také Borg oznámil médiím, že před dvěma lety podstoupil operaci kvůli rakovině prostaty a nyní je bez příznaků. I o kruté diagnóze píše v knize, jejíž název by se dal přeložit jako „Tlukot srdce“.
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