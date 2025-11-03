A je jasno. Siniaková zakončí popáté rok jako jednička, vyrovná jinou slavnou Češku

Rozhodla o tom dnešní porážka Sary Erraniové a Jasmine Paoliniové, které na Turnaji mistryň v Rijádu podlehly dvojici Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková 3:6, 4:6. Italky tak přišly o teoretickou šanci českou hráčku předstihnout.
Devětadvacetiletá Siniaková ukončí rok v čele žebříčku podruhé za sebou, předtím se jí to povedlo také v letech 2018, 2021 a 2022.
Do turnaje vstupovala s náskokem 480 bodů před americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou a o 1260 bodů před Erraniovou a Paoliniovou.
Italky mohly Siniakovou sesadit jen za předpokladu, že by v Rijádu triumfovaly bez porážky a česká tenistka nezískala alespoň dvě výhry.
Siniaková s Townsendovou však v neděli porazily dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová a italské hráčky dnes druhý úspěch na závěrečném turnaji sezony nepřidaly.
Siniaková se v historickém žebříčku odpoutá od Cary Blackové ze Zimbabwe a Američanky Liezel Huberové.
S Townsendovou letos triumfovala na Australian Open, česko-americká dvojice se dostala také do finále US Open.
Rodačka z Hradce Králové usiluje na Turnaji mistryň o druhý titul. Prestižní akci vyhrála před čtyřmi lety s Barborou Krejčíkovou.
Vloni ve finále prohrála po boku Townsendové s kanadsko-novozélandským párem Gabriela Dabowská, Erin Routliffeová.
S nimi se nasazené dvojky utkají znovu v úterý ve druhém utkání základní skupiny Liezel Huberové.
Kdo nejčastěji končil rok jako deblová jednička
|Počet
|Jméno
|Země
|Roky
|5
|Martina Navrátilová
|USA
|1984, 1986-89
|Kateřina Siniaková
|Česko
|2018, 2021-22, 2024-25
|4
|Cara Blacková
|Zimbabwe
|2005, 2007-09
|Liezel Huberová
|USA
|2007-09, 2011
|3
|Nataša Zverevová
|Bělorusko
|1994, 1997-98
|Roberta Vinciová
|Itálie
|2012-14
Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2
Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.