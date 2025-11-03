Tenis

A je jasno. Siniaková zakončí popáté rok jako jednička, vyrovná jinou slavnou Češku

Tenistka Kateřina Siniaková zakončí popáté kalendářní rok jako světová jednička ve čtyřhře a vyrovná tím rekord jiné slavné Češky Martiny Navrátilové.
Sestřih utkání Siniaková, Townsendová - Babosová, Stefaniová | Video: CANAL+ Sport

Rozhodla o tom dnešní porážka Sary Erraniové a Jasmine Paoliniové, které na Turnaji mistryň v Rijádu podlehly dvojici Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková 3:6, 4:6. Italky tak přišly o teoretickou šanci českou hráčku předstihnout.

Devětadvacetiletá Siniaková ukončí rok v čele žebříčku podruhé za sebou, předtím se jí to povedlo také v letech 2018, 2021 a 2022.

Do turnaje vstupovala s náskokem 480 bodů před americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou a o 1260 bodů před Erraniovou a Paoliniovou.

Italky mohly Siniakovou sesadit jen za předpokladu, že by v Rijádu triumfovaly bez porážky a česká tenistka nezískala alespoň dvě výhry.

Siniaková s Townsendovou však v neděli porazily dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová a italské hráčky dnes druhý úspěch na závěrečném turnaji sezony nepřidaly.

Siniaková se v historickém žebříčku odpoutá od Cary Blackové ze Zimbabwe a Američanky Liezel Huberové.

S Townsendovou letos triumfovala na Australian Open, česko-americká dvojice se dostala také do finále US Open.

Rodačka z Hradce Králové usiluje na Turnaji mistryň o druhý titul. Prestižní akci vyhrála před čtyřmi lety s Barborou Krejčíkovou.

Vloni ve finále prohrála po boku Townsendové s kanadsko-novozélandským párem Gabriela Dabowská, Erin Routliffeová.

S nimi se nasazené dvojky utkají znovu v úterý ve druhém utkání základní skupiny Liezel Huberové.

Kdo nejčastěji končil rok jako deblová jednička

Počet Jméno Země Roky
5 Martina Navrátilová USA 1984, 1986-89
Kateřina Siniaková Česko 2018, 2021-22, 2024-25
4 Cara Blacková Zimbabwe 2005, 2007-09
Liezel Huberová USA 2007-09, 2011
3 Nataša Zverevová Bělorusko 1994, 1997-98
Roberta Vinciová Itálie 2012-14
