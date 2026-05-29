6:3, 6:2, 5:1. A pak náraz do zdi. Šampion Sinner popsal svůj neuvěřitelný kolaps

Místo aby si došel pro kariérní Grand Slam, rozloučil se první hráč světa Jannik Sinner s Roland Garros nečekaně už ve druhém kole. Nad Argentincem Juanem Manuelem Cerúndolem vedl italský tenista 6:3, 6:2 a 5:1, ale pak podle vlastních slov jako by narazil do zdi.
"Už od rána mi nebylo dobře, tak jsem se snažil hrát krátké výměny. Na začátku mi navíc také vycházely všechny údery," citoval web ATP Sinnera, který ve třetím setu mohl utkání za stavu 5:1 dopodávat, ale nezískal ani fiftýn.
"Došly mi síly. Zkusil jsem to dopodávat, ale nešlo to. Jako bych narazil do zdi," uvedl Sinner. Ve zbytku zápasu získal pouhé dva gamy a našel přemožitele po sérii 30 výher za sebou.
"Čtvrtý set jsem vzdal a zkusil jsem pošetřit síly do rozhodující sady. V ní jsem ale hned v první hře přišel o podání a to rozhodlo. Pak už to se mnou šlo z kopce," dodal čtyřiadvacetiletý Ital.
Sinner také zdůraznil, že jeho potíže nijak nesnižují výkon Cerúndola, který si připsal první výhru nad hráčem z elitní desítky. "Odehrál velmi dobrý zápas, zejména na konci," prohlásil vítěz čtyř grandslamů.
Zatím neví, co bylo příčinou kolapsu. "Myslím, že za tím bylo víc věcí. To se ale prostě občas stane. Hlavní teď je vyhodnotit, co bylo špatně a co naopak dobře, abych se připravil na Wimbledon a další turnaje," prohlásil Sinner.
