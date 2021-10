"Viru je jedno, že máš 20 grandslamů." Djokovičův sen může zhatit povinné očkování

Na US Open nezvládl poslední krok a prohrál finále s Rusem Daniilem Medveděvem. Teď může přijít o další šanci, jak se stát nejlepším tenistou všech dob. Novak Djokovič, který je dlouhodobě odpůrcem očkování proti covidu, zřejmě na lednovém Australian Open narazí na přísná pravidla tamních úřadů.

Ještě na začátku září nevypadaly informace od protinožců natolik fatálně. Pravidla pro neočkované hráče měla být na prvním grandslamu sezony výrazně složitější, včetně dlouhé povinné izolace, která při minulém ročníku vyvolala protesty tenistů. Poslední dny ale naznačují jiný druh nepříjemností.

Stát Victoria totiž minulý týden oznámil, že bude ve vybraných profesích očkování povinné. Když pak v pátek upřesnil nutnost vakcinace i pro profesionální sportovce, ve světě tenisu to způsobilo poprask.

Povinné by podle aktuálních informací měly být dvě dávky vpíchnuté nejpozději do konce listopadu, termín pro první dávku je tedy už 15. října.

Djokovič přitom očkování dlouhodobě odmítá a od začátku pandemie několikrát naznačil, že by vážně zvažoval, zda hrát tenis, kdyby byla vakcinace povinná. "Nemyslím si, že to do této fáze dojde. Doufám v to, protože jsem vždycky věřil ve svobodu volby," uvedl v dubnu letošního roku.

Jak se nyní zdá, zásadní rozhodování ho čeká již velmi brzy.

Když se v neděli novináři ptali premiéra státu Victoria Daniela Andrewse konkrétně na tenisovou světovou jedničku, držitele rekordních devíti titulů z Melbourne a jeho případnou neúčast, odpověděl nesmlouvavě: "Dvacet vyhraných grandslamů tě před virem neochrání. Viru je jedno, čím se živíte, jestli jste soudcem nebo členem parlamentu."

Vakcinaci označil za nutnost. "Je to jediný způsob ochrany. Logika i početné rozhovory s ministerským předsedou mi naznačují, že šance přijet do země bez očkování bude pro cizince velmi, velmi nízká."

Zastání přitom neočkovaní profesionálové v žádném případě nenaleznou ani u organizace ATP.

"I když respektujeme právo svobodné volby, zároveň věříme, že každý hráč by měl hrát svou roli při pomoci dosáhnout širší skupině bezpečné úrovně imunity," stálo v oficiálním prohlášení.

Nejde pochopitelně pouze o Djokoviče. Podle informací ATP a WTA z počátku září počet očkovaných tenistů lehce přesahuje 50 procent.

Zdrženlivě se k vakcinaci staví například další tenisté z elitní pětky, Rus Daniil Medveděv nebo Němec Alexander Zverev, z žen pak Ukrajinka Elina Svitolinová či Aryna Sabalenková z Běloruska. Ta se minulý týden covidem nakazila a přijde nejen o velký turnaj v Indian Wells, ale i o finále poháru Billie Jean Kingové v Praze.

Naopak Řek Stefanos Tsitsipas v nedávné době svůj odmítavý postoj přehodnotil.

"V mém věku nevidím žádný důvod pro vakcinaci. Není to dostatečně ověřené a má to vedlejší účinky. Dokud to nebude povinné, očkovat se nebudu," prohlašoval ještě v srpnu. Před pár týdny ale oznámil, že se do konce roku naočkuje. Za hlavní důvod uvedl extra svobody, které mu očkování přinese.

To ještě nevěděl o australském rozhodnutí. To podle všeho nedokáže zvrátit ani šéf Australian Open Craig Tiley. Ten svůj boj proti povinné vakcinaci pomalu vzdává. Deník The Age nyní uvedl, že se nakonec podvolí.

"Tiley jim řekl, že v takovém případě nepřijedou hvězdní hráči, ale zástupce vlády to nezajímalo,“ prozradil listu zdroj přítomný finálnímu jednání.