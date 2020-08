Karolína Plíšková a Vondroušová vstoupily do US Open vítězně

Česká tenistka Markéta Vondroušová prošla jako první do druhého kola letošního grandslamového US Open, které se hraje na tvrdém povrchu ve Flushing Meadows kvůli koronaviru bez fanoušků. Vstup do turnaje zvládla i Karolína Plíšková.

Dvanáctá nasazená Vondroušová porazila Greet Minnenovou z Belgie 6:1 a 6:4. Plíšková v roli jedničky zdolala na kurtu Arthura Ashe Ukrajinku Anhelinu Kalininovou 6:4 a 6:0. Související Vondroušová i Plíšková úvod zvládly. Projděte si program a výsledky US Open 2020 Infografika Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová rozehrála duel s Irinou Beguovou z Rumunska. Vstup do grandslamu, který bývá poslední v sezoně, ale letos je po odložení Roland Garros a zrušení Wimbledonu teprve druhý, v pondělí čeká také Marii Bouzkovou a Terezu Martincovou. Plíškové chybějí diváci Plíšková začala esem, o úvodní podání utkání přesto přišla, ale vzápětí získala díky agresivní hře čtyři gamy v řadě. Vedení 4:1 ale neudržela a soupeřka vyrovnala. Za stavu 4:4 musela po dvou dvojchybách odvracet další dva brejkboly, situaci ale zvládla a vzápětí čistou hrou při podání 145. hráčky světa Kalininové první set uzavřela. Ve druhém už drama nepovolila, rychle vedla 3:0 a zápas v klidu dohrála. Druhou sadu získala za 21 minut s kanárem. Finalistka US Open z roku 2016 Plíšková se v dalším kole utká s Caroline Garciaovou z Francie. "Řekla bych, že moje hra byla na první kolo docela dobrá," konstatovala Plíšková v rozhovoru na kurtu před prázdnými tribunami. "Rozhodně ale dávám přednost tomu, mít kolem sebe lidi," dodala třetí hráčka světového žebříčku k atmosféře. "Udržela jsem hlavu v zápasu" Levou rukou hrající Vondroušová měla zápas od začátku pod kontrolou. V prvních třech gamech ztratila jen jeden fiftýn a úvodní set ukončila smečí po pětadvaceti minutách. Ve druhé sadě už vedla 2:0, ale pak přišla o tři hry v řadě. Za stavu 3:4 odvrátila dva brejkboly a koncovku zvládla. Její příští soupeřkou bude Aljaksandra Sasnovičová z Běloruska, která vyřadila Francescu Di Lorenzovou z USA. "První set byl výborný. Ve druhé sadě hrála soupeřka o něco lépe, já udělala pár chyb i dvojchyb, ale ve výměnách, které jsem měla vyhrát, jsem zahrála velmi dobře. Udržela jsem hlavu v zápasu, nevzdala druhý set a jsem ráda, že jsem vyhrála," řekla Vondroušová. Její příští soupeřkou bude Aljaksandra Sasnovičová z Běloruska. Aktualizujeme… Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Čorič (27-Chorv.) - Andújar (Šp.) 7:5, 6:3, 6:1, Londero (Arg.) - Donskoj (Rus.) 6:3, 6:3, 7:5. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Vondroušová (12-ČR) - Minnenová (Belg.) 6:1, 6:4, Karolína Plíšková (1-ČR) - Kalininová (Ukr.) 6:4, 6:0, Kerberová (17-Něm.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:4, 6:4, Mladenovicová (30-Fr.) - Baptisteová (USA) 7:5, 6:2, Gračovová (Rus.) - Badosaová (Šp.) 6:4, 7:5, Sasnovičová (Běl.) - Di Lorenzová (USA) 2:6, 7:6 (8:6), 6:0.