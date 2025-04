Ten, který se nebojí nikoho. Nakřáplý Menšík v Madridu vylepšuje svůj unikát

Rok co rok si připichuje na ledničku žebříčkové cíle pro aktuální sezonu. Jakub Menšík ale sviští rankingem tak rychle, že ani nestíhá papírky aktualizovat. V Madridu skalpem americké hvězdy Bena Sheltona udělal další krok k první dvacítce. Zvládl to i přesto, že ve španělské metropoli není zrovna zdravý.

Nedělní podvečerní bitva o postup mezi poslední šestnáctku v Madridu nabídla divákům nebývalou přehlídku dvou vyhlášených servismanů. Menšík i Shelton se opírají o první podání a ani jeden z nich nepatří mezi vyhlášené antukáře.

Byl to ale český tenista, kdo soupeře zasypal dělovými servisy a způsobil mu tím velké problémy. V první sadě dominoval a vyhrál 6:1, v té druhé ovládl až koncovku.

Přesto se na konci zápasu mohl pochlubit úctyhodnými statistikami. Poslal přes síť v 65 procentech případů hned první podání a ztratil při něm pouhé dva míčky.

"Dneska to bylo z mé strany na kurtu dobré. Ben umí servírovat lépe, než předváděl dnes, ale věděl jsem, že se necítí nejlépe," přiznal po proměněném mečbolu Menšík.

Americký soupeř se mezi sety dokonce nechával ošetřovat a polykal pilulky. Ale nebyl sám, kdo nebyl na kurtu úplně zdravý.

"Ani já se necítím úplně dobře, ale nějak jsem se snažil předvést ten nejlepší tenis. Uvidíme, co přinese další kolo," uvedl zjevně ochraptělý český tenista.

Nic to nemění na tom, že si letos drží unikátní sérii. Absolutně bez respektu totiž porazil pět hráčů z top 20 v řadě a k tomu přidal osmou výhru na turnaji Masters po sobě.

"Snažím se zlepšovat týden co týden. Výhra v Miami je fajn, užil jsem si to, ale cíle mám někde dál. Přibylo mi teď víc povinností, hlavně těch mediálních, je těžké se soustředit jen na tenis, ale to k tomu patří. Uvidíme, co to přinese dál," těší se Menšík.

Přinést by to mělo další posunutí cílů pro tuto sezonu. Jeho známým rituálem je totiž to, že si připichuje na ledničku lísteček s číslem, kam by chtěl v žebříčku vystoupat.

Momentálně je 23. hráčem světa, postupem do osmifinále Madridu poskočil ještě o příčku výše, další výhra už by ho katapultovala do první dvacítky.

"Loni jsem své cíle pro rok 2024 splnil už v únoru, letos jsem chtěl do první třicítky, potažmo top 25, vy mi teď říkáte, že jsem už 22. No, řekněme, že to jde rychleji, než jsem předpokládal," dodal s úsměvem Menšík.

Jeho dalším protivníkem ve španělském velkoměstě bude reprezentant Kazachstánu Alexander Bublik.