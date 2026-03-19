Tato jména jsou nejreálnější. Experti rozebírají náhradu za Rulíka

Sbohem, děkuji, odcházím na Kladno. Trenér Radim Rulík po mistrovství světa sečte reprezentační zkušenosti a vrátí se do extraligy. Kdo přijde místo něj? I o tom je nová epizoda podcastu Bago, kde dojde také na pečlivý rozbor extraligového play off.
Dělání, dělání, smutek rychle zahání. Na Kladně si po vyřazení od Sparty udělali rychlou radost. Podepsali realizační tým, který by si přála většina extraligy. Šéfovat mu bude Radim Rulík, k ruce si vezme Tomáše Plekance, Marka Židlického a Ondřeje Plekance.
Tahle sestava je dobře známá z jiné střídačky. Z té reprezentační, která se tedy po letošním mistrovství světa uvolní pro nového kouče. A kdo to bude? Právě na to se v nové epizodě podcastu Bago ptá moderátorka Tereza Kubíčková.
„Já bych to vzal, mně by se to líbilo,“ směje se Zdeněk Blatný, někdejší světový šampion do dvaceti let. „Každopádně tam vidím nejspíš Pavla Grosse, to mi přijde jako nejreálnější řešení,“ říká už se vší vážností v hlase.
Bývalý brankář Roman Málek vyjmenovává další alternativy ke kouči, který naposledy vedl Spartu: „Miloslav Hořava, Zdena Moták… A právě asi Zdenu Motáka bych si tipnul,“ nastíní možné povýšení majitele titulů s Třincem od reprezentační dvacítky k dospělým.
Celé trio vzniklou situaci okomentuje z nejrůznějších pohledů, podívá se na budoucí sílu obrozeného Kladna. A taky padne otázka, zda neměl svaz Radima Rulíka podepsat a pojistit s výraznějším předstihem.
Rytíři posilují a posilovat budou, ale zhodnocení se dočkalo právě i jejich snažení v předkole proti Spartě. „Teď kluci ze Sparty říkají, že věřili, že věděli, že to zvládnou. Nevěděli vůbec nic. A taková série vezme hodně sil fyzických i psychických,“ varuje Málek.
„Málič, ti byli vyklepaní. Kdyby to neurvali, tak jde půlka mančaftu pryč,“ přisadí Blatný. „Zároveň jsem rád, že Spartu ve čtvrtfinále máme, navíc proti Pepovi Jandačovi v Holešovicích, to bude pěkná série,“ libuje si.
Všechna čtvrtfinále se dočkají rozboru, poctivého natipování. Jak zvládnou Pardubice roli favorita? Postaví se jim do cesty další brněnská zeď v brance? Kde se bude hrát nejatraktivnější hokej? A mají v Třinci ještě sílu dračí? To jsou otázky, v Bagu si vyslechnete odpovědi.
I na prognózy druhé nejvyšší soutěže, kde se hraje o účast v baráží proti Litvínovu. Tereza Kubíčková v ní vidí Kolín, pánové mají jiný názor. Téměř hodinové hokejové povídání si můžete na Aktuálně.cz pustit od začátku až do konce.
Fialova vláda rozhodla o obří investici do Nymburka. Šťastný nyní projekt pozastavil
Velké investice do sportovišť včetně modernizace centra v Nymburce, kterou loni v září podpořila minulá vláda, byly pozastaveny. Novinářům to dnes na neformálním setkání řekl ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé).
Amazon a AI: Co tato sázka znamená pro růst firmy i akcie
Amazon na současném trhu už neplní jen roli e-shopu. Stále zřetelněji se totiž mění v mozek a páteř globálního internetu. A právě letošní rok je pro firmu zlomový. Vedení společnosti se rozhodlo investovat astronomických 200 miliard dolarů do umělé inteligence (AI) a infrastruktury.
Další na řadě jsou potraviny. Ekonom popisuje dopady války na Blízkém východě
Eskalace konfliktu na Blízkém východě pokračuje nevídaným tempem. Blokování Hormuzského průlivu, kudy proudí pětina světových dodávek ropy, začíná kromě rostoucích cen pohonných hmot ovlivňovat i ceny dalších klíčových komodit.
Napsala dojemnou knihu o smrti manžela. Teď soud odkryl mrazivou pravdu o tom, co udělala
Když vydala dětskou knihu o tom, jak se vyrovnat se smrtí rodiče, působila jako žena, která se snaží dát smysl vlastní tragédii. Příběh se však postupně změnil v jeden z nejvíce zarážejících kriminálních případů posledních let. Soud nyní rozhodl, že právě Kouri Richinsová stála za smrtí svého manžela.