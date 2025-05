Tam, kde je Dušín za sraba. Pelta umí malé kluby, na jeho nehoráznou žádost FAČR kývl

Kdo bude prvním mužem českého fotbalu na další čtyři roky? Dozvíme se už 29. května. Takže boj o moc v zákulisí finišuje. Kartami míchá i klika kolem Romana Berbra či nepravomocně odsouzený expředseda FAČR Miroslav Pelta.

Obhájí Petr Fousek roli šéfa tuzemského fotbalu, anebo se bude na Strahově přepřahat? Najít fundovaný odhad je i pro zkušené sázkaře Rubikova kostka.

Vzpomeňme si na poslední volby: jejich leitmotivem bylo svržení berbrovského impéria. Karel Poborský, vicemistr Evropy a pro fanoušky hrdina, neprošel. Nakonec se musel sklonit před Petrem Fouskem, fotbalovým úředníkem, jenž nemá charisma ani tah na bránu. Právě proto byl však pro většinu voličů nejprůchodnější. Počítali, že jim za to půjde na ruku.

Fouskův pád

Fousek všem diplomaticky něco slíbil. Ale po zvolení nemohl všechny sliby splnit, protože šlo o protichůdné tábory. Takže i když mu do křesla pomohla Slavia, postavila se jako první ústy Jaroslava Tvrdíka proti němu. Dnes vede zástup "antiFouskovců".

Než půjdeme dál, řekněme si, proč je důležité mít "své" lidi ve fotbalové centrále na Strahově, a nejen v kanceláři předsedy, nýbrž i ve výkonném výboru, který rozhoduje o všem podstatném.

Každý chce být blízko porcování dotací od státu, od UEFA nebo FIFA. Každý chce mít vliv na obsazování komise rozhodčích, neboť bitva o vymýcení nakloněných rovin, jež kvetly pod berbrovskou mašinérií, ještě není zdaleka u konce. A samozřejmě chtějí mít blíže k reprezentaci, která zhodnocuje hráče. Jen pro dokreslení: na FAČR se v roce 2025 protočí téměř 3 miliardy korun.

Čili - dost na to, abyste se snažili nestát opodál.

A tak se už řadu měsíců vaří za oponou ostrý předvolební guláš. Silní hráči hledají nejvhodnější kandidáty a hlavně - hlasy pro ně. Celkem se jich na valné hromadě rozděluje 202 (32 kluby I. A II. ligy, 18 ČFL, 16 MSFL, 35 divize, 76 okresní svazy, 14 krajské svazy, 11 Pražský svaz).

Nový předseda musí získat v prvním kole nadpoloviční většinu v české i moravské komoře, v případném druhém už stačí pouze prostá většina.

Sparťanský kandidát

Kdo je zatím v kuloárech považován za největšího favorita z oficiálních kandidátů? Petr Fousek ne. David Trunda, majitel FK Mladá Boleslav, také ne. Je jím Rudolf Blažek, bývalý člen výkonné rady ODS, někdejší první náměstek pražského primátora a dlouholetý předseda třetiligového Motorletu.

"Český fotbal potřebuje zásadní změnu," zdůrazňuje Blažek hlavní motto svého programu. "Roky přešlapuje na místě, chybí mu potřebná transparentnost, jasná pravidla i moderní řízení. Amatérský fotbal, na kterém stojí budoucnost celého systému, je přehlížený a nedostává se mu takové podpory, jakou si zaslouží. FAČR potřebuje vedení, které rozumí jak profesionálnímu, tak amatérskému fotbalu a zajistí férové podmínky pro všechny."

Krásné ideje, ale větší váhu mají buldozery, které za Blažkem stojí. Jsou jimi pražská Sparta a také Miroslav Pelta.

Významné postavení letenského klubu v hierarchii českého fotbalu je, stejně jako Slavie, historicky dané. Letenskou hodnotu navyšuje majitel. Daniel Křetínský čerstvou koupí britské královské pošty stvrdil výstup do světové podnikatelské super ligy. Bez jeho peněz by se Spartě, ale celému tuzemskému fotbalu dýchalo těžce. Ostatně kdo postaví na pozemku FAČR na Strahově stadion a bude ho asociaci pronajímat na zápasy? Křetínského Sparta.

Tyhle souvislosti si všichni, kdo mají v tuzemském fotbale pět pohromadě, uvědomují.

Nesmrtelný Pelta

Miroslav Pelta k nim rozhodně patří. Pro Křetínského oddaně pracoval ve Spartě, bez jeho podpory by se sotva vyšplhal do role předsedy českého fotbalu a složitě by fungoval i jeho FK Jablonec.

Pelta za to nyní může nabídnout klíčové mosty do nižšího fotbalu. Hlasy reprezentantů výkonnostního fotbalu na valné hromadě rozhodují. Roman Berbr si na tom postavil živnost. "Valné hromady umím," tvrdil. A měl, bohužel, pravdu.

Že šíbři z éry kapříků neztrácejí v krajských a okresních vodách vliv, ukázaly třeba zkraje března volby vedení libereckého Krajského fotbalového svazu. Kdo získal demokratickým hlasováním post předsedy? Miroslav Pelta, který neměl vyzyvatele a obdržel 38 ze 40 možných hlasů.

Přitom všichni v sále věděli, že Pelta si odnesl od soudu za manipulaci se státními dotacemi trest odnětí svobody na šest let, zákaz výkonu statutární funkce na pět let a pokutu pět milionů korun. Vše je zatím nepravomocné, ovšem ve vyspělé demokracii je pravidlem, že by se člověk s takovým škraloupem neměl do konečného vyřešení případu ucházet o veřejné funkce.

Ale v českém fotbale je chování Mirka Dušína z Rychlých šípů stále značnou částí rodiny považováno za slabost, a tak Pelta drtivě zvítězil.

Další důkaz pevnosti starých bafuňářských bratrství poskytla Peltova dubnová žádost FAČR o finanční půjčku pro jablonecký klub, který je jeho dítětem, ve výši 7,5 milionu korun.

"Naše ambice udržet krok s čelem tabulky a zajistit si tak místo v evropských soutěžích nás dostaly do pozice s poněkud napjatým cash-flow," znělo oficiální vysvětlení v dopise adresovaném Petru Fouskovi s Peltovým podpisem.

Byla to drzost. Sportovní svaz není banka, aby půjčovala hotovost klubům k vyřešení finančních nesnází, do kterých se dostaly samy špatným hospodařením. Naopak s pomocí licenčního řízení má tyto kluby v předstihu identifikovat a nevpustit do profesionálních soutěží.

Za druhé: Pelta chtěl předčasné vyplacení peněz z prostředků UEFA, které jsou vázané na podporu mládeže, nikoli na zalátání díry v cash-flow.

Výkonný výbor FAČR má dohlížet na dodržování pravidel, přesto tuhle finanční výpomoc vybočující z norem odklepl. Až když se všechno provalilo na veřejnost, fotbalová vláda a Pelta zařadili zpátečku.

Skandál, po kterém by měly padat hlavy. Jenže nepadaly.

Berbrův přítel úřaduje

Proč? Jsme v prostředí, v němž má pořád dost lidí z neblahé minulosti v krvi mantru, že šméčka a podrazy k fotbalu prostě patří. Ve stanovách FAČR se píše, že kandidovat na funkce v něm může každý, kdo je dospělý, svéprávný, bezúhonný, není v úpadku nebo ve střetu zájmů. V praxi pak Pelta dělal vesele předsedu svazu a současně šéfoval Jablonci, než si pro něj na Strahov přišla policie.

Roman Berbr, jenž vyvázl od soudu jen s podmíněným trestem za zpronevěru peněz, a jím utkaná pavučina jsou rovněž v bojové pohotovosti. Svědčí o tom únorové zvolení Berbrova přítele a bývalého rozhodčího s kontroverzní pověstí Zdeňka Vaňkáta do čela okresního fotbalového svazu Chomutov. Když se tak stalo, "taťka" Berbr mu poslal na mobil ikonku s palcem nahoru. Novému předsedovi narostlo sebevědomí a hned skrz sociální sítě oznámil: "Zvládl jsem fotbalovou maturitu, volby na okrese, teď by mohla začít příprava na vysokou fotbalovou školu, volby FAČR."

Do valné hromady a na ní to ještě bude divočina.