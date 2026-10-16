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Sport

„Takový Pavlův gól." Šulc se gólově probral, za patičku ale schytává od spoluhráčů vtípky

ČTK
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Prvním gólem v sezoně a zároveň rozdílovým přispěl Pavel Šulc k výhře fotbalistů Lyonu 3:2 nad Crystal Palace ve čtvrtečním utkání ligové fáze Evropské ligy.

France Europa League Soccer
Pavel Šulc po své gólové trefěFoto: CTK – Laurent Cipriani
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Ofenzivní záložník v rozhovoru s novináři prohlásil, že si z něj spoluhráči vzhledem ke způsobu zakončení patičkou utahovali. Premiérovou trefu v soutěžním ročníku nebere jako znovuzrození. Přiznal ale, že ji potřeboval.

Šulc přišel na hřiště v 70. minutě a o chvíli později zvýšil na 3:1, když se vložil do střely Keity Nakamury a patičkou zády k brance vyzrál na Waltera Beníteze. „Všichni spoluhráči mi říkali, že to je takový typický Pavlův gól. Trochu mají pravdu. Byla to dobrá akce a díkybohu jsem se nacházel ve výhodné pozici. Doufám, že takových branek budu dávat víc,“ řekl pětadvacetiletý Šulc.

Překvapilo ho, že se k němu míč po Nakamurově nepříliš vydařeném zakončení dostal. „Říkal jsem si, co s ním udělám, a věděl jsem, že gólman byl za mnou. Snažil jsem se míč takhle tečovat a naštěstí skončil v brance,“ uvedl český reprezentant, jenž do Lyonu přišel loni v srpnu z plzeňské Viktorie.

V dresu francouzského celku se zapsal mezi střelce poprvé od 22. března. „Nevím, jestli je to znovuzrození. Myslím si, že na začátku sezony jsem nehrál špatně, měl jsem tři asistence za zhruba 300 minut. Chci ale dávat góly, rád je střílím a po dnešku mám radost, že se mi to znovu povedlo,“ mínil Šulc.

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Vyjádřil se i pro klubový web. „Když jsem byl na lavičce, viděl jsem, co se týmu daří, a mám velkou radost, že se mi po příchodu na hřiště podařilo skórovat. Takový gól jsem potřeboval. Byl bych raději, kdyby přišel už dříve v průběhu sezony, i když jsem si připsal několik asistencí. Dnes jsem ale spokojený,“ prohlásil Šulc, jenž byl v březnu poprvé zvolen nejlepším českým fotbalistou.

Olympique je v součtu s úvodní výhrou 2:1 na hřišti Anderlechtu Brusel v Evropské lize stoprocentní. „Myslím, že úvod zápasu byl zcela v režii našeho týmu. Druhý poločas byl náročnější, protože soupeř získal zpět určitou sebedůvěru. Naštěstí jsme závěr utkání zvládli lépe a vítězství udrželi. Dnešní výhra je pro nás po zaváhání proti Lens důležitá. Dodává nám sebevědomí před zápasem s Nice,“ řekl bývalý hráč Jihlavy, Opavy, Českých Budějovic nebo Jablonce.

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