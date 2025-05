"Takový hráč se narodí jednou za 50 let". Inzaghiho naprosto ohromil talent Yamal

Středeční přestřelka 3:3 v semifinále fotbalové Ligy mistrů mezi Barcelonou a Interem Milán nabídla dva výjimečné individuální výkony. Zatímco pravý bek Denzel Dumfries byl se dvěma góly a asistencí překvapivým hrdinou italského celku, na druhé straně Lamine Yamal znovu potvrdil svůj velký talent.

Na sedmnáctiletého křídelníka šla po utkání chvála z obou táborů. Trenér Katalánců Hansi Flick ho označil za génia, podle jeho protějška Simoneho Inzaghiho se takový fotbalista narodí jednou za 50 let.

Inter vedl už ve 21. minutě 2:0 po patičce Marcuse Thurama a akrobatickém zakončení Dumfriese, který nacentroval na úvodní branku. V 24. minutě Yamal prokličkoval do vápna a obstřelem o tyč snížil. Ve věku 17 let a 291 dní překonal hvězdu Realu Madrid Kyliana Mbappého a stal se nejmladším střelcem semifinále Ligy mistrů.

"Před dnešním zápasem jsem ho naživo hrát neviděl, opravdu mě ohromil. Takový hráč se narodí jednou za 50 let," řekl Inzaghi na tiskové konferenci. "Je to výjimečný hráč. Už jsem to říkal dřív, je to génius. Ve velkých utkáních jde jeho výkon ještě nahoru, neschovává se a užívá si to. Jsem moc rád, že takový talent máme právě v Barceloně," uvedl Flick, jehož svěřenci ještě do poločasu vytěžili z tlaku vyrovnávací trefu Ferrana Torrese.

Inter se po změně stran zvedl a v 63. minutě mu Dumfries hlavou vrátil vedení, domácí však ihned odpověděli rovněž po rohovém kopu. Po signálu trefil Raphinha ranou z 25 metrů břevno, od kterého se odrazil míč do zad gólmana Yana Sommera a následně do brány. Čtvrt hodiny před koncem mohl Dumfries korunovat svůj skvělý výkon další asistencí, Henrik Mchitarjan ale byl špičkou kopačky v ofsajdu a jeho gól neplatil.

"Jsem šťastný, že jsem se po zranění vrátil takovým způsobem. Prohráli jsme teď třikrát v řadě, ale dnes jsme do toho dali srdce a předvedli jsme skvělý výkon," řekl Dumfries v rozhovoru pro Amazon Prime. Devětadvacetiletý ofenzivní bek se stal prvním hráčem Interu, jenž se dvakrát prosadil v utkání semifinále Ligy mistrů. Dvougólový zápas prožil teprve podruhé v kariéře.

Skóre divokého utkání se už nezměnilo ani v 87. minutě, kdy Yamal lobem překvapil Sommera a podruhé v utkání trefil břevno. Mladý španělský reprezentant odehrál 100. soutěžní zápas za katalánský velkoklub, jeho celková bilance činí 22 gólů a 33 asistencí. "Mám radost, že jsem pomohl týmu, i když jsme chtěli z utkání vytěžit víc. Teď se musíme soustředit na odvetu," řekl Yamal.

"Celý svět viděl, jaký je to fotbalista. Snažili jsme se ho ubránit, ale on naprosto zářil, má obrovský talent. Doufám, že v odvetě mu toho tolik nedovolíme," uvedl záložník Interu Mchitarjan. Zápas v Miláně je na programu v úterý.