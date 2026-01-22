Takhle to Plekanec dlouho dělat nemůže, míní Nedorost. Půjde do Kladna Rulík?

Zábavná je extraliga ve všech patrech tabulky, ale nejnapjatější v těch přízemních. Litvínov už je definitivně v baráži? Kdo ho v ní bude trénovat? A zamíří na střídačku obrozeného Kladna místo Tomáše Plekance reprezentační trenéři? I o tom je nová epizoda podcastu Bago.
Už to vypadalo nadějně. Aby to zase dopadlo beznadějně. Litvínov se šplhal, drápal na dostřel předposledním. „Jenže teď úplně odpadl. Bolka naopak začala žrát led a taky se jí série porážek otočila ve vítězství,“ vidí bývalý útočník Václav Nedorost.
„Litvínov už to má stoprocentní,“ nepochybuje Roman Málek o osudu Severočechů. Sezona jim podle něj skončí bojem o extraligovou příslušnost. „Navíc moc nechápu hodnocení zápasů od trenéra Jakuba Petra,“ nadhodí další téma.
Někdejšímu šampionovi se Slavií vadí, že kouč svaluje vinu na dovednosti hráčů. Znovu a dokola, jako by sám za nic nemohl. A tím se moderátorka Tereza Kubíčková dostává k další otázce. Změní tedy Litvínov před baráží vůdce střídačky?
„Měl by si to vzít Pavel Hynek,“ vystřelí Zdeněk Blatný. Unesl by proklínaný sportovní manažer tlak tribun? Bylo by to ku prospěchu? „Nevím, kdo by tam teď šel. Snad zase spasitel Alby?“ naráží Václav Nedorost na legendu jménem Robert Reichel.
Co brání hrdinovi z Nagana vzít budoucnost do svých rukou? Proč by musel sklonit ego? I o tom se čtveřice v nové epizodě Baga pobaví, než se přesune do Kladna. Tam muže na střídačku našli. Respektive muže na všechno. Je jím Tomáš Plekanec.
„Ale dělat to takhle dlouhodobě nemůže, to nejde,“ hodnotí Václav Nedorost kombinaci práce sportovního manažera a trenéra. „Naštěstí mu pomáhá Jiří Burger, který taky zaslouží kredit. Ale na střídačku budou hledat někoho jiného.“
A koho? Zní logická otázka. „Nedo by mohl něco vědět,“ směje se Málek. „Jirka Tlustý to propálil, nebo ne? Mluví se o reprezentačních trenérech…“ nepřímo potvrzuje zkazky budoucí manažer budějovického Motoru.
Proč by to dávalo smysl? Neměl by si Radima Rulíka a jeho spolupracovníky smluvně zavázat svaz? I to je předmětem diskuse a debaty. Stejně jako Nedorostova budoucnost a skládání mužstva na příští ročník.
Kdo mu vyfoukl vyhlédnuté posily? Jak se mění extraligová mapa z pohledu financí? Kolik berou brankáři za vychytanou nulu? A kolik bral Roman Málek? Hodina plná povídání o hokeji i zábavných historek je zabalena v nové epizodě Baga.
