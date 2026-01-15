Syn trenéra Sparty je na prahu velkého přestupu, Birmingham City zrychluje jednání

August Priske, syn trenéra Sparty Praha Briana Priskeho, je blízko přestupu do Anglie. Birmingham City podle zákulisních informací dánského listu Tipsbladet vede závod o jeho podpis.
Syn současného trenéra Sparty Praha se může brzy postarat o další silnou přestupovou linku mezi skandinávským a anglickým fotbalem.
Dvaadvacetiletý útočník August Priske, potomek kouče Briana Priskeho, je podle informací dánských novinářů hlavním cílem Birminghamu City, který výrazně zrychlil jednání a v souboji s konkurencí má být nejdál.
Jméno Priske je v českém prostředí velmi dobře známé. Brian Priske přivedl Spartu ke dvěma titulům a patří mezi nejrespektovanější trenéry posledních let. Jeho syn si však razí vlastní cestu.
Bez zkratek, bez mediální pozornosti, která by stála jen na příjmení. Ve Švédsku si vybudoval pozici produktivního útočníka a právě tam zaujal skauty z Anglie.
Birmingham City podle dostupných informací jedná se švédským klubem Djurgårdens IF o přestupu, který by se mohl vyšplhat do několika milionů eur. Anglický celek má mít náskok nejen díky finanční nabídce, ale i díky jasnému sportovnímu plánu.
Priske by totiž neměl být jen investicí do budoucna, ale hráčem, se kterým se počítá okamžitě.
„August je typ útočníka, který ví, kde má být. Má instinkt, pohyb a klid v zakončení,“ cituje Tipsbladet osobu z okolí přestupového jednání.
Právě to Birmingham hledá. Klub, jenž se snaží stabilizovat po turbulentních sezonách, chce stavět na mladých, ale hotových hráčích.
Pro Augusta Priskeho by šlo o největší krok dosavadní kariéry. Ve švédské nejvyšší soutěži se vypracoval mezi respektované střelce a potvrdil, že dokáže nést zodpovědnost. Zároveň si nese zkušenost z fotbalového prostředí, ve kterém vyrůstal.
„Samozřejmě jsem se od táty hodně naučil, ale na hřišti si musím všechno odpracovat sám,“ nechal se slyšet v minulosti.
Právě srovnání s otcem je téma, kterému se mladý útočník dlouhodobě snaží vyhýbat. Zatímco Brian Priske je symbolem trenérské autority a taktického myšlení, August boduje přímočarostí a důrazem v pokutovém území. Jejich cesty se zatím protínají jen příjmením.
Birmingham má v jednáních náskok, ale není jediný. O Priskeho se zajímají i další kluby z Anglie a Německa. Přesto to má být právě ambice anglického týmu, jasná role v kádru a tempo Championship, které mladého útočníka láká nejvíc.
Pokud se přestup dotáhne, půjde o zajímavý moment. Zatímco Brian Priske řeší každodenní tlak na lavičce Sparty Praha, jeho syn by se vydal dobývat jednu z nejnáročnějších soutěží v Evropě. Bez protekce. Jen s vlastním jménem, které si teprve buduje.
Jedno je jisté. Jméno Priske bude v nejbližších týdnech slyšet nejen na Letné, ale i na Ostrovech. Tam ale z úplně jiného důvodu.
