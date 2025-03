Švýcarský lyžař Odermatt počtvrté za sebou ovládl Světový pohár

Švýcarský lyžař Marco Odermatt dojel druhý v obřím slalomu v Hafjellu a v předstihu si zajistil čtvrté vítězství v celkovém hodnocení Světového poháru i malý glóbus za triumf v disciplíně. Dnešní závod vyhrál jeho krajan Loic Meillard.

Odermatt má pět závodů před koncem sezony v čele pořadí nedostižný náskok 635 bodů před Henrikem Kristoffersenem. Švýcar měl celkové prvenství jisté prakticky už před závodem, protože Nor nejezdí rychlostní disciplíny.

Olympijský šampion a trojnásobný mistr světa už v tomto ročníku získal malý křišťálový glóbus za super-G, který ovládl potřetí za sebou. Hodnocení obřího slalomu sedmadvacetiletý Odermatt vyhrál počtvrté v řadě, navíc má na dosah i triumf ve sjezdu.

Odermatt byl po prvním kole třetí a ve druhém předvedl druhý nejrychlejší výkon. Hodně mu pomohlo i Kristoffersenovo selhání. Třicetiletý Nor byl po první jízdě až patnáctý, ve druhé zaznamenal dvacátý čas a v konečném pořadí obsadil 16. místo.

Za Meillardem, který si dojel pro páté vítězství ve Světovém poháru, Odermatt zaostal o 14 setin. Na třetím místě v Hafjellu, kam seriál zavítal po 22 letech, skončil Thomas Tumler. Švýcarští lyžaři tak poprvé od roku 1983 obsadili kompletní stupně vítězů.

SP v sjezdovém lyžování v Hafjellu (Norsko):

Muži - obří slalom: 1. Meillard 2:18,20 (1:09,40+1:08,80), 2. Odermatt -0,14 (1:09,70+1:08,64), 3.Tumler (všichni Švýc.) -0,23 (1:09,48+1:08,95), 4. Pinheiro Braathen (Braz.) -0,56 (1:09,93+1:08,83), 5. Steen Olsen (Nor.) -0,56 (1:10,03+1:08,86), 6. Brennsteiner (Rak.) -0,56 (1:09,91+1:09,11). Průběžné pořadí obřího slalomu (po 8 z 9 závodů): 1. Odermatt 500, 2. Kristoffersen 394, 3. Steen Olsen (Nor.) 346, 4. Meillard 334, 5. Pinheiro Braathen 291, 6. Tumler 278. Průběžné pořadí SP (po 33 z 38 závodů): 1. Odermatt 1596, 2. Kristoffersen (Nor.) 961, 3. Meillard 831, 4. Von Allmen (Švýc.) 776, 5. Haugan (Nor.) 639, 6. Pinheiro Braathen 604, …52. Zabystřan (ČR) 143.