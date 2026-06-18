Švýcaři porazili Bosnu a Hercegovinu 4:1, dvěma góly se blýskl Manzambi

Švýcaři na mistrovství světa ve skupině B porazili Bosnu a Hercegovinu 4:1. Dvěma góly se blýskl střídající Johan Manzambi. Bosna od 80. minuty dohrávala v deseti a její porážku v závěru zmírnil liberecký fotbalista Ermin Mahmič.
Manzambi rozhodl o výhře Švýcarů dvěma góly v závěrečné dvacetiminutovce, přičemž poprvé se trefil sotva po čtyřech minutách na hřišti. Další gól přidal Ruben Vargas. Bosna hrála od 80. minuty bez vyloučeného Muharemoviče a v třetí nastavené minutě snížil Mahmič. Skóre však uzavřel z penalty kapitán Xhaka.
Švýcaři zakončí skupinu ve středu od 21:00 SELČ, kdy ve Vancouveru vyzvou domácí Kanadu. Bosňané ve stejný čas nastoupí v Seattlu proti Kataru.
Skupina B (Los Angeles):
Švýcarsko - Bosna a Hercegovina 4:1 (0:0)
Branky: 74. a 90. Manzambi, 84. Vargas, 90.+7 Xhaka z pen. - 90.+3 Mahmič. Rozhodčí: Pinheiro - Jesus, Maia (všichni Portug.) - Higler (video, Niz.). ŽK: Elvedi - Dedič, Džeko. ČK: 80. Muharemovič (Bos.). Diváci: 70.026.
Švýcarsko: Kobel - Widmer (86. Jaquez), Elvedi, Akanji, Rodriguez - Aebischer (71. Sow), Xhaka, Freuler - Rieder(71. Vargas), Embolo (89. Itten), Ndoye (71. Manzambi). Trenér:Yakin.
Bosna a Hercegovina: Vasilj - Dedič, Katič, Muharemovič, Kolašinac - Memič, Tahirovič (64. Bašič), Sunjič (86. Hadžiahmetovič), Alajbegovič - Demirovič (86. Lukič), Džeko (64. Bajraktarevič). Trenér: Barbarez.
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