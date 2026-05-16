Švýcaři opět ukázali svaly. Lotyše zasypali střelami, ke střelnici chyběla lepší koncovka

Hokejisté Švýcarska porazili na domácím mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 4:2 a uspěli i ve druhém zápase na turnaji. Dvěma góly se na výhře obhájců stříbrných medailí podílel útočník Damien Riat, v lotyšském dresu měl shodnou bilanci Rudolfs Balcers.
Švýcaři hned v úvodu přestáli první oslabení, následně byli aktivnějším týmem. Ve 13. minutě mohl otevřít skóre Josi, brankáře Gudlevskise ale překonat nedokázal. Gólman Švýcarů Aeschlimann se vyznamenal proti šanci Balcerse a bezbrankový stav nezměnil ani Niederreiter, jenž v 19. minutě trefil horní tyč.
Lotyši v sestavě se čtveřicí hráčů působících v české extralize se na začátku druhé části dostali pod drtivý tlak a ústřední postavou duelu byl Gudlevskis. Lotyšský gólman si připsal řadu výborných zákroků, v polovině utkání jej ale pokořil po rychlém protiútoku a přečíslení dva na jednoho Meier.
Švýcaři udrželi pracně získané vedení jen 95 sekund, než se po podobné situaci jako Meier prosadil Balcers. Domácí ale pokračovali v aktivní hře a ještě ve druhé části získali v přesilovce vedení zpět. Při Freibergsově vyloučení se po vydařené kombinační akci prosadil Riat.
Uklidňující třetí gól přidali Švýcaři po 59 sekundách třetí části, kdy Kukan pohotově vrátil za Gudlevskisova záda Martiho střelu odraženou od zadního mantinelu. Další branky mohli přidat z brejku Thürkauf a Berni, prosadil se ale až v 53. minutě po ideální Knakově přihrávce Riat.
Při Josiho vyloučení překonal Aeschlimanna Vilmanis, rozhodčí ale po kontrole u videa gól kvůli předchozímu ofsajdu odvolali. Lotyši se nakonec druhé branky dočkali, 14 sekund před koncem se v další přesilovce prosadil pohotovou tečí Balcers.
Skupina A (Curych):
Švýcarsko - Lotyšsko 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 31. Meier (Hischier, Rochette), 38. Riat (Andrighetto, Malgin), 41. Kukan (Marti, Meier), 53. Riat (Knak, Kukan) - 32. Balcers (Smirnovs, Vilmanis), 60. Balcers (Vilmanis, Egle). Rozhodčí: Gour (Kan.), Hronský - Durmis (oba SR), Ondráček (ČR). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 10.000.
Švýcarsko: Aeschlimann - Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni, Jung - Meier, Hischier, Rochette - Niederreiter, Thürkauf, Ch. Bertschy - P. Suter, Malgin, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak. Trenér: Cadieux.
Lotyšsko: Gudlevskis - Cibulskis, Šmits, Zile, Freibergs, Mamčics, Bindulis, Tumanovs, Andžans - Balcers, Smirnovs, Vilmanis - Andersons, Batna, Dzierkals - Murnieks, Egle, Lapinskis - Buncis, Prohorenkovs, Skrastinš. Trenér: Vitolinš.
1.
Finsko
2
2
0
0
0
7:2
6
2.
Švýcarsko
2
2
0
0
0
7:3
6
3.
Rakousko
1
1
0
0
0
5:2
3
4.
Lotyšsko
1
0
0
0
1
2:4
0
5.
Německo
1
0
0
0
1
1:3
0
USA
1
0
0
0
1
1:3
0
7.
Velká Británie
1
0
0
0
1
2:5
0
8.
Maďarsko
1
0
0
0
1
1:4
0
