Svrčinova jízda Indian Wells nekončí. Teď ale českého tenistu čeká supervýzva

Dalibor Svrčina při své premiéře na prestižním tenisovém turnaji v Indian Wells postoupil po výhře 6:2, 6:4 nad Australanem Jamesem Duckworthem do 2. kola. Jeho příštím soupeřem bude hvězdný Jannik Sinner z Itálie.
Třiadvacetiletý Svrčina se do hlavní soutěže turnaje přezdívaného "pátý grandslam" probojoval z kvalifikace, v jejímž rozhodujícím kole porazil krajana Víta Kopřivu. Los 109. hráče světa znovu po týdnu svedl s Duckworthem, jehož minulé úterý zdolal na úvod turnaje v Acapulcu podobným výsledkem 6:4, 6:1. V Kalifornii Svrčina žebříčkově lépe postavenému soupeři (83.) odvrátil všech sedm brejkbolů a postoupil za hodinu a půl.
V pátek se ostravský rodák Svrčina poprvé v kariéře střetne s aktuální světovou dvojkou Sinnerem. Čtyřnásobný grandslamový šampion hrál naposledy v polovině února v Dauhá, kde mu ve čtvrtfinále jako první Čech v historii uštědřil porážku Jakub Menšík.
Na turnaji mužů a žen v Indian Wells se představí celkem devět zástupců českého tenisu.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: Svrčina (ČR) - Duckworth (Austr.) 6:2, 6:4, Bergs (Belg.) - Struff (Něm.) 6:3, 6:4, Opelka - Quinn (oba USA) 7:5, 7:6 (7:3), Fucsovics (Maď.) - O'Connell (Austr.) 7:5, 6:3, Diallo (Kan.) - Bellucci (It.) 7:6 (7:5), 6:4, Brooksby (USA) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:4, Berrettini (It.) - Mannarino (Fr.) 4:6, 7:5, 7:5, Prižmič (Chorv.) - Schoolkate (Austr.) 7:6 (7:5), 3:6, 7:5, Monfils (Fr.) - Galarneau (Kan.) 6:3, 6:4, Svajda (USA) - Čilič (Chorv.) 7:6 (7:5), 6:4, Fonseca (Braz.) - Collignon (Belg.) 7:6 (7:2), 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Tomljanovicová (Austr.) - Ruseová (Rum.) 7:5, 6:2, Potapovová (Rak.) - Stakusicová (Kan.) 4:6, 6:1, 7:5, Gibsonová (Austr.) - Liová (USA) 6:3, 7:5, Sönmezová (Tur.) - Kesslerová (USA) 7:6 (9:7), 6:0, Zacharovová (Rus.) - Seidelová (Něm.) 6:2, 6:2, Sakacumeová (Jap.) - Parksová (USA) 6:4, 6:3, Bouzasová (Šp.) - Haddadová Maiová (Braz.) 6:1, 6:7 (5:7), 6:1, Blinkovová (Rus.) - Gálfiová (Maď.) 6:4, 7:5, Jimenezová (And.) - McNallyová (USA) 6:2, 6:7 (4:7), 6:4, Rachimovová (Rus.) - Andreescová (Kan.) 6:7 (6:8), 6:0, 6:1, Cristianová (Rum.) - Tjenová (Indon.) 4:6, 6:4, 7:6 (8:6), Osoriová (Kol.) - Stephensová (USA) 6:4, 6:1, Jastremská (Ukr.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:2.
