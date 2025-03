"Chci s ním normální zápas". Menšík promluvil o bitvě s rivalem a nadchl sebevědomím

Jsou to dvě jména, o kterých se v souvislosti s novou tenisovou generací mluví nejčastěji. Jakub Menšík a Joao Fonseca. Čech a Brazilec. Dva teenageři, kteří vlétli do světové špičky bez respektu k velkým hvězdám a rychle se posouvají vzhůru. Rodák z Prostějova nyní nadchl média v Dominikánské republice, když ukázal velké sebevědomí.

Po sérii velkých turnajů a průniku do první padesátky žebříčku si český mladík zase odskočil na zastávku Challenger Tour do Dominikánské republiky, aby nabral nějaké zápasy navíc.

Na podniku při pobřeží Karibiku minulý týden nakonec dokráčel do semifinále, ale více než svými výkony možná zaujal sebevědomým rozhovorem se Sebastiánem Varelou pro server Claytnnis.com.

Menšík v něm neskrýval smělé plány. "Chci být světovou jedničkou a vyhrát všechny čtyři grandslamy," prozradil v textu, který pak hojně citovala i jiná zahraniční média.

"Aktuálně nejlepší teenager na okruhu chce kráčet ve šlépějích Federera, Nadala či Djokoviče," napsal například web televizní stanice Eurosport.

Varelu ovšem zajímala rodící se rivalita mezi ním a osmnáctiletým mladíkem z Brazílie Joaoem Fonsecou, který vedle Menšíka patří k nejnadějnějším teenagerům světového tenisu. Oba způsobili poprask na uplynulém Australian Open, kde shodně vyřadili z prvních kol hráče Top10.

Český tenista si je moc dobře vědom toho, že jestli na okruhu bude mít v budoucnu svého arcirivala, bude to nejspíš právě o rok mladší Fonseca.

Jejich společný příběh začal už v prosinci na turnaji NextGen Finals, kde se utkali ve skupině a Menšík prohrál až po dramatické bitvě s pěti tie-breaky.

"Byl to dobrý zápas, samozřejmě s jinými pravidly, než jsme zvyklí. Chtěl bych s ním normální zápas, kde to nebude jen o zkrácených hrách. To by bylo zajímavé," přeje si český tenista.

Na jejich souboje se těší i tenisoví odborníci, protože jsou hlavními ambasadory nové generace a přitom každý má trochu jiné zbraně. Zatímco Menšík těží ze své výšky přes 190 centimetrů a disponuje dělovým servisem, Fonseca je pověstný dělovým forhendem a agresivním pojetím hry.

"Hodně se mu teď daří, už vyhrál první turnaj ATP. Je na dobré cestě a jsem natěšený, že si proti němu zahraju i další zápasy," libuje si Menšík.

Český mladík je velkým obdivovatelem Novaka Djokoviče, ale neodvažuje si tvrdit, že jeho generace bude mít svou vlastní velkou trojku světového tenisu, jakou se Srbem tvořili i Nadal s Federerem.

"Každá nová generace přinese tenisu něco nového. Velká trojka dominovala na okruhu 20 let. To je šílené. My jsme teprve na začátku. Ale jestli jsem postřehl nějaký trend, tak je to důraz na fyzickou kondici," uvedl Menšík.

Na Challengeru v Punta Cana některé prvky z fyzicky náročné hry prostějovský hráč rozhodně ukázal a některá videa obletěla svět sociálních sítí.

Piece by piece, Mensik builds his defense. Czech-Mate for his opponents ! 🇨🇿♟️



pic.twitter.com/3QKo6TrgtS — Fungiball.io 🎾 (@Fungiball_off) March 13, 2025

Nyní už se český mladík chystá na podnik v Miami, kde v prvním kole čeká španělský veterán Roberto Bautista-Agut.