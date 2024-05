Švédové znovu váleli, Švýcaři s Rakušany sehráli v Praze divokou přestřelku

Švédští hokejisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Polsko 5:1, po dvou utkáních mají plný počet šesti bodů a jsou v čele skupiny B. Dvěma góly a asistencí se na výhře nad nováčkem mezi elitou podílel obránce Erik Karlsson.

Vysoce favorizovaní Seveřané byli od začátku zápasu herně lepší, i Polsko ale mělo šance. Po první Lundeströmově příležitosti mohl otevřít skóre Pas, brankáře Gustavssona ale nepřekonal.

Ve 4. minutě se Švédsko dostalo do vedení, když si přihrávku Marcuse Johanssona nešťastně srazil do branky Kruczek. Vyrovnat mohl Kolusz, ale v koncovce neuspěl a vzápětí překonal brankáře Zabolotného Raymond, který potrestal polskou chybu v rozehrávce.

Švédové v sestavě s 17 hráči z NHL vědomi si své herní převahy v klidu kombinovali, měli jednoznačnou střeleckou převahu, zároveň se ale příliš netlačili do zakončení.

Na začátku druhé třetiny mohli snížit Dziubiński, Krezolek nebo Zygmunt, ani jeden z nich však vydařenou polskou pasáž gólově nezúročil. Ve 33. minutě přidal třetí švédskou branku tvrdou střelou k tyči obránce Karlsson.

Ve 43. minutě se Polsku podařilo snížit, když chybu favorita v rozehrávce potrestal Lyszczarczyk. Útočník, který byl v minulosti dvě sezony hráčem Třince a dříve působil i v mládeži v Chomutově, překonal Gustavssona nahozením zpoza branky.

Více zdramatizovat duel ale Poláci nedokázali. Při dvojnásobném trestu Górnyho naopak překonali Zabolotného Burakovsky a Karlsson.

Švýcar Hischier nasázel hattrick

Švýcarští hokejisté zdolali na mistrovství světa v Praze Rakousko 6:5 a mají na druhém místě skupiny A ze dvou utkání plný počet bodů stejně jako vedoucí Kanada. O jejich výhře rozhodl v čase 59:09 v přesilové hře útočník Nico Hischier, který dovršil hattrick. Celkem si připsal čtyři body.

Stejně jako kapitán vítězů Roman Josi, jenž dvakrát skóroval a u dvou gólů asistoval. Švýcaři, kteří budou v pondělí od 20:20 dalším soupeřem české reprezentace, využili v utkání pět početních výhod.

Vedení se ale ujali Rakušané v čase 4:15, kdy Marco Rossi vyhrál v pravém kruhu vhazování na Clementse Unterwegera, který překonal Reta Berru střelou k pravé tyči. V 15. minutě zvýšil Paul Huber, který u pravé tyče zpoza branky skóroval o beton švýcarského gólmana. Tým kouče Patricka Fischera odpověděl za 75 sekund v přesilovce pěti proti třem díky trefě Josiho.

Po 108 vteřinách vrátil střelou z pravého kruhu do bližšího horního rohu Berrovy branky Rakušanům dvougólový náskok Lukas Haudum. Za 38 sekund snížil po Josiho přihrávce z brankoviště Hischier. V polovině druhé třetiny při další přesilovce pěti proti třem vyrovnal po dorážkách Andrese Ambühla Josi. Za 13 vteřin po přihrávce Svena Andrighetta otočil stav Ken Jäger. V 35. minutě vyrovnal v přesilové hře těsně před vypršením trestu Deana Kukana svým druhým gólem v utkání Haudum.

Do třetí třetiny nahradil Berru ve švýcarské brance Akira Schmid a hned po 43 sekundách vrátil Švýcarům vedení střelou z mezikruží Hischier. V 53. minutě nahodil puk přes clonu od modré čáry Baumgartner a gólmanovi New Jersey propadl přes lapačkou do branky. Otočit skóre zase ve prospěch Rakušanů mohl Rossi, ale Schmid zasáhl. Při vyloučení Bernda Wolfa rozuzlil zápas Hischier, který objel branku a u levé tyče zasunul puk za Davida Kickerta.

Mistrovství světa v hokeji:

Skupina A (Praha):

Rakousko - Švýcarsko 5:6 (2:1, 2:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 5. Unterweger (Rossi), 15. P. Huber (Rohrer), 22. Haudum (Zwerger, Unterweger), 35. Haudum (Unterweger, M. Huber), 53. Baumgartner (Maier, Strong) - 16. Josi (Loeffel, Ambühl), 23. Hischier (Josi, Loeffel), 30. Josi (Ambühl, Hischier), 30. Jäger (Andrighetto, Kukan), 41. Hischier (Kurashev, Niederreiter), 60. Hischier (Josi, Ambühl). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Vikman (Fin.) - Gustafson (USA), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 6:3. Využití: 2:5. Diváci: 13.512.

Rakousko: Kickert - Zündel, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Stapelfeldt, Brunner - Schneider, T. Raffl, Nissner - Zwerger, Rossi, M. Huber - Ganahl, Baumgartner, Haudum - Wukovits, Rohrer, P. Huber. Trenér: Bader.

Švýcarsko: Berra (41. Schmid) - Glauser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Loeffel, Marti, Fora, Jung - Thürkauf, Hischier, Kurashev - Andrighetto, Niederreiter, Jäger - Simion, Senteler, Herzog - Ch. Bertschy, Ambühl, Scherwey. Trenér: Fischer.

Skupina B (Ostrava):

Švédsko - Polsko 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. M. Johansson (Hedman, Karlsson), 7. Raymond (Kempe), 33. Karlsson (Burakovsky, M. Johansson), 55. Burakovsky (Dahlin, Olofsson), 56. Karlsson (Hedman, Gustavsson) - 43. Lyszczarczyk. Rozhodčí: Tscherrig (Švýc.), Campbell - Wyonzek (oba Kan.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 8425.

Švédsko: Gustavsson - Brodin, Dahlin, Karlsson, Hedman, Pettersson, Heed - Raymond, Eriksson Ek, Kempe - Burakovsky, Holmberg, M. Johansson - Zetterlund, Lundeström, Olofsson - Frödén, L. Johansson, Grundström - Friberg. Trenér: Hallam.

Polsko: Zabolotny - Kolusz, Wanacki, Kruczek, Wajda, Bryk, Górny, Kostek, Dronia - Wronka, Pasiut, Zygmunt - Michalski, Dziubinski, Krzysztof Macias - Fraszko, Pas, Lyszczarczyk - Krezolek, Walega, Urbanowicz. Trenér: Kaláber.