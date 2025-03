Švancara: Panák se Zeleným připomínají Ronalda. Chytila nevnímám jako zákeřného hráče

"Chytila nevnímám jako zákeřného hráče. Lehce ho však podezírám, že chtěl brankáři zákrok znepříjemnit," říká bývalý útočník Petr Švancara o klíčovém okamžiku derby v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.

V derby sice Sparta zvítězila, na získání titulu to vůbec žádný vliv nemá. Slavia je na takové situace připravena, ví, co má dělat, jak reagovat.

Desetibodový náskok je nadále komfortní, důležité bude, aby na vítěznou vlnu najela hned v domácím utkání s Jabloncem.

Na druhou stranu by Sparta musela všechno vyhrát včetně nadstavby, což také nebude jednoduché.

Výhra je ovšem pro Letenské velkým přínosem, pro jejich ego. Rivalita je obrovská, derby je vždy emotivně vypjaté. Vždycky mezi sebou budou mít týmy specifickou štengrovačku.

Čeká nás ještě jedno v nadstavbě, uvidíme, kdo se nakonec bude smát. Ale myslím, že boj o titul je rozhodnutý.

Slavii postihly dva zásahy, nejprve se zranil Diouf. Trenér Jindřich Trpišovský jde do každého utkání s nějakou strategií, nějakou vizí. Jak soupeře rozběhat, doplňovat se, centrovat ze stran, má to vždy naplánované a vychází mu to. Ví, co dělá. Každý zásah je pak nepříjemný.

Mnohem bolestivější však bylo, že brzy vypadl také útočník Mojmír Chytil, navíc šlo mužstvo do oslabení. To byl klíčový moment.

Chytila nevnímám jako zákeřného hráče, nemám ho tak hozeného. Lehce ho podezírám, že chtěl brankáři zákrok znepříjemnit. My útočníci to tak dělali, trochu gólmana štrejchnout, kopnout ho do těla, do ruky, ale určitě ne do hlavy či dokonce do obličeje. Ani Mojmír ho rozhodně zranit nechtěl.

Ale dneska video objeví všechno, červenou si rozhodčí snadno obhájí. Souhlasím, také jsem to viděl tak, že druhou nohu tam nechával záměrně.

Slávisti se sice cítí poškozeni, že to Chytil neudělat úmyslně, ale já říkám - podívejte se na to ze druhé strany, nechtěl bych, aby takhle někdo šel do brněnského gólmana.

Chorého přihrávka šla do míst, kde se může stát cokoli. Vlastní gól, brankáři míč vypadne, útočník tam musí jít.

Určitě se z toho poučí, do budoucna si vyhodnotí, že tyto situace musí řešit jinak. Je o jednu zkušenost bohatší.

Každopádně vyloučení vždy zápas zasáhne, oslabený se víc soustředí na bránění. Tým, který je v početní převaze, naopak cítí výhodu, kterou chce využít.

Ivanu Schranzovi, který přišel za Dioufa, se tohle derby nepovedlo. Je to skvělý fotbalista, to prokázal mnohokrát i na Euru. Někdy vlítnete do utkání, dáte gól, povede se vám přihrávka, dobrý centr, skluz, nějaká akce. Navíc je to ofenzivnější hráč, který kouká především dopředu. Po Chytilově vyloučení Slavia musela však způsob hry změnit.

Druhý gól jde za ním. Kluci jako on mají ve zvyku všechno řešit fotbalově, jsou šikovní, techničtí. Chtěl nahrát Holešovi, jiný frajer by míč odkopl někam daleko pryč. Kdežto slávisti si i ve složitých situacích nahrávají, dokazují svou vyspělost a sebevědomí. To měl v úmysl i Schranz. Pravda však je, že ho zápas nečapl v optimálním rozpoložení.

Poprvé v ročníku dostala Slavia dva góly. První po standardce, ale ty má Sparta nesmírně silné. Zelený a Panák mají obrovský výskok, brutální, jen jsem čučel, připomínají mi Ronalda.

Druhý gól byl darovaný, Lukáš Haraslín to však krásně trefil na přední tyč, to také každý nedokáže. Ale že by Slavia měla průchodnou obranu a měla by se jí v dalších zápasech sypat, to vůbec.

Poprvé ani jednou nevystřelila na branku. Připomínám, že hrála přes hodinu v deseti a soustředila se na obranu, do té doby však náznaky dobrého zakončení měla. V nadějné pozici při přečíslení pálil Zafeiris těsně vedle, ostatně i Chytilovo vyloučení přišlo při slibné útočné akci.

Sparta se dostala na druhou pozici, určitě se jí remíza Plzně v Pardubicích moc líbila. Ztráta konkurenta jí pomohla, teď jede do Liberce, který je všelijaký.

S remízou v podještědském derby je spíš spokojený, teď přivítá Spartu. Plzeň v Pardubicích bod získala. Brankář Martin Jedlička předvedl fantastické zákroky, domácí se na favorita moc dobře připravili. Kdyby vyhráli, a byli od toho kousek, byla by to pro ně výborná vzpruha v boji o záchranu.

Ještě bych pochválil Baník. Má nyní šest nebo sedm borců ve vynikající formě i směrem k reprezentačnímu dresu.

I když v Mladé Boleslavi prohrával, pořád si hrál to svoje. Vyhrál neskutečnou trefou z přímého kopu Michala Kohúta, kdy nádherně míč zamotal, dlouho jsem nic takového neviděl. Nechytatelná střela, krásně to zavrtal do šibenice. Chci mu za to poděkovat.