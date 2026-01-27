Suverénní Sabalenková má nakročeno ke třetímu titulu v Melbourne, je v semifinále

Běloruská tenistka a světová jednička Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do semifinále Australian Open. Osmnáctiletou Američanku Ivu Jovicovou dnes porazila jasně 6:3, 6:0. Přiblížila se tak v Melbourne možnému třetímu titulu za poslední čtyři roky.
Sedmadvacetiletá Sabalenková vyhrála i desátý letošní zápas bez ztráty setu. Před Australian Open triumfovala na turnaji v Brisbane. V Melbourne vyhrála 25. z posledních 26 zápasů.
Šampionka z let 2023 a 2024 chce napravit loňský finálový nezdar, kdy prohrála s Američankou Madison Keysovou.
Sabalenková přehrála nasazenou devětadvacítku Jovicovou za hodinu a půl. V počtu vítězných míčů ji porazila 31:12. Odvrátila všech pět brejkbolů.
V prvním setu dotáhla rodačka z Minsku brzké vedení 3:0. Ve druhé sadě povolila Jovicové pouze 11 fiftýnů a nadělila ji kanára.
"Tyhle teenagerky mě teď dobře testovaly," řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková, která vyřadila v předchozích kole i devatenáctiletou Victorii Mbokovou z Kanady.
"Nekoukejte na výsledek, nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Iva hrála neuvěřitelný tenis a donutila mě hrát o level výš," uvedla Sabalenková.
V boji o finále narazí příště na jinou Američanku Coco Gauffovou, nebo Ukrajinku Elinu Svitolinovou.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále: Sabalenková (1-Běl.) - Jovicová (29-USA) 6:3, 6:0.
