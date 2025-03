Český supertalent se propadá i po výměně. Parťák líčí: Lidé jsou nervózní, ale...

Je nejvýše draftovaným českým hokejistou za posledních sedm let. Ani ve třetí sezoně po dražbě nadějí, v níž skončil šestý, však David Jiříček nastálo nepronikl do zámořské NHL. Spíš udělal krok zpět. Nepomohla ani změna klubu.

Z dřívější slabiny je přednost. Podobná slova chvály proudila na adresu českých obránců na posledních mládežnických šampionátech.

Na úrovni NHL se to ale zatím projevilo jen v draftu. Do statistik aktuálního ročníku promluvili - stejně jako v tom minulém - pouze čtyři čeští beci. Jmenovitě Filip Hronek, Radko Gudas, Jan Rutta a David Jiříček.

Pravidelně navíc nastupují jen první tři.

Jiříček se přitom v předchozí základní části pomalu zbavoval nálepky farmáře. V nižší AHL odehrál 29 zápasů, zatímco v hlavním týmu Columbusu 43.

Ve stávající sezoně měl přijít definitivní průlom. Jiříček se ale ke své nespokojenosti znovu ocitl na hraně sestavy, což na konci listopadu vyústilo ve výměnu do Minnesoty. Opačným směrem putoval naditý balíček včetně volby v prvním kole draftu.

Kdo čekal, že v nové destinaci přijde okamžitý rozkvět, zmýlil se. Jiříček zatím nastoupil za Minnesotu jen šestkrát. Dosáhl sice na ucházející zápis 1+1 a čtyřikrát vystřelil, ale ve hře v průměru trávil jen 13 minut. Pro srovnání - před rokem měl v Columbusu ice time 14:36.

"Myslím, že jsem odehrál slušné zápasy. Trenérům jsem ukázal, že do NHL patřím," citoval nedávno Jiříčka online deník The Athletic.

Minnesota však 21letého Čecha drží především na farmě v Iowě, kde odehrál 27 zápasů se statistikou 0+7 (v záložním týmu Columbusu měl bodový průměr skoro třikrát vyšší).

Na začátku března povýšil do hlavního mužstva, ale jen kvůli zranění zkušeného Jonase Brodina. Jako pojistka pro případ, že by odpadl někdo další. To se ale nestalo. Celý třítýdenní pobyt tak strávil v roli zdravého náhradníka, kterou dobře zná z Columbusu. Trénoval, jenže nehrál.

"Snažím se na sobě pracovat. Je hezké být v NHL, koukat na zápasy a brát tolik peněz, jako hokejista však chcete hrát zápasy. Nechcete být každý den v posilovně. Já tedy určitě ne. Ale musím. Musím si tím projít a počkat si na šanci," líčil Jiříček nedlouho před odesláním zpět na farmu.

V NHL pobíral poměrnou částku z ročního platu kolem milionu dolarů, na farmě je to necelých 83 tisíc.

Nováčkovský kontrakt s těmito podmínkami vyprší Jiříčkovi po příští sezoně. Proto bude tak důležitá.

Pokud nepřijdou výměny, čeká českého obra víceméně to samé, co teď. V hierarchii pravé strany obrany jsou před ním jeden z nejlepších mladých obránců současnosti Brock Faber, kapitán Jared Spurgeon a další veterán Zach Bogosian, z farmy dotírá třeba krajan David Špaček. Všem pokračuje smlouva.

Zatím Jiříček, jehož Columbus vyměnil i kvůli nespokojenosti s bruslařskými dovednostmi při defenzivní práci, není na dobré cestě.

Před rokem byl podle žebříčku The Athletic 34. nejnadějnějším hráčem ligy do 23 let, teď stojí až na 65. místě, mimochodem i za svým mladším bratrem Adamem, který je 54.

V Minnesotě však nad obavami převládá trpělivost.

"Je to dobrý hokejista," spustil o Jiříčkovi minnesotský útočník Brendan Gaunce, který si s Čechem zahrál už v Columbusu. "Média si myslí, že když jste celková šestka draftu, musíte mít úspěch hned. Roli ale hraje spousta faktorů, zvlášť pro příchozího Evropy. Angličtina není vaším mateřským jazykem, jste na novém místě, pryč od rodiny. Hokej je jiný, trénuje se jiným stylem…"

"Pokud sledujete Davidovy zápasy, víte, že má obrovský talent. Teď tvrdě pracuje na tom, aby se dostal na další úroveň. Je mu 21 let. Lidé jsou nervózní, že nenaplní očekávání, ale je ve věku, kdy by jinak zrovna vyšel z vysoké školy nebo by tam ještě studoval," připomněl Gaunce, že je předčasné Jiříčka odepisovat.