Superpočítač zajímavě natipoval šance Česka. Stroje se občas sakra seknou, varuje Koubek

Trenér Miroslav Koubek by na nadcházejícím mistrovství světa v Americe považoval za úspěch, pokud by čeští fotbalisté postoupili ze skupiny do vyřazovací fáze. Do začátku turnaje chce mužstvo oproti úspěšnému březnovému play off herně posunout, kombinační styl tiki-taka s ním ale rozhodně předvádět nebude.
Krátce po úspěšné březnové baráži přisoudil speciální superpočítač po detailní simulaci všech výsledků závěrečného turnaje českému celku možná trochu překvapivě vysokou, zhruba sedmdesátiprocentní šanci na postup ze skupiny. V ní Koubkovi svěřenci změří síly s Koreou, Jihoafrickou republikou a spolupořadatelem Mexikem. Do vyřazovací fáze projdou první dva týmy z každé skupiny a osmička nejlepších mužstev z třetích míst.
"Tohle neberu jako nějakou důležitou bernou minci, to jsou prognózy. Kéž by to tak bylo. To bych byl spokojený, nebránil bych se tomu. Ale že bych tomu přikládal váhu? Pravda leží na hřišti. Už mnohokrát se ty počítače, co to vychrlí, sakra sekly. Teď by se ale nemusely seknout," řekl Koubek s úsměvem.
Český tým se představí na mistrovství světa po 20 letech a podruhé v samostatné historii, v roce 2006 v Německu neprošel do vyřazovací fáze. "Skupina je velice těžká. I vzhledem ke klimatickým podmínkám, které tam budou panovat, a adaptaci na ně. Někdo ji má větší, někdo absolutní, někdo žádnou nebo minimální," poznamenal Koubek.
"My nemáme splněno. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme jen zúčastnit. Ale že jedeme s cílem postoupit. Že si to nejdeme nějak užít, to je takové české slovo. To nedovolím. Úspěch by asi byl, kdybychom z té skupiny postoupili," mínil čtyřiasedmdesátiletý trenér.
Po prosincovém převzetí reprezentace dovedl v březnových zápasech play off mužstvo k dvěma výhrách po penaltovém rozstřelu nad Irskem a Dánskem. "Určitě bychom to chtěli posunout trošku víc herně, to je jasné. Moje maličkost přišla k mužstvu a jdu dvakrát do ostrého zápasu. Žádné přípravné zápasy. Mexiko jich za minulý rok sehrálo asi sedmnáct. To jsou věci, které jsou dané. Máme nějaké soupeře, kteří jsou vynikající, nadmořská výška a tak dále," podotkl Koubek.
"Budeme mít větší prostor pro trénink a mužstvo posunete jen tréninkem, ničím jiným. Před přípravným utkáním s Kosovem máme zase jen dva dny, ale před ostrými zápasy pak už bude samozřejmě větší prostor popracovat. Tu vizi máme. Ale jestli si myslíte, že budeme hrát tiki-taku, tak to ne. To neumíme," doplnil kouč, který do konce září vedl Viktorii Plzeň.
Fakultní nemocnice Bulovka má další volné kapacity pro izolaci osob s podezřením na ebolu a další nebezpečné nákazy, drží je pro české občany. ČTK to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Nafta v Česku za uplynulý týden opět zlevnila, kdežto benzin po předchozím zlevnění zdražil. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stoupla v průměru o 31 haléřů na 42,84 koruny za litr, cena nafty klesla o 40 haléřů na 40,96 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Tenistka Karolína Muchová vstoupí do Roland Garros proti Rusce Anastasiji Zacharovové. Linda Nosková se utká s Mariou Sakkariovou z Řecka. Jiří Lehečka narazí v 1. kole na Pabla Carreňa. Jakub Menšík se utká s Titouanem Droguetem a Tomáše Macháče čeká Zizou Bergs.
Ústecký krajský soud dnes poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku, na 15 let do vězení. Tento celkový trest je i za předchozí znásilnění jiných žen. Rozsudek zatím není pravomocný.
Evropský policejní úřad Europol ve čtvrtek spustil novou kampaň, jejímž cílem je najít nejhledanější evropské zločince, kteří nadále unikají spravedlnosti. Na kampani se podílejí úřady 11 zemí včetně Česka