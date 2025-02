Půjdu si ducnout, prohlásila unavená Ledecká po povedeném super-G

Spodní pasáž, která dnes v superobřím slalomu na mistrovství světa připravila Ester Ledeckou o šanci na medaili, byla jiná než loni v březnu, kdy v Saalbachu v této disciplíně triumfovala ve Světovém poháru.

Česká lyžařka po závodě řekla, že jsou rovněž jiné podmínky a současná hodně promrzlá trať jí tolik nesedí. Ve svém prvním závodě na tomto MS skončila sedmá.

Právě spodní pasáž, v níž Ledecká ztratila šest desetin a měla až 21. čas, byla jediným úsekem, který se v superobřím slalomu změnil. Česká hvězda po závodě přemítala, že zde možná jela "snowboardovou stopu".

"Pak jedu moc 'kulatě'. Na snowboardu musíte jet 'kulatě', tam to funguje jinak, máte jenom dvě hrany," přiblížila.

Sportovní ředitel alpských disciplín Jan Fiedler viděl klíčový problém na skoku před poslední strmou částí.

"Skočila moc doprava, trošku ztratila rychlost. To je vidět na mezičasech. Všude jela s nejlepšíma, ale poslední mezičas měla s výraznou ztrátou. Bylo to o téhle jedné chybě, zbytek jízdy byl naprosto perfektní," řekl.

V Saalbachu je sice slunečné, ale zejména v noci velmi mrazivé počasí, což přináší hodně tvrdou trať.

"Kopec je promrzlý, hodně ledovatý. Bojujeme trošku s jinými podmínkami (než loni). Nevím, jestli jsem jezdec těchto hodně tvrdých kopců. Pořád se to ještě učím, myslím, že mi to docela půjde. Musím si na to zvyknout," uvedla Ledecká.

Ani fyzicky jí dnes nebylo nejlépe. "Dneska se od rána necítím moc dobře, jsem ráda, že jsem tady mohla být, že můžu takhle závodit. Včera po tréninku jsem byla hodně unavená, asi na mě něco trochu leze," uvedla.

Řešila to s německým lékařem Florianem Müllerem, který jí občas pomáhá i na Světových pohárech.

"Dal mi vitamíny, co se taky vůbec dá s ohledem na doping. Snažili jsme se tu virózku zabrzdit, doufejme, že se nám to povedlo. Ale přes noc jsem toho moc nenaspala a teď jsem taková trošku unavená, půjdu si ducnout," plánovala Ledecká

V pátek ji čeká třetí trénink sjezdu. "Je dobré, že můžu jet ještě ve volnějším rytmu, pak to znova nakopnu," dodala Ledecká. Závod ve sjezdu mají lyžařky naplánovaný na sobotu.