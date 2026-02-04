Nezastavitelný Šulc. Soupeři ho faulovali, i tak režíroval rozhodující branku

Český fotbalista Pavel Šulc pomohl Lyonu gólovou asistencí k výhře 2:0 nad Lavalem a postupu do čtvrtfinále Francouzského poháru. Proti druholigovému soupeři odehrál celý zápas, jeho spoluhráč Adam Karabec byl vystřídán v 63. minutě.
Lyon prolomil obranu soupeře až v 80. minutě. Šulc vyvezl míč středem hřiště, ustál kontakt se dvěma faulujícími protihráči a posunul míč na Endricka, který se zpoza vápna trefil nechytatelně pod břevno.
Host z Realu Madrid rozhodl vítěznou brankou už minulé kolo proti Lille. I druhý střelec byl stejný, v nastavení pojistil postup Moreira.
Rusko by k dobytí východu Ukrajiny muselo obětovat osm set tisíc vojáků, tvrdí Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je přesvědčený, že pokud by Rusko chtělo dobýt východ Ukrajiny, muselo by obětovat dalších 800 tisíc vojáků. "Potřebovali by na to minimálně dva roky s velmi pomalým postupem. Podle mého názoru tak dlouho nevydrží," míní představitel země, jejíž vyjednavači se účastní třístranných americko-rusko-ukrajinských jednání. Řekl to v rozhovoru s televizí France 2.
Z Minnesoty do Itálie? Trump stáhne téměř čtvrtinu federálních imigračních agentů
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil ve středu zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Vláda jich tam původně vyslala přes tři tisíce. Dvě třetiny tvořili agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ti budou působit i na zimních olympijských hrách v Itálii. Nakonec však budou jen na diplomatických misích USA.
Výměna superhvězdy. Panarin po letech opouští newyorské Rangers
Ruský hokejový útočník Artěmij Panarin bude v NHL nově hrát za Los Angeles, které jej získalo z New Yorku Rangers. Opačným směrem putují nadějné křídlo Liam Greentree a podmíněná volba ve třetím kole draftu. Informoval o tom server ESPN.
Argentina požádala Spojené státy o vydání venezuelského exprezidenta Madura
Argentinská justice vyšetřuje sesazeného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura ze spáchání zločinů proti lidskosti. Proto požádala Američany o jeho vydání, informovala ve středu agentura AFP. Maduro je zadržován ve Spojených státech, které se ho začátkem ledna zmocnily při vojenské akci v Caracasu.
Tony bojuje s mrazem i raketami. Záběry ukazují, jak se zoo v Kyjevě mění v pevnost
Ukrajinu trápí v posledních týdnech tvrdé mrazy a výpadky dodávek tepla kvůli ruským náletům na energetickou síť. Jedné z nejtěžších zkoušek za dobu své existence čelí i kyjevská zoologická zahrada, která bojuje o životy tisíců zvířat pomocí generátorů a kamen na dřevo. Potýká se i s nedostatkem personálu, který bojuje na frontě.