Benative
4. 2. Jarmila
Sport

Nezastavitelný Šulc. Soupeři ho faulovali, i tak režíroval rozhodující branku

ČTK

Český fotbalista Pavel Šulc pomohl Lyonu gólovou asistencí k výhře 2:0 nad Lavalem a postupu do čtvrtfinále Francouzského poháru. Proti druholigovému soupeři odehrál celý zápas, jeho spoluhráč Adam Karabec byl vystřídán v 63. minutě.

Pavel Šulc v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu LyonuFoto: Reuters
Lyon prolomil obranu soupeře až v 80. minutě. Šulc vyvezl míč středem hřiště, ustál kontakt se dvěma faulujícími protihráči a posunul míč na Endricka, který se zpoza vápna trefil nechytatelně pod břevno.

Host z Realu Madrid rozhodl vítěznou brankou už minulé kolo proti Lille. I druhý střelec byl stejný, v nastavení pojistil postup Moreira.

Podívejte se na vydřenou asistenci Pavla Šulce:

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto ze 6. ledna 2026.
ŽIVĚRusko by k dobytí východu Ukrajiny muselo obětovat osm set tisíc vojáků, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je přesvědčený, že pokud by Rusko chtělo dobýt východ Ukrajiny, muselo by obětovat dalších 800 tisíc vojáků. "Potřebovali by na to minimálně dva roky s velmi pomalým postupem. Podle mého názoru tak dlouho nevydrží," míní představitel země, jejíž vyjednavači se účastní třístranných americko-rusko-ukrajinských jednání. Řekl to v rozhovoru s televizí France 2.

Federální imigrační agenti v Minnesotě. Foto z 24. ledna 2026.
ŽIVĚZ Minnesoty do Itálie? Trump stáhne téměř čtvrtinu federálních imigračních agentů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil ve středu zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Vláda jich tam původně vyslala přes tři tisíce. Dvě třetiny tvořili agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ti budou působit i na zimních olympijských hrách v Itálii. Nakonec však budou jen na diplomatických misích USA.

Venezuelského prezidenta Nicoláse Madura unesli Američané začátkem ledna. Teď jeho vydání žádá Argentina.
Argentina požádala Spojené státy o vydání venezuelského exprezidenta Madura

Argentinská justice vyšetřuje sesazeného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura ze spáchání zločinů proti lidskosti. Proto požádala Američany o jeho vydání, informovala ve středu agentura AFP. Maduro je zadržován ve Spojených státech, které se ho začátkem ledna zmocnily při vojenské akci v Caracasu.

Gorila Tony v kyjevské ZOO
Tony bojuje s mrazem i raketami. Záběry ukazují, jak se zoo v Kyjevě mění v pevnost

Ukrajinu trápí v posledních týdnech tvrdé mrazy a výpadky dodávek tepla kvůli ruským náletům na energetickou síť. Jedné z nejtěžších zkoušek za dobu své existence čelí i kyjevská zoologická zahrada, která bojuje o životy tisíců zvířat pomocí generátorů a kamen na dřevo. Potýká se i s nedostatkem personálu, který bojuje na frontě.

