Gól po odpískání? Pro mě naprosto nepochopitelné, čílil se mladoboleslavský kouč Král

Hokejisté Mladé Boleslavi cítí křivdu kvůli rozhodnutí sudích Reného Hradila a Romana Mrkvy při brance královéhradeckého Davida Šťastného na 3:3 v dnešním třetím utkání čtvrtfinále play off extraligy, v kterém nakonec Bruslařský klub s Mounfieldem doma po ztrátě vedení 3:1 prohrál 3:4. Východočeši tak snížili v sérii na 1:2 na zápasy.

Šťastný po odpískání hokejkou vyšťoural puk, který měl brankář Dominik Furch mezi nohama a skóroval. Sudí gól po kontrole u videa uznali. Středočeši se na svém webu proti rozhodnutí ohradili.

"BK Mladá Boleslav důrazně protestuje proti způsobu posouzení situace předcházející vyrovnávací brance Hradce Králové na 3:3 ve třetím čtvrtfinálovém utkání. Rozhodnutí rozhodčích po posouzení situace na videu je zcela v rozporu s výkladem pravidel, který byl brankářům před sezonou představen. Očekáváme kvalifikované posouzení od kompetentních osob. Žádáme o prověření této sporné situace v souladu s pravidly, nikoliv pouze alibistickou obranu z našeho pohledu zjevně nesprávného rozhodnutí, které ovlivnilo významným způsobem průběh zápasu," uvedli zástupci mladoboleslavského klubu.

Kouč Mladé Boleslavi Richard Král byl přesvědčený, že gól neměl platit. "Gól na 3:3 je za mě pořád naprosto nepochopitelný, protože si myslím, že v pravidlech je, že pokud rozhodčí zapíská, tak jestli hráč dopraví potom kotouč do brány, tak by neměl platit. Jsou tam určitě možnosti takové, že když ten kotouč klouže do brány, on by ho neviděl a on pak doklouzal do brány, tak si myslím, že se uznat asi dá. Tohle si myslím, že se uznat nemůže," uvedl Král na tiskové konferenci

"Ale samozřejmě rozhodčí jsou asi kvalifikovanější a chytřejší, takže asi rozhodli správně. Nevím. Myslím si, že když by byla střela, Dominovi (Dominikovi Furchovi) to propadlo, kotouč doklouzal do brány a rozhodčí to neviděl a písknul, tak se to asi uznává. To si myslím, že pravidlově je takhle. Pokud rozhodčí pískne, je hra přerušená, dopraví to hráč do brány, tak za mě ten gól nemůže být uznaný. Ale samozřejmě si myslím, že oni si to odůvodní, aby to bylo k jejich prospěchu. Na to jsme malí páni tady," podotkl Král.

Hned ale prohlásil, že protest asi nebude ničemu platný. "Co se s tím dá udělat… Zápas asi opakovat nebudeme, na to není čas. Oni si to nějak obhájí, nebo dostanou šest set korun pokutu a pojedeme dál. Zítra budou pískat někde jinde a jim se nic nestane. Kdyby to bylo jak ve fotbale, tak dostane flastr na tři měsíce a bude klid. A nebo řeknou, že to bylo správné rozhodnutí. Já nevím, já se v tom fakt nevyznám v těch pravidlech. Nebo myslím, že tady asi nikdo z nás se v tom nevyzná," prohlásil Král.

Furch byl po uznání gólu hodně rozčílený a zahodil láhev s pitím. Za 71 sekund jej překonal z levého kruhu Kevin Klíma a mladoboleslavský gólman vztekle zlomil hokejku o svou branku. "Všichni hráči jsou frustrovaní, bylo vůbec těžké je poslední tři minuty připravit na tu power play, že se s tím zápasem dá ještě něco dělat. Všichni cítili obrovskou křivdu. Máme celý den do zítřka na to se připravit a říct si k tomu něco. Půjdeme do toho odhodlaní a určitě ten zápas urveme," dodal Král.

Střelec branky Šťastný také slyšel písknutí, ale po následné konverzaci uvěřil, že by branka mohla platit. "Ale oni někdy pískají rozhodčí, někdy fanoušci. Já jsem prostě viděl volný puk a byl to gól. Já jsem jel za rozhodčím, že už pískal a on říkal že to nevadí. Tak jsem si říkal, že je to teda gól, protože puk byl volný," uvedl Šťastný.

"Dostal jsem puk do strany a tlačil se do brány. Furchíno to nějak chytl a já jsem udělal oblouk za bránu a viděl, že má puk mezi nohama a nemá ho přikrytý. Ten puk byl někde u kotníků a já jsem ho jenom vytáhl špičkou a dal gól. Pak se šli podívat a euforie. Gól. Víc asi nevím, co bych k tomu řekl. Já jsem viděl, že ten puk byl celou dobu volný a jenom jsem ho vytáhl," dodal Šťastný.