Stroj na góly Schick. Po další trefě se dělí o vedení v tabulce střelců

Patrik Schick se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu zajistil český útočník v domácím zápase vítězství 2:0 nad Lipskem. Bayer si připsal druhou ligovou výhru v sezoně a se sedmi body je v tabulce pátý.
Hoffenheim prohrál na hřišti nováčka z Paderbornu 1:3 a ve 4. kole potřetí nebodoval. Vladimír Coufal odehrál za poražené celé utkání, Adam Hložek 62 minut a Robin Hranáč zůstal nevyužitým náhradníkem.
Schick překonal brankáře Vandevoordta ve 44. minutě, poté co se svou slabší pravou nohou natáhl ve skluzu pro centr Gutiérreze a usměrnil ho k levé tyči.
Další branku mohl přidat v 64. minutě: po Mazově přihrávce se ocitl sám před Vandevoordtem, jenže belgický gólman si s jeho střelou bez přípravy poradil. Se čtyřmi trefami se Schick dělí o vedení v tabulce střelců se čtyřmi dalšími hráči.
"Mohl jsem dát ještě dva nebo tři góly," řekl nejlepší střelec české reprezentace posledních let. Po letním mistrovství světa však nečekaně kariéru v národním týmu ukončil. Dnes si pochvaloval dobrou formu Leverkusenu. "Bohužel ale teď přijde reprezentační přestávka," dodal pro streamovací platformu DAZN.
O druhý gól Leverkusenu se postaral v 57. minutě Gutiérrez. Na hranici pokutového území se dostal k odraženému centru a střelu protlačil do sítě i díky nešťastné teči obránce Bakua. Španělský bek přišel do Leverkusenu v létě z Neapole, během čtyř zápasů jednou skóroval a na tři branky přihrál.
Paderborn, jenž se vrátil mezi elitu po šesti letech, v poločase vedl o dvě branky díky trefám Castaňedy a Marina. Toho po centru Curdy neuhlídal Coufal, jenž předtím ještě za bezbrankového stavu tečovanou střelou trefil tyč. Hoffenheim po přestávce snížil rychlým kontrem, na jehož konci stál Daghim. Domácím ale výhru pojistil střídající Tigges hlavou.
Německá fotbalová liga - 4. kolo:
Leverkusen - Lipsko 2:0 (44. Schick, 57. Gutiérrez), Schalke - Elversberg 0:0, Paderborn - Hoffenheim 3:1 (30. Castaňeda, 42. Marino, 69. Tigges - 50. Daghim).
1.
Dortmund
4
4
0
0
9:2
12
2.
Bayern Mnichov
4
3
1
0
14:2
10
3.
Freiburg
4
3
1
0
12:3
10
4.
Augsburg
4
2
1
1
11:6
7
5.
Leverkusen
4
2
1
1
10:5
7
6.
Mohuč
4
2
1
1
10:6
7
7.
Elversberg
4
2
1
1
8:7
7
8.
Brémy
4
2
1
1
8:8
7
9.
Lipsko
4
2
0
2
9:5
6
10.
Frankfurt
4
1
2
1
9:10
5
11.
Schalke
4
1
2
1
3:4
5
12.
Paderborn
4
1
1
2
3:5
4
13.
Kolín nad Rýnem
4
1
1
2
6:9
4
14.
Hoffenheim
4
1
0
3
7:10
3
15.
Stuttgart
4
1
0
3
6:9
3
16.
Hamburk
4
1
0
3
2:13
3
17.
Union Berlín
4
0
1
3
4:17
1
18.
Mönchengladbach
4
0
0
4
6:16
0
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