Benative
31. 1. Marika
Sport

Strkanice, červená a porážka. Souček přihlížel, jak West Ham ztrácí vedení 2:0

Sport,ČTK

Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal zvítězil v Leedsu hladce 4:0, uspěl po třech kolech a zvýšil svůj náskok v neúplné tabulce na sedm bodů. Druhý Manchester City se v neděli představí na hřišti Tottenhamu, třetí Aston Villa přivítá Brentford. West Ham s Tomášem Součkem přišel o poločasové vedení 2:0 na hřišti Chelsea a gólem v nastavení prohrál 2:3.

Premier League - Chelsea v West Ham United
Vyhrocený závěr West Hamu a ChelseaFoto: REUTERS
Wolverhampton bez nemocného Ladislava Krejčího doma podlehl Bournemouthu 0:2.

Arsenal při rozcvičce přišel o zraněného Saku, jehož v sestavě nahradil Madueke. Mikelu Artetovi tato nucená změna nakonec vyšla, neboť Madueke se nejprve asistencí podepsal pod vedoucí gól Zubimendiho a následně si jeho centr z rohového kopu gólman Darlow srazil do vlastní branky.

Po přestávce využil nedůrazného bránění domácích Gyökeres a svým prvním ligovým gólem od 20. prosince zvýšil na 3:0. Švédský útočník v 75. minutě uvolnil místo na hrací ploše Gabrielu Jesusovi, jenž čtyři minuty před koncem zpečetil výsledek. Záložník hostů Rice tak vítězně oslavil svůj jubilejní 300. start v Premier League.

West Ham otevřel skóre v sedmé minutě, když Bowenův centr z pravé strany nikým netečovaný zapadl až za levou tyč Sánchezovy branky. "Kladiváři" překvapivé vedení v 36. minutě ještě zvýšili. Nizozemec Summerville potvrdil skvělou formu a prosadil se ve čtvrtém soutěžním utkání v řadě.

Hosté začali druhý poločas podobnou aktivitou, kterou se prezentovali v úvodním dějství, ale třetí gól z ní nevytěžili. Chelsea v 57. minutě vyrovnala zásluhou Joaa Pedra. Domácí poté soupeře téměř nepouštěli z vlastní šestnáctky, až v 70. minutě přišel vyrovnávací gól Cucurelly.

Hra se sice následně znovu vyrovnala, ale poslední slovo měl domácí kapitán Fernández, jenž v nastavení rozhodl tom, že tři body zůstaly v západním Londýně.

Frustrace hostů eskalovala v závěru nastavení, kdy nová posila z Fulhamu Adama Traoré vyprovokoval potyčku, během níž obránce West Hamu Todibo chytil Joaa Pedra kolem krku a byl vyloučen.

Chelsea vyhrála potřetí v řadě a poskočila na čtvrté místo. West Ham nebodoval po dvou vítězstvích a na místa znamenající záchranu ztrácí pět bodů.

Bournemouth porazil poslední Wolves brankami Kroupiho a Scotta a protáhl sérii bez prohry na čtyři zápasy. Wolverhampton stejně dlouho nezvítězil a na místa znamenající záchranu ztrácí 17 bodů.

Everton gólem Beta v 97. minutě zachránil remízu 1:1 na hřišti Brightonu. Ten se dostal do vedení zásluhou lednového navrátilce z Borussie Dortmund Pascala Grosse.

Anglická fotbalová liga - 24. kolo:

Brighton - Everton 1:1 (73. Gross - 90.+7 Beto), Leeds - Arsenal 0:4 (27. Zubimendi, 38. vlastní Darlow, 69. Gyökeres, 86. Jesus), Wolverhampton - Bournemouth 0:2 (33. Kroupi, 90.+1 Scott), Chelsea - West Ham 3:2 (57. Joao Pedro, 70. Cucurella, 90.+2 Fernández - 7. Bowen, 36. Summerville),

21:00 Liverpool - Newcastle.

Tabulka:

1.

Arsenal

24

16

5

3

46:17

53

2.

Manchester City

23

14

4

5

47:21

46

3.

Aston Villa

23

14

4

5

35:25

46

4.

Chelsea

24

11

7

6

42:27

40

5.

Manchester United

23

10

8

5

41:34

38

6.

Liverpool

23

10

6

7

35:32

36

7.

Fulham

23

10

4

9

32:32

34

8.

Everton

24

9

7

8

26:27

34

9.

Brentford

23

10

3

10

35:32

33

10.

Newcastle

23

9

6

8

32:29

33

11.

Sunderland

23

8

9

6

24:26

33

12.

Bournemouth

24

8

9

7

40:43

33

13.

Brighton

24

7

10

7

34:32

31

14.

Tottenham

23

7

7

9

33:31

28

15.

Crystal Palace

23

7

7

9

24:28

28

16.

Leeds

24

6

8

10

31:42

26

17.

Nottingham

23

7

4

12

23:34

25

18.

West Ham

24

5

5

14

29:48

20

19.

Burnley

23

3

6

14

25:44

15

20.

Wolverhampton

24

1

5

18

15:45

8

