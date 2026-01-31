Strkanice, červená a porážka. Souček přihlížel, jak West Ham ztrácí vedení 2:0

Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal zvítězil v Leedsu hladce 4:0, uspěl po třech kolech a zvýšil svůj náskok v neúplné tabulce na sedm bodů. Druhý Manchester City se v neděli představí na hřišti Tottenhamu, třetí Aston Villa přivítá Brentford. West Ham s Tomášem Součkem přišel o poločasové vedení 2:0 na hřišti Chelsea a gólem v nastavení prohrál 2:3.
Wolverhampton bez nemocného Ladislava Krejčího doma podlehl Bournemouthu 0:2.
Arsenal při rozcvičce přišel o zraněného Saku, jehož v sestavě nahradil Madueke. Mikelu Artetovi tato nucená změna nakonec vyšla, neboť Madueke se nejprve asistencí podepsal pod vedoucí gól Zubimendiho a následně si jeho centr z rohového kopu gólman Darlow srazil do vlastní branky.
Po přestávce využil nedůrazného bránění domácích Gyökeres a svým prvním ligovým gólem od 20. prosince zvýšil na 3:0. Švédský útočník v 75. minutě uvolnil místo na hrací ploše Gabrielu Jesusovi, jenž čtyři minuty před koncem zpečetil výsledek. Záložník hostů Rice tak vítězně oslavil svůj jubilejní 300. start v Premier League.
West Ham otevřel skóre v sedmé minutě, když Bowenův centr z pravé strany nikým netečovaný zapadl až za levou tyč Sánchezovy branky. "Kladiváři" překvapivé vedení v 36. minutě ještě zvýšili. Nizozemec Summerville potvrdil skvělou formu a prosadil se ve čtvrtém soutěžním utkání v řadě.
Hosté začali druhý poločas podobnou aktivitou, kterou se prezentovali v úvodním dějství, ale třetí gól z ní nevytěžili. Chelsea v 57. minutě vyrovnala zásluhou Joaa Pedra. Domácí poté soupeře téměř nepouštěli z vlastní šestnáctky, až v 70. minutě přišel vyrovnávací gól Cucurelly.
Hra se sice následně znovu vyrovnala, ale poslední slovo měl domácí kapitán Fernández, jenž v nastavení rozhodl tom, že tři body zůstaly v západním Londýně.
Frustrace hostů eskalovala v závěru nastavení, kdy nová posila z Fulhamu Adama Traoré vyprovokoval potyčku, během níž obránce West Hamu Todibo chytil Joaa Pedra kolem krku a byl vyloučen.
Chelsea vyhrála potřetí v řadě a poskočila na čtvrté místo. West Ham nebodoval po dvou vítězstvích a na místa znamenající záchranu ztrácí pět bodů.
Bournemouth porazil poslední Wolves brankami Kroupiho a Scotta a protáhl sérii bez prohry na čtyři zápasy. Wolverhampton stejně dlouho nezvítězil a na místa znamenající záchranu ztrácí 17 bodů.
Everton gólem Beta v 97. minutě zachránil remízu 1:1 na hřišti Brightonu. Ten se dostal do vedení zásluhou lednového navrátilce z Borussie Dortmund Pascala Grosse.
Anglická fotbalová liga - 24. kolo:
Brighton - Everton 1:1 (73. Gross - 90.+7 Beto), Leeds - Arsenal 0:4 (27. Zubimendi, 38. vlastní Darlow, 69. Gyökeres, 86. Jesus), Wolverhampton - Bournemouth 0:2 (33. Kroupi, 90.+1 Scott), Chelsea - West Ham 3:2 (57. Joao Pedro, 70. Cucurella, 90.+2 Fernández - 7. Bowen, 36. Summerville),
21:00 Liverpool - Newcastle.
Tabulka:
1.
Arsenal
24
16
5
3
46:17
53
2.
Manchester City
23
14
4
5
47:21
46
3.
Aston Villa
23
14
4
5
35:25
46
4.
Chelsea
24
11
7
6
42:27
40
5.
Manchester United
23
10
8
5
41:34
38
6.
Liverpool
23
10
6
7
35:32
36
7.
Fulham
23
10
4
9
32:32
34
8.
Everton
24
9
7
8
26:27
34
9.
Brentford
23
10
3
10
35:32
33
10.
Newcastle
23
9
6
8
32:29
33
11.
Sunderland
23
8
9
6
24:26
33
12.
Bournemouth
24
8
9
7
40:43
33
13.
Brighton
24
7
10
7
34:32
31
14.
Tottenham
23
7
7
9
33:31
28
15.
Crystal Palace
23
7
7
9
24:28
28
16.
Leeds
24
6
8
10
31:42
26
17.
Nottingham
23
7
4
12
23:34
25
18.
West Ham
24
5
5
14
29:48
20
19.
Burnley
23
3
6
14
25:44
15
20.
Wolverhampton
24
1
5
18
15:45
8
Haraslín srazil Duklu a Sparta má tři body, Jablonci stačil jeden gól
Fotbalisté Sparty zahájili ligové jaro výhrou 3:0 na Dukle. Zápas 20. kola rozhodl Lukáš Haraslín, který dal dva góly. Třetí přidal střídající debutant Joao Grimaldo. Letenští si udrželi druhou příčku a minimálně do neděle snížili v neúplné tabulce na čtyři body ztrátu na Slavii, která má k dobru utkání v Pardubicích. Dukla se propadla na poslední příčku, v závěru dohrávala bez Mouhameda Traorého.
„Ohromný Putinův humanismus.“ Kreml slíbil Kyjevu odpočinek, má to ale háček
Kyjev a další velká města si možná na chvilku odpočinou. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s tím, že kvůli chladnému zimnímu počasí na týden přestane útočit na Kyjev a další ukrajinská města. Rusové už od podzimu masivně cílí na ukrajinskou energetickou soustavu.
Film Rozvod za časů války, na němž se podíleli i Češi, má cenu festivalu Sundance
Koprodukční film Rozvod za časů války, který podpořil i Český audiovizuální fond, získal cenu za režii na 42. ročníku amerického festivalu nezávislých filmů Sundance. Snímek s názvem Skyrybos karo metu režíroval litevský režisér Andrius Blaževičius, koprodukovali ho Jakub Košťál a Vratislav Šlajer z české produkční společnosti Bionaut. V Česku má být film uveden v druhé půlce roku 2026.
Zemřela herečka Catherina O'Haraová. Hrála Kevinovu matku ve filmech Sám doma
V 71 letech v pátek v Los Angeles po krátké nemoci zemřela kanadská herečka Catherine O'Haraová, napsala agentura AP. O'Haraovou, která je držitelkou dvou televizních cen Emmy, čeští diváci znají asi nejlépe jako matku malého Kevina z rodinných komedií Sám doma (1990) a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992).